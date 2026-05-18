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China abrirá su mercado a los chips de IA procedentes de Estados Unidos, afirma el CEO de Nvidia

Jensen Huang se sumó a último minuto a la delegación de líderes empresariales que acompañó a Trump en sus reuniones en Beijing. Su presencia alimentó las especulaciones respecto de la posibilidad de que Nvidia lograra un avance para volver a enviar chips de IA a la segunda mayor economía del mundo.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 17:35 hrs.

China Estados Unidos IA Inteligencia Artificial Trump Xi Jinping empresas Nvidia
<p>Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: Bloomberg</p>

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: Bloomberg

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