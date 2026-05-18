China abrirá su mercado a los chips de IA procedentes de Estados Unidos, afirma el CEO de Nvidia

Jensen Huang se sumó a último minuto a la delegación de líderes empresariales que acompañó a Trump en sus reuniones en Beijing. Su presencia alimentó las especulaciones respecto de la posibilidad de que Nvidia lograra un avance para volver a enviar chips de IA a la segunda mayor economía del mundo.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirmó -días después de participar en la cumbre del Presidente Donald Trump en China- que espera que las autoridades chinas eventualmente permitan la importación de chips de inteligencia artificial desde Estados Unidos.

“El gobierno chino tiene que decidir cuánto de su mercado local quiere proteger”, dijo Huang en una entrevista el lunes con Bloomberg Television. “Mi impresión es que, con el tiempo, el mercado se abrirá”.

El jefe de Nvidia fue incorporado a último minuto a la delegación de líderes empresariales estadounidenses que acompañó a Trump en sus reuniones de alto riesgo en Beijing con el líder chino Xi Jinping. La presencia de Huang en el viaje alimentó las especulaciones entre inversionistas y sectores duros respecto de China en Washington sobre la posibilidad de que Nvidia lograra un avance para volver a enviar chips de IA a la segunda mayor economía del mundo.

Trump acordó en diciembre permitir que Nvidia enviara sus chips de IA H200 a clientes chinos, una decisión que marcó una relajación significativa de las medidas destinadas a frenar el crecimiento de China en inteligencia artificial. Desde entonces, el Departamento de Comercio de EEUU ha otorgado licencias para habilitar esas ventas.

Sin embargo, las autoridades en Beijing han frenado las compras por parte de empresas chinas, en parte debido a su interés en alcanzar autosuficiencia en semiconductores y fortalecer campeones nacionales como Huawei Technologies.

Huang ya había identificado a China como una oportunidad de US$ 50 mil millones para Nvidia, aunque la compañía mantuvo este año su proyección de cero ventas de chips de IA en el mercado chino. Nvidia reportará sus resultados el miércoles, y los inversionistas estarán atentos a cualquier actualización sobre las perspectivas de envíos de chips de IA hacia China.

En marzo, Huang dijo que Nvidia había recibido autorización de EEUU para realizar envíos a “muchos clientes” en China y que la empresa se preparaba para aumentar la producción del H200 en consecuencia. Aunque Nvidia sí recibió órdenes de compra, según una persona familiarizada con el asunto, las empresas chinas posteriormente informaron a la compañía que en realidad no podían concretar las adquisiciones.

Huang señaló que no discutió directamente con funcionarios chinos los esfuerzos de la empresa para vender sus chips H200 en China, aunque reconoció que el tema surgió durante conversaciones entre autoridades de ambos países. “El Presidente Trump tuvo algunas conversaciones con los líderes y estoy atento a lo que decidan”, dijo Huang.

El viernes, tras regresar a Washington, Trump afirmó que los chips H200 de Nvidia “sí surgieron en las conversaciones, y creo que algo podría pasar con eso”, sin entregar más detalles. El mandatario agregó que China no ha aprobado las compras de los chips H200 “porque decidió no hacerlo; quieren desarrollar los suyos propios”.