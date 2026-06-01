Minuto a Minuto | Cuenta Pública 2026: Kast llega al Congreso y se apresta para iniciar su discurso en el Salón de Honor

El Presidente Kast encabezó la Foto Oficial junto a su gabinete de 22 ministros en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

En un discurso que se anticipa más breve que sus antecesores, se espera que el Presidente Kast explicite una firme prioridad por potenciar el empleo y fije una nueva etapa del plan de ajuste y fórmulas para asegurar el avance de la ley de reconstrucción.

El Presidente José Antonio Kast tiene previsto comenzar a mediodía de este lunes su primera Cuenta Pública en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso, con un discurso que se ha anticipado que será más breve que el de sus predecesores y en el que reafirmará los ejes de su gobierno justo a 80 días del inicio de su mandato.

En momentos de una contracción de la actividad económica y alza en la desocupación, se espera que el Presidente Kast explicite una firme prioridad por potenciar el empleo y fije una nueva etapa del plan de ajuste y fórmulas para asegurar el avance de la ley de reconstrucción.

De hecho, líderes empresariales han expresado su coincidencia en que el mensaje presidencial debe transformarse en una señal concreta de reactivación, con anuncios en inversión, seguridad y empleo. También, analistas han indicado cómo debería y qué se debería esperar del mensaje del mandatario, en que también se anticipa que hará una invitación a la ciudadanía a sumarse a un proyecto compartido durante los cuatro años de gobierno.

A continuación los hitos más importantes de la jornada:

11:45 Kast recibe honores a su llegada al Congreso a bordo del Ford Galaxie presidencial.

11:38 El exPresidente Eduardo Frei ya se encuentra en el Salón de Honor. Frei, designado por Kast como "embajador en misión especial", es el único exmandatario en la ceremonia en Valparaíso: tanto Michelle Bachelet como Gabriel Boric se encuentran en actividades fuera del país.

11:25 Los ministros y otras autoridades hacen ingreso al Salón de Honor del Congreso en Valparaíso.

11:16 "Nos gustaría que fuera mejor, pero hay que asumir la realidad tal como está", admitió el biministro Claudio Alvarado sobre la caída del Imacec de 1,2% en el mes de abril, la contracción más profunda en tres años.

11:08 El Presidente Kast encabezó la Foto Oficial junto a su gabinete de 22 ministros en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, antes de trasladarse a la sede del Congreso. Tres de sus ministros son biministros luego del pasado cambio de gabinete. Se espera que la alocución del mandatario en la Cuenta Pública se extienda por entre 90 a 120 minutos.

11:00 En declaraciones a CNN Chile, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, indicó que "serían muy bienvenidos" todos los anuncios que apunten a una reactivación de la economía y de la inversión, sobre todo en un contexto de negativos Imacec y alza en el desempleo, que en el caso de las mujeres alcanza a los dos dígitos. Sobre el Imacec, que cayó 1,2% en abril frente al mismo mes del año pasado, expresó su preocupación y que se trató de un resultado peor que lo esperado, y "ya llevamos cuatro meses con resultados negativos que hay que revertir".