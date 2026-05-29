Jorge Insunza (PPD): “La reforma de pensiones mantiene el sistema y por eso otorga estabilidad; es la estabilidad de una renuncia"

El exdiputado hace un análisis del momento político que atraviesa el país a través de la mirada profunda que hace al gobierno del expresidente Gabriel Boric, en su reciente libro.

“El dieciocho brumario de Gabriel Boric” se titula el libro del exparlamentario y exministro de la Segpres, el abogado y militante del PPD Jorge Insunza. Este fue el punto de partida para la conversación sobre lo que fue el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la falta de autocrítica de su sector y la crisis política, social e institucional, que, a juicio del exdiputado, atraviesa el país y que se ha ido profundizando en los últimos gobiernos.

En entrevista con el podcast La Vereda Política de Diario Financiero, Insunza alerta además sobre que resulta “estructuralmente relevante observar que la caída en las encuestas que tuvo Boric en los primeros meses, es la misma caída que hoy día tiene el presidente Kast en las encuestas”.

-¿Por qué el título del libro?

-Es un juego con un texto que fue muy relevante en la tradición de la izquierda, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que precisamente analiza por qué la revolución en Francia de 1848 fracasó y fue más bien retrocediendo. Y esa es la analogía con lo que vivió Chile después del plebiscito que abre el proceso constituyente de la Convención Constitucional, que termina en un fracaso y condiciona al gobierno de Boric a ir retrocediendo, respecto de sus grandes aspiraciones de transformación. Y, finalmente, viven una derrota dura, severa. Pero una segunda clave relevante es también la observación de por qué segmentos enteros de la población de distintos sectores, sobre todo en sectores populares y clase media, se fueron alejando del progresismo. Y eso es algo que la izquierda tiene que evaluar a fondo.

-En el libro señala que el gobierno de Boric nunca fue una amenaza real para ningún poder, ¿la reforma de pensiones sería un ejemplo de eso?

-Precisamente, ese es un muy buen ejemplo del retroceso, porque la reforma de pensiones inicialmente pretendía eliminar las AFP. El resultado final es que las AFP se vuelven a legitimar. Ese es un muy buen ejemplo de cómo el gobierno fue retrocediendo y, finalmente, la reforma previsional es un mejoramiento de la PGU, algunos aspectos más bien marginales del sistema, pero no se constituye como una reforma estructural propiamente tal y creo que el propio gobierno del presidente Boric. Propia Jeannette Jara, siendo una ministra comunista y desde luego el Frente Amplio, no reconocen ese retroceso, no lo asumen como tal y creo que ahí hay una falta de honestidad política e intelectual por una parte, pero también de mirar qué es lo que ocurre. Y ahí es donde yo esto lo señalo como un gran capítulo, porque a mi forma de ver, los retrocesos del gobierno del presidente Boric nacen de una incomprensión del poder.

-¿Eso tiene que ver con la juventud, inexperiencia? Como han dicho algunos.

-No tiene que ver con la juventud, es más bien un relato algo condescendiente, o un tipo de explicación como para bajarle el perfil. Porque creo que hay una falla teórica y una falla de comprensión de la realidad; y ese es parte del examen a fondo que se tiene que hacer. La incomprensión del poder es precisamente tener una apreciación realista y concreta de cuáles son los cambios que pueden producir mayor estabilidad, que se consoliden en la sociedad, que construyan a una legitimidad. Por lo tanto, no sólo se transformen en cambios, sino sostenibles en el tiempo. Y en el caso de la reforma de las AFP, creo que la incomprensión del poder por parte del Frente Amplio y el PC era entender la naturaleza que hoy día tiene el mercado de capitales. Y ahí es donde creo que no solo falta realismo, sino que también falta y falla una comprensión más larga de cuáles son los cambios que se han producido en la sociedad en el último tiempo.

-¿Cómo así?

-Porque, desde el punto de vista de la izquierda, mucha de la discusión en torno a las AFP, al capital financiero o a la banca, está ancladas en afirmaciones y propuestas de hace 100 años y no han hecho una actualización de lo que significa hoy día el mercado financiero. Qué significa, desde el punto de vista, por ejemplo, del financiamiento para la innovación, del financiamiento para los emprendedores, del financiamiento a través de los fondos de pensiones, de la inversión en todo el sector construcción para el acceso a la clase media. La correlación que hubo, finalmente, entre los retiros de fondo y el alza de las tasas, que fueron inalcanzables para distintos sectores medios, está en la médula de este debate y cuando no se comprende el conjunto de actores que se van a tocar con distintos cambios, tampoco se está mirando cuál es la relación del conjunto de fuerzas y, por tanto, de poderes que hay detrás de cada reforma.

En el relato de la estabilidad que genera el acuerdo por la reforma de pensiones "hay un acomodo y una renuncia de la cual no dan cuenta” en el FA

-Usted hablaba de estabilidad y cuando los representantes del Frente Amplio ondean ese triunfo y de haber llegado a acuerdo, plantean justamente que genera estabilidad.

-En ese relato hay un acomodo y una renuncia de la cual no dan cuenta, porque, al final, es una reforma que mantiene el sistema y por eso otorga estabilidad; es la estabilidad de una renuncia, no de algo nuevo que se haya consolidado y tenga esa legitimidad. Luego, es también una forma de desconocer el retroceso que tuvieron. En fin, creo que hay varios puntos -y lo digo desde el mundo del Socialismo Democrático al cual pertenezco- donde creo que tenemos que mirar cuáles son reformas estructurales que signifiquen un balance de poder democrático en la sociedad chilena, porque también esa es fuente de la crisis más estructural que tenemos en el país.

-En el libro también define los gobiernos de Piñera y Boric como breves, ¿a qué se refiere con eso?

-Mira, en Chile estamos viviendo algo que analizo y detallo más en el libro a partir de un concepto de Gramsci que es la noción de que los países en ciertos períodos atraviesan una crisis orgánica. Crisis bastante estructurales en que el modelo de desarrollo no está siendo capaz de sostenerse y, por eso, tenemos tan bajas tasas de crecimiento, eso empieza a afectar a distintos sectores sociales y a transformarse en una crisis política, social y también institucional. Y eso se agrava y genera, a su vez, una profunda crisis de legitimidad entre la gente. Eso es lo que permite entender por qué se produce el estallido del 2019, que constituye un tipo de cierre del gobierno de Piñera. Y lo mismo le pasó al presidente Boric. Su derrota en el plebiscito de septiembre de 2022, apenas seis meses después de asumir, también desarmó su concepción del gobierno.

-¿Es algo que sigue presente?

-La naturaleza de estas crisis es que precisamente van afectando la capacidad de los gobiernos no sólo de realizar su programa, sino de conducir. Y yo creo que esos rasgos siguen presentes. O sea, es estructuralmente relevante observar que la caída en las encuestas que tuvo Boric en los primeros meses, es la misma caída que día tiene el presidente Kast en las encuestas. Y si no comprende la naturaleza de la crisis, como a ratos creo que no la está viendo, y mantiene su voluntarismo ideológico o político que si ‘vamos a ganar por un voto’ -como el proyecto misceláneo o esta mega reforma que se está planteando- no va a construir esas condiciones de legitimidad y puede entrar en la misma curva de desgaste rápidamente.

-¿Cuando habla de una revolución descendente se refiere al proceso que se genera a partir del estallido social y de la Convención, tiene que ver con el desgaste de las instituciones?

-Claro. La figura de la revolución descendente, que es una figura que Marx usa en el 18 Brumario de Luis Bonaparte o “una hegemonía invertida” que usa Gramsci, en el sentido de que el estallido representó, primero, un sentimiento profundo en la sociedad chilena de cambio y más allá de cómo se movilizaron, si revisas todas las encuestas de ese tiempo, había un apoyo al conjunto de demandas que eran diversas, que eran dispersas, que a veces no lograban transformarse en un programa específico…

.-Pero algunas destacaban, como la de “No más AFP”…

-No más AFP, en salud, algunos temas de educación, o sea, todo aquello que está afectando la vida cotidiana de las personas, Entonces, hay un conjunto de elementos que decían que había una necesidad de cambio que el país estaba expresando. Algunos leyeron que eso era una hegemonía, lo que dio fundamento a una radicalidad tan perniciosa, por parte de sectores de la izquierda.

-Finalmente, ¿la sociedad quiere o no transformaciones?

