Kast insta a aprobar el proyecto de reactivación: “No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversión”
En el marco de la Semana de la Construcción, el mandatario señaló que en dos meses “hemos vuelto a poner a Chile en movimiento”.
Noticias destacadas
Frente a unos 1.000 asistentes, en el marco de la Semana de la Construcción, el Presidente de la República, José Antonio Kast, instó al Parlamento a aprobar con prontitud el proyecto de reactivación y reconstrucción, señalando: “No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversión”.
Y agregó que “haciendo las cosas bien lo vamos a lograr”.
El mandatario también defendió las medidas que forman parte del proyecto que discute la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, afirmando que “hemos recibido propuestas, pero Chile ya no puede seguir esperando. ¿Vamos a esperar tres años más? Si ya sabemos lo que pasó: crecimiento igual a cero y aumento del desempleo”.
Agregó que desde la oposición “nos amenazan con hacernos sufrir y con acudir al Tribunal Constitucional desde antes que ingresara el proyecto. Les preguntaría a los diputados que no son de la comisión si se han leído el proyecto, porque al parecer hoy tenemos una gran cantidad de expertos tributarios”.
Explicó que lo que se busca con el proyecto es “emparejar la cancha y dar certezas, así que ahora les toca a ustedes hacer los goles”, invitando al sector privado a seguir invirtiendo.
Kast también señaló que, a dos meses de asumir, “ya hemos destrabado la pelota para que Chile vuelva a ponerse en movimiento”.
Destacó el récord de inversiones que se han anunciado y aprobado en el comité de ministros.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gobierno pierde su primer subsecretario: Rafael Araos renuncia al Ministerio de Ciencia por diferencias con Ximena Lincolao
Junto con el funcionario, también dejaron la cartera su jefa de gabinete y la jefa de la división jurídica. En reemplazo de Araos, asumió como subsecretaria subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como jefa de la división de Tecnología Emergente de la cartera.
Caso Primus: SII amplía querella en contra de principales imputados por perjuicio fiscal de $ 5.400 millones
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
Construcción alerta que el 40% de la superficie urbana no tiene cobertura sanitaria y ve potencial para construir hasta tres millones de viviendas
En el marco de la Semana de la Construcción, el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, valoró las medidas impulsadas por el Gobierno para reactivar el sector.
Presidente del TDLC endurece alerta por recortes presupuestarios: "El papel de Chile como referente en materia de competencia en la región se ve reducido"
En la Cuenta Pública de la entidad, Nicolás Rojas criticó que las restricciones "se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete