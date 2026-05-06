Anthropic cierra acuerdo con SpaceX para ampliar su capacidad de cómputo y responder al alza de la demanda de sus sistemas de IA
La tecnológica detrás de Claude señaló que la alianza incrementará “sustancialmente” sus recursos de cómputo y le permitirá elevar los límites de uso de sus productos de IA, al acceder a recursos computacionales en el centro de datos Colossus, propiedad de la compañía de Elon Musk.
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Anthropic PBC firmó un acuerdo con SpaceX, de Elon Musk, para reforzar su capacidad de cómputo y responder al fuerte aumento de la demanda por su software de inteligencia artificial (IA), Claude.
Anthropic planea acceder a recursos computacionales desde un gran centro de datos de SpaceX en Memphis, conocido como Colossus 1, informaron ambas compañías este miércoles.
Anthropic señaló que la alianza incrementará “sustancialmente” sus recursos de cómputo y le permitirá elevar los límites de uso de sus productos de IA.
No se revelaron los términos del acuerdo.
La operación une a dos competidores en la carrera por desarrollar sistemas de IA más avanzados. Aunque la firma de Musk, xAI, va rezagada en codificación, la startup de IA -ahora parte de SpaceX- ha ido por delante en la construcción de centros de datos para cómputo y en la compra de chips de Nvidia para ejecutar software de IA.
La startup de IA de Musk había acordado previamente proporcionar parte de sus recursos computacionales a la startup de codificación con IA Cursor, como parte de un acuerdo de colaboración entre ambas firmas. Además, ha estado construyendo centros de datos en Memphis y Mississippi, y ha levantado capital para arrendar los chips destinados a esos recintos.
En un movimiento que podría apuntar a una nueva estrategia de marca, xAI se refirió a sí misma como “SpaceXAI” al anunciar este acuerdo de cómputo.
Anthropic ha visto dispararse la demanda por sus productos de IA en los últimos meses, a medida que más clientes recurren a sus herramientas para agilizar procesos de programación y otras tareas.
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