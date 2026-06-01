Ampliar distribución de fondos de terceros en Latinoamérica: la estrategia de VolcomCapital tras adquirir XLC

La adquirida posee contratos de colocación con Aberdeen, Franklin Templeton y Janus Henderson. Felipe Monárdez se mantendrá en el negocio como socio de la compradora, junto a José Miguel Bulnes y Felipe Larraín.

La industria de las administradoras generales de fondos (AGF) continúa su actividad de adquisiciones, esta vez, en la especialidad de distribución de fondos de terceros.

El holding financiero de José Miguel Bulnes y Felipe Larraín Aninat, VolcomCapital, anunció el viernes que adquirió la totalidad del grupo XLC, la distribuidora de fondos de terceros y boutique de vehículos feeders y activos alternativos de los exBTG Pactual, Gastón Angélico, Felipe Monárdez y Alexis Ferrada.

En detalle, la matriz del conglomerado, Volcom Servicios Financieros SpA, se hizo del 100% de las acciones de Inversiones Excel Capital SpA, mediante la cual Angélico, Monárdez y Ferrada controlaban XLC.

Los acercamientos comenzaron hace tres meses, en medio de un interés de VolcomCapital de ampliar su servicio de distribución de fondos de terceros en Latinoamérica y extender su oferta de productos al mundo de los instrumentos líquidos. La operación también incluye a la AGF de XLC.

VolcomCapital fue asesorado por la socia de Rubio y Compañía, Pamela Rubio, abogada de cabecera de la firma, mientras que XLC por la firma legal PPU.

Pese a la transacción, Monárdez se mantendrá en el negocio como nuevo socio de VolcomCapital, junto a Bulnes y Larraín.

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La estrategia

El principal atractivo para VolcomCapital fue el negocio de distribución de XLC, especializado en fondos mutuos, ETF y otros instrumentos de liquidez diaria, que incluye vehículos de grandes administradoras internacionales como Aberdeen, Franklin Templeton y Janus Henderson.

Mantendrían US$ 3.600 millones de inversiones de clientes latinoamericanos en fondos mutuos distribuidos por XLC, de acuerdo a la firma. Mientras que, a diciembre pasado, acumuló US$ 25 mil millones levantados en los más de 10 años de historia de la compañía.

Por su parte, desde 2015, VolcomCapital ha levantado US$ 10 mil millones en Latinoamérica para fondos de activos alternativos de gestores extranjeros.

Para el traspaso, el equipo de los compradores ya se estaría reuniendo con los administradores que distribuye XLC, para actualizar el cambio de propiedad de la firma y presentar a los nuevos dueños.

Una de las claves para la mantención de dichos contratos de distribución sería la continuidad de Monárdez en la firma, quien, con la transacción, se transformará en socio de Volcom Servicios Financieros. También se mantendrá el equipo comercial.

Sinergia de costos

XLC y VolcomCapital han recorrido caminos similares. Nacidos ambos en 2015, se han dedicado a operar como agentes de colocación, servicio que, a través de distribución y contacto con inversionistas, ayuda a gestoras extranjeras a levantar recursos para los fondos y conectar con los capitales locales de regiones en las que, generalmente, no poseen operaciones directas.

Con especial foco en el segmento institucional -compuesto por fondos de pensiones, aseguradoras y otras gestoras más pequeñas- y los grandes inversionistas privados, también aterrizaron en los mismos mercados: Perú, Colombia, México, Uruguay y, como centro de operaciones, Chile.

Sin embargo, tomaron especializaciones separadas. VolcomCapital optó por los fondos de activos alternativos, de carácter más ilíquidos, mientras que XLC se enfocó en, principalmente, fondos mutuos y ETF.

Con el interés de ingresar al negocio de fondos líquidos bajo el brazo, VolcomCapital sondeó el mercado en busca de oportunidades para crecer inorgánicamente. Fue así que, durante el segundo trimestre y en conversaciones iniciadas entre el socio de XLC, Felipe Monárdez, y su par en VolcomCapital, Felipe Larraín, se comenzó a dibujar la operación.

Además del acceso al negocio de representación de fondos mutuos y ETF, conocedores del proceso señalaron que la transacción también responde a una oportunidad de crear sinergia de costos, manteniendo alcance -ya compartían inversionistas similares en las distintas latitudes- y ampliando el equipo, pero sin mayores presiones en la estructura operacional.

Finalmente, el negocio se cerró el viernes 29 de mayo.

Las AGF

El deal también incluye a la AGF de XLC, que actualmente administra siete fondos públicos y dos privados. En total, acumula activos bajo administración por unos US$ 250 millones.

En tanto, VolcomCapital AGF cerró 2025 con US$ 3.500 millones, según informó la gestora en su memoria anual. El monto se reparte a través de 48 fondos, principalmente feeders, es decir, que invierten en vehículos domiciliados en el extranjero de las administradoras que distribuyen.

Quienes conocen de la operación aseguraron que la forma en que se sumarán los fondos de XLC al ecosistema de VolcomCapital está aún por definirse. Sobre la mesa estaría la opción de una fusión de las AGF, integrando ambas firmas y su oferta de vehículos

En tanto, una segunda alternativa en evaluación sería el traspaso de los fondos mediante asambleas extraordinarias de los vehículos, en que los aportantes pueden cambiar de administradora.

Este último camino dejaría a XLC AGF como una potencial gestora sin fondos, la que podría ser vendida por VolcomCapital como licencia para operar el negocio.

Desde el entorno de los compradores definieron que dicha opción dependería de un sondeo de mercado y el interés y valor que este le otorgaría a una eventual venta del negocio.

Expansión

La compra del holding XLC es un nuevo paso en el camino de crecimiento del grupo VolcomCapital en los últimos años.

Desde el segundo semestre de 2025, la firma de Bulnes y Larraín es dueña del 50% de LAB Capital, la exWeg AGF hoy gestionada por sus antes accionistas minoritarios, Jaime Bulnes y Guillermo Arriagada.

En tanto, también mantienen desde 2019 a la filial Volcom Securitizadora, dedicada a la emisión de bonos securitizados basados en patrimonios separados de activos de los emisores. En este negocio, desde su fundación, la firma ha colocado más de UF 7 millones.

Finalmente, como telón de fondo de los distitntos negocios, se encuentra VC Fund Services, subsidiaria del holding que opera desde 2025 para prestar servicios de backoffice de la securitizadora y de las dos AGF del grupo: Lab Capital y VolcomCapital.