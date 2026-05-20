Goldman Sachs liderará mega apertura en bolsa de SpaceX

De concretarse la IPO en ese tamaño, superaría ampliamente la de Saudi Aramco de US$ 29.400 millones en 2019. Foto: Bloomberg

La IPO busca recaudar hasta US$ 75.000 millones y alcanzar una valorización superior a los US$2 billones. El plan sería adquirir a la startup "Cursor" un mes después de la apertura.

Goldman Sachs tendrá un rol protagónico en la oferta pública inicial (IPO) de SpaceX, según personas familiarizadas con el asunto, otorgándole a la firma una posición destacada en lo que potencialmente podría ser la mayor salida a bolsa de todos los tiempos.

Morgan Stanley también figura como banco líder, dijeron las fuentes, que solicitaron no ser identificadas porque la información aún no es pública. Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase aparecen en orden alfabético en el prospecto preliminar, agregaron.

Se espera que la firma de cohetes, satélites e inteligencia artificial del multimillonario Elon Musk presente públicamente su IPO hoy miércoles, según informó previamente Bloomberg News.

La posición de un banco en la portada de una IPO de alto perfil suele indicar un rol más activo y, en algunos casos, una mayor participación en las comisiones del proceso.

Las deliberaciones continúan y los detalles de la oferta aún podrían cambiar, dijeron las fuentes. The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la participación de estos bancos.

Representantes de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan declinaron hacer comentarios. Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Según personas familiarizadas con el asunto, la IPO de SpaceX busca recaudar hasta US$ 75.000 millones y alcanzar una valorización superior a los US$ 2 billones (trillion en inglés). De concretarse en ese tamaño, superaría ampliamente la IPO de Saudi Aramco de US$ 29.400 millones en 2019, de acuerdo con cálculos de Bloomberg.

La salida a bolsa también generaría para los bancos involucrados comisiones muy superiores a las de una colocación tradicional. Bloomberg News informó en marzo que Citigroup fue incorporado al grupo de bancos líderes de la operación, sumándose a las otras cuatro entidades.

Además, numerosas otras instituciones financieras han sido reclutadas para distintos roles, según las fuentes. Barclays está a cargo de las órdenes de acciones para la IPO en Reino Unido, mientras que Deutsche Bank y UBS trabajan en las órdenes europeas.

Royal Bank of Canada administra las órdenes de acciones desde Canadá, Mizuho Financial Group está a cargo de las órdenes en Asia y Macquarie Group se enfoca en Australia, según reportó Bloomberg News.

Compra de Cursor

En paralelo, se espera que SpaceX avance con la adquisición de la startup de codificación con inteligencia artificial Cursor un mes después de que la compañía de Elon Musk comience a cotizar públicamente, según personas familiarizadas con el asunto.

Si el acuerdo no se materializa, SpaceX deberá pagar a Cursor una tarifa de ruptura de US$ 10.000 millones en efectivo, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Cursor declinó comentar, mientras que representantes de SpaceX y del negocio de inteligencia artificial xAI no respondieron solicitudes de comentarios.

La operación fortalecería las capacidades de codificación con IA de una compañía que apunta a romper récords con su salida a bolsa.

SpaceX, que recientemente se fusionó con xAI, señaló en abril que alcanzó un acuerdo que le otorgaba el derecho a adquirir Cursor por US$ 60.000 millones más adelante este año o, alternativamente, pagar la tarifa de ruptura de US$ 10.000 millones por el trabajo conjunto entre ambas empresas.

En ese momento, SpaceX anunció el acuerdo mediante una publicación en X, indicando que las dos compañías estaban “trabajando estrechamente para crear la mejor IA del mundo para programación y trabajo de conocimiento”. El acuerdo probablemente aún requerirá revisión regulatoria.

SpaceX no concretó inmediatamente la compra debido a la inminente IPO, reportó Bloomberg.

Cursor, que lanzó por primera vez su software de IA en 2023, ayuda a los programadores a escribir y depurar código de manera más eficiente. La empresa se ha convertido en una de las startups de crecimiento más rápido de todos los tiempos y en un actor central de la era del llamado “vibe coding”, impulsada por la creciente demanda de herramientas para desarrolladores basadas en prompts de chatbots.

Cursor lanzó el lunes su más reciente modelo de IA para programación, Composer 2.5. Parte de su entrenamiento se realizó utilizando Colossus 2, un centro de datos de xAI.

En una publicación en X, el CEO de Cursor, Michael Truell, calificó el nuevo modelo de IA como “el verdadero comienzo” del trabajo conjunto con SpaceX y xAI. “Esperamos lanzar más mejoras pronto”, escribió.