Biministro Alvarado se abre a tramitar megarreforma más allá de junio e insta a la oposición a presentar propuestas

El jefe político del gobierno aseguró que "no hay líneas rojas" en la iniciativa miscelánea y pidió a los detractores a buscar acuerdos para impulsar el empleo, la inversión y el crecimiento.

Pese a que el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, ha insistido en su objetivo de concluir el debate legislativo de la megarreforma durante junio, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, aseguró que "no tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo" en este proyecto.

El secretario de Estado, figura clave en las negociaciones parlamentarias para sacar adelante la iniciativa, expresó en una entrevista televisiva en Mesa Central de Canal 13 que "por supuesto que (el ministro Quiroz) está de acuerdo" con esta estrategia.

Alvarado deslizó críticas a la oposición por su táctica de restarse del debate de la megarreforma e impulsar un rechazo cerrado al proyecto, negándose a la construcción de acuerdos.

Por lo mismo, instó a estos sectores políticos a pasar de la "negación" a la "disposición de la oposición para conversar y buscar acuerdos". Reiteró, eso sí, que hasta ahora "la oposición ha dicho que no, pero no ha hecho ninguna propuesta" y que por ello espera "que en el Senado aparezcan propuestas".

El exparlamentario destacó que este proyecto va a tener efectos importantes en la ciudadanía en materia de empleo, inversión y crecimiento. Por ello un consenso amplio, más que favorecer a una tienda política u otra en particular, beneficia al país.

Consultado sobre en qué aspectos del proyecto están abiertos a incorporar planteamientos de otros sectores, el biministro puso como ejemplo la invariabilidad tributaria, donde el gobierno ha propuesto un lapso de 25 años, mientras que hay sectores que han hablado de 15 años y otros de 20 años. Lo mismo con el crédito al empleo, muy criticado por los partidos de izquierda.

"Busquemos caminos, busquemos fórmulas. Tenemos, el tema del Sence, que todo el mundo sabe que estaba mal evaluado. Entonces, si hay propuestas en esa línea, reconstruyamos y avancemos", señaló.

El líder de las negociaciones con el Congreso aseveró que "no hay líneas rojas" y que "un gobierno por su naturaleza tiene que conversar", pero insistió en que la oposición no ha presentado alternativas concretas.

Claudio Alvarado dijo que espera que la llamada megarreforma cuente con un amplio apoyo en el Senado, tal como ya lo logró en la Cámara de Diputados. "Nos gustaría que el proyecto tenga un colchón de apoyo más amplio que uno o dos votos", expresó.

Cuenta pública

El titular de Interior y Segegob contó que en la reunión en Cerro Castillo de este viernes 22 de mayo, los distintos secretarios de Estado abordaron los temas de la cuenta pública, sus objetivos, propósitos y líneas de acción.

Sobre la comparecencia del Presidente Kast ante el Congreso Pleno el 1 de junio próximo, detalló que la idea es que sea "no muy larga" y que busca transmitir "vuelva la esperanza, que este gobierno de emergencia sea capaz de explicar bien y dar a conocer lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar y cómo nos beneficia".

Ahí precisó que esa idea -"la esperanza"- no es porque ya exista decepción con el nuevo Ejecutivo, sino que un "gobierno de emergencia" como se ha autodenominado la administración actual tiene que explicar muy bien qué está haciendo porque apelar a la "emergencia" genera "angustia y preocupación" en la gente.

Un aspecto que reiteró el biministro durante la entrevista televisiva fue la necesidad de una mejor comunicación de quienes están ahora en la administración del Estado. "Indudablemente que nos falta a nosotros transmitir lo que se está haciendo (…) Hemos ido desarrollando acciones en la macrozona sur, se ha ido implementando en el Congreso nueva legislación para darle más facultades a las Fuerzas Armadas y de orden, pero la gente como que no las percibe" señaló.

Por lo tanto, dijo que el diseño que están viendo considera vocerías múltiples y una mejor integración entre la visión política y la comunicacional.

En esa línea, deslizó que los problemas en el ministerio de Seguridad -donde Trinidad Steinert fue reemplazada por el exministro de Obras Públicas, Martín Arrau- pasaron en parte por no comunicar todos los avances que se han hecho en la materia, como aumentar la incautación de drogas, elevar el número de detenciones y decomisos, así como victorias en la lucha contra el crimen organizado.

Y respecto a la ausencia de un plan de seguridad que admitió la removida exministra Steinert en una entrevista radial, Alvarado adelantó que el nuevo titular de esta cartera lo expondrá con detalle el próximo 2 de junio en el Congreso.