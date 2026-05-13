Kast insta a aprobar el proyecto de reactivación: “No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversión”

En el marco de la Semana de la Construcción, el mandatario señaló que en dos meses “hemos vuelto a poner a Chile en movimiento”.

Frente a unos 1.000 asistentes, en el marco de la Semana de la Construcción, el Presidente de la República, José Antonio Kast, instó al Parlamento a aprobar con prontitud el proyecto de reactivación y reconstrucción, señalando: “No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversión”.

Y agregó que “haciendo las cosas bien lo vamos a lograr”.

El mandatario también defendió las medidas que forman parte del proyecto que discute la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, afirmando que “hemos recibido propuestas, pero Chile ya no puede seguir esperando. ¿Vamos a esperar tres años más? Si ya sabemos lo que pasó: crecimiento igual a cero y aumento del desempleo”.

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Agregó que desde la oposición “nos amenazan con hacernos sufrir y con acudir al Tribunal Constitucional desde antes que ingresara el proyecto. Les preguntaría a los diputados que no son de la comisión si se han leído el proyecto, porque al parecer hoy tenemos una gran cantidad de expertos tributarios”.

Explicó que lo que se busca con el proyecto es “emparejar la cancha y dar certezas, así que ahora les toca a ustedes hacer los goles”, invitando al sector privado a seguir invirtiendo.

Kast también señaló que, a dos meses de asumir, “ya hemos destrabado la pelota para que Chile vuelva a ponerse en movimiento”.

Destacó el récord de inversiones que se han anunciado y aprobado en el comité de ministros.