-Creo que la sociedad chilena quiere cambios profundos y cómo se va a traducir ese cambio profundo es algo que legítimamente está en disputa, pero sobre lo cual tampoco hay una claridad. Y eso es lo propio de ese fenómeno crisis orgánicas. Hay una frase muy famosa, pero que es bien reveladora de esto que decía, porque parte de estas crisis es que el viejo orden ya perdió su legitimidad, se desvaneció, no es capaz de sostener el desarrollo del país; pero el nuevo orden no aparece. Lo delicado es que en ese intervalo se produce un empate estratégico en que cada parte, cada gobierno, no es capaz de realizar su programa.

-¿Estamos en el intervalo?

-Estamos en el intervalo. Ese nuevo orden no aparece y, por lo tanto, no construye una legitimidad que sea ordenadora de la sociedad. Y creo que ese es el gran desafío político que tenemos en los años siguientes.

-De alguna manera su libro y el mundo político le exige al Frente Amplio una autocrítica, ¿qué es lo que se espera de eso?

-Mira, para mí la autocrítica no es sólo exigible al Frente Amplio, es una autocrítica que el propio Socialismo Democrático nos debemos hacer, incluso un poquito más larga, porque tenemos también una trayectoria más larga, también en el Partido Comunista, el conjunto de las fuerzas. Pero la autocrítica no puede ser una mera expresión, porque eso tiene algo de gatopardismo, que es decir hagamos una autocrítica para que todo siga igual. Y observo que hay una resistencia emocional, pero que luego es política, de hacerse una autocrítica.

La de los ‘80 “somos una generación que fuimos parte del triunfo democrático y ese es un logro histórico relevante”

-¿Y qué responsabilidad tiene la exConcertación y sus representantes en el resultado del gobierno?

-Hubo una disposición muy auténtica de querer colaborar con el gobierno del presidente Boric y esa fue la disposición de Mario Marcel, Carolina Tohá, incluso ella con la idea de ser un puente entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad y desde esa “neutralidad” generar vasos comunicantes. Yo creo que eso tenía un error de origen…

-¿Por qué?

-Porque ese papel de puente requería quiebres, sobre todo después de la derrota del plebiscito y, por lo tanto, desde ese ánimo de colaboración, pero al mismo tiempo prudente, sin la radicalidad necesaria, no se produjo eso. Yo era partidario, desde el comienzo. que el PPD, donde milito, no entrara en el gobierno, porque tampoco nos querían mucho, ellos querían sólo hasta el Partido Socialista, no por no querer colaborar, sino porque yo visualizaba, por la naturaleza misma del momento, que inevitablemente iban a enfrentar una crisis y que era mejor entrar en ese momento, en una lógica más propia de los gobiernos parlamentarios, de decir ‘bueno, entramos, pero establezcamos un acuerdo político de qué es lo que vamos a hacer’; por lo tanto, con un reequilibrio de poder.

-¿Qué responsabilidad tiene su generación en el Socialismo Democrático en lo que ocurre? Estoy pensando en usted, en los Lagos Weber, la misma Carolina Tohá, toda esa generación que uno siente un poco perdida, en el sentido de que no llegó a La Moneda.

-Sí, pero mira, yo relativizo un poquito eso. Somos una generación que fuimos parte del triunfo democrático y ese es un logro histórico relevante, por lo mismo, nosotros no teníamos una lógica de poder tan dura, que nos permitió contribuir en el periodo de la Concertación sin esa ansiedad, porque al final los presidentes de la República tampoco son los más importantes.

-¿Eso significa que renunciaron a llegar a La Moneda?

-No, no, por cierto que no, pero también tengamos cuidado, porque cuando se coloca eso ansiosamente como una prioridad, se vuelve de alguna manera en contra.

-¿Y es posible que el expresidente Boric vuelva a La Moneda?

-Creo que lo puede hacer. Obviamente es una figura destacada, una figura joven que tiene una trayectoria significativa hacia adelante. Pero yo diría que el problema no es si puede volver, sino para qué volvería. Si va a repetir un proceso de retrocesos o efectivamente va a tener una política y una capacidad de producir transformaciones reales, sostenibles y construyendo mayorías; porque, si no, se transforma en una mera aspiración de volver al poder. Pero es un poder vacío de resultados estructurales. No es que no haya tenido ningún logro en su gobierno y mi crítica es deliberadamente severa para que miremos el fenómeno estructural. Esa es la pregunta que él mismo y su entorno tienen que hacerse.