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Biministro Alvarado se abre a tramitar megarreforma más allá de junio e insta a la oposición a presentar propuestas

El jefe político del gobierno aseguró que "no hay líneas rojas" en la iniciativa miscelánea y pidió a los detractores a buscar acuerdos para impulsar el empleo, la inversión y el crecimiento.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Domingo 24 de mayo de 2026 a las 12:32 hrs.

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<p>Biministro Alvarado se abre a tramitar megarreforma más allá de junio e insta a la oposición a presentar propuestas</p>

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