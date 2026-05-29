“En atención a su destacada trayectoria pública”: Kast designa al expresidente Frei como embajador de Chile en “misión especial”

El cargo responde a la “importancia estratégica que el gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales”.

Este viernes, el Presidente de la República, José Antonio Kast, nombró al exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en “misión especial”.

Según explica el comunicado -realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores-, el ungimiento a Frei se realizó en “atención a su destacada trayectoria pública”, así como a su “amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile”.

Asimismo el puesto -que es ad honorem- en el que Frei deberá participar en reuniones, seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales, responde a “la importancia estratégica que el gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales”, aseguraron desde el Ejecutivo.

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Frei fue descrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, como una persona con “reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrado a lo largo de su extensa carrera política”.

El canciller agregó además que son estas cualidades “de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional”.

En la práctica, el rol que tendrá el exPresidente lo ubicará en una posición similar a la que tuvo el año 2014, cuando en el gobierno de Michelle Bachelet fue nombrado “embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial para el Asia-Pacífico”, cargo con el que representó al país en giras y encuentros internacionales con países como China y Japón, los que sirvieron para la profundización de relaciones comerciales con los países asiáticos.

Frei se mantuvo en dicho cargo hasta el 2022, concluyendo su misión con el inicio del gobierno de Gabriel Boric.