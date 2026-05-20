Proyecto de reactivación: triunvirato Quiroz, Alvarado y García celebra aprobación en la Cámara y la oposición logra pasar sala cuna universal

Ambas partes están conscientes de que la tramitación en el Senado puede ser aún más compleja, por lo que apuestan a lograr un diálogo real.

Con agradecimientos a los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido de la Gente (PDG) que contribuyeron con sus votos para que el proyecto de reactivación fuera aprobado casi en su totalidad tal como fue ingresado por el Ejecutivo, el gobierno celebró el avance de la iniciativa al Senado; mientras que la oposición lamentó que a la propuesta se le diera luz verde, sin que fueran consideradas las indicaciones del sector, salvo la referida a la sala cuna universal, que fue respaldada incluso por cinco diputadas oficialistas.

Las legisladoras que se salieron de la línea trazada por el Ejecutivo -dado que el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad- fueron Sara Concha y Francesca Muñoz del Partido Social Cristiano (PSC); Claudia Reyes del Partido Republicano (PR); Alejandra Valdebenito (UDI) y Natalia Romero (indep. en la bancada de la UDI). También apoyó la indicación la casi totalidad del PDG, con lo que se terminó aprobando por 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones.

Eso sí, en el oficialismo confían en que la propuesta no sortee el Tribunal Constitucional.

Quiroz: “Mirando hacia el futuro”

Frente a este escenario, el ministro Quiroz señaló que el Ejecutivo siempre ha tenido contemplado el proyecto de sala cuna; sin embargo, “la iniciativa propuesta acá, en este contexto, claramente es inconstitucional y así lo hemos representado”, señaló, agregando que el Ejecutivo espera que esta propuesta “se tramite por donde corresponde, que es en el proyecto donde está hoy día”.

Respecto al hecho de que cinco diputadas oficialistas hayan contribuido con sus votos para que fuera aprobada, Quiroz se lo tomó con calma, indicando que “son cosas que pasan y las tenemos que conversar internamente”.

No obstante, ante el resultado final, el ministro no dudó en calificar de “histórico” el proyecto y “hemos recibido, el día de hoy, un respaldo también histórico”. Desde el punto de vista del secretario de Estado, este apoyo “nos permite avanzar con confianza hacia el siguiente trámite en el Senado”. Tras lo cual detalló que la iniciativa despachada por la Cámara, en lo inmediato y más urgente, le da respuesta a los damnificados por los incendios del sur, pues el proyecto destina a ese objetivo $ 400.000 millones “debidamente financiados”.

Pero, sobre todo “mirando hacia el futuro y, aquí está el carácter histórico de este cambio, nos devuelve al país el entorno apropiado para aumentar las inversiones, aumentar el crecimiento y, por sobre todo, aumentar el empleo y dar oportunidades de trabajo a todos los chilenos”.

En cuanto a la molestia expresada por alcaldes de todos los sectores, respecto de la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años que perjudicaría los recursos del Fondo Común Municipal, Quiroz insistió en que la iniciativa da seguridad de que “el Fondo Común Municipal no se toca y que va a haber financiamiento para ello en la Ley de Presupuestos”, aunque también se abrió a la posibilidad de “clarificar y reforzar esa norma”.

Ello, en el contexto de que el trabajo para esta segunda etapa comienza de inmediato

Alvarado: “Nunca es tarde para recapacitar”

Por su parte, el debutante biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, también agradeció a quienes aportaron su voto para permitir el holgado avance del proyecto. Y aseguró que “este paso que se ha dado hoy día va a permitir que muchas familias, en un futuro cercano, tengan mejores y mayores oportunidades”, ya que con esta iniciativa, el gobierno demostró que “es capaz de escuchar, de recibir propuestas, que es capaz de generar mayorías”.

Se hizo cargo de la oposición “dura” que ha enfrentado el proyecto, pero “nunca es tarde para recapacitar, nunca es tarde para colocarse a disposición del país, nunca es tarde para sumarse a la construcción de un mejor país para todas y todos los chilenos”, añadiendo que este miércoles se dio “un paso importante en los compromisos del Presidente Kast”.

Y su mensaje a los senadores, “no sólo a los del Socialismo Democrático”, sino a “todos quienes componen la Cámara Alta, es importante que si tienen propuestas, tienen iniciativas y quieren colaborar en perfeccionar este proyecto, nosotros siempre vamos a estar disponibles para recibir esas propuestas, escuchar y poder avanzar todos juntos”, subrayando que espera que en el Senado prime “un trabajo serio y responsable”. En cambio, eludió referirse a los votos de las cinco diputadas oficialistas que respaldaron la indicación opositora de Sala Cuna, que el gobierno llevará al TC.

Sala Cuna: “Luz de esperanza”

Si bien la oposición festejó haber contado con esos votos y del PDG para avanzar con esa propuesta, lamentó que no hubiera ocurrido lo mismo para avanzar en la indicación que dejaba de manera permanente el impuesto corporativo de las Pymes en 12,5%, entre muchas otras indicaciones que se cayeron, incluido el impuesto a los “súper ricos” del diputado comunista Luis Cuello.

En cambio, “lo que hace este proyecto, en voces de los técnicos, de los especialistas, es profundizar el déficit fiscal, empujar la deuda pública y con ello los recortes sociales que van a golpear los bolsillos de todos los chilenos” aseveró el parlamentario socialista Daniel Manouchehri, quien, a estas alturas, se ha convertido en persona non grata para el gobierno.

Pese a lamentar el avance de la iniciativa, la autora de la indicación de sala cuna, diputada Gael Yeomans (FA), valoró que, a pesar de eso, tenemos una luz de esperanza, porque se aprobó la indicación que presentamos como bancada del Frente Amplio para hacernos cargo de la sala cuna para Chile” y criticó que el gobierno haya hecho reserva de constitucionalidad, acusando que “el discurso de los niños primero solamente es una palabra, es una promesa, quizá una metáfora, pero no es un compromiso real”.

Con todo, el sector hizo muchas reservas de constitucionalidad -el diputado Jaime Bassa (FA) se hizo notar por aquello-, especialmente a los artículos sobre la invariabilidad tributaria a 25 años, todos aprobados por el oficialismo y gran parte del PDG y también en artículos de medio ambiente. De hecho, concluida la votación, Bassa manifestó su esperanza de que el TC haga “una revisión técnica y jurídica del proyecto”, aunque también espera que en el Senado “prime la cordura”.

Y aunque la Democracia Cristiana rechazó en general y acompañó en muchas votaciones al resto de la oposición, sí apoyó al gobierno en la aprobación de la ventana transitoria para retirar recursos del RAI (o FUT), ya que el Ejecutivo le hizo el guiño a la colectividad al integrar a los profesionales a la fórmula para retirar saldos acumulados con una tasa de 8%. A partir de eso, en el falangismo esperan retomar las negociaciones con el gobierno para alcanzar un acuerdo en la tramitación en el Senado.

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Schalper, franquicia Sence y propiedad intelectual

En el oficialismo, en cambio, todo fue festejo. El matiz lo puso, sin embargo, el jefe de la bancada de RN, Diego Schalper, quien aseguró que “hoy día Chile marca un punto de inflexión en lo que han sido años para el olvido, respecto de nuestra capacidad económica, nuestra capacidad para crecer y, más importante aún, de generar bienestar para las familias chilenas”, que es lo que a su juicio hace el proyecto aprobado.

Acto seguido, continuó expresando que “para fortalecer el proyecto (…) lo hemos fortalecido con lo que va a ser una reforma a la franquicia del Sence y con una redacción distinta que permita el desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo respete la propiedad intelectual”, dijo aludiendo a los respectivos artículos que fueron rechazados con amplio respaldo transversal.

La oposición que espera al gobierno en el Senado

Durante la tarde, los senadores Daniella Cicardini (PS), Karol Cariola (PC), Diego Ibáñez (FA) y Ricardo Celis (PPD) enviaron una negativa señal al Ejecutivo, ya que la representante socialista adelantó que el sector rechazará el proyecto, porque “debilita la red de protección social del Estado” y que la oposición trabajará de manera colectiva.

Mientras que el senador frenteamplista aclaró que “el Senado es otra cosa” y que en esta instancia “hay una correlación distinta de fuerzas, hay otros actores y esperemos que el gobierno deje la tozudez, el autoritarismo y se abra a un diálogo de verdad”, porque avanzar en un proyecto que pretende “refundar las bases tributarias de Chile y eso no se pude hacer por uno o dos votos, requiere un acuerdo transversal para que sea estable”.

E instó a los ministros Quiroz y Alvarado a que se abran a dialogar con “evidencia, con datos, no con consignas vacías”.