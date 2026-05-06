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Anthropic cierra acuerdo con SpaceX para ampliar su capacidad de cómputo y responder al alza de la demanda de sus sistemas de IA

La tecnológica detrás de Claude señaló que la alianza incrementará “sustancialmente” sus recursos de cómputo y le permitirá elevar los límites de uso de sus productos de IA, al acceder a recursos computacionales en el centro de datos Colossus, propiedad de la compañía de Elon Musk.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 13:15 hrs.

SpaceX tecnología Inteligencia Artificial IA Musk
<p>No se revelaron los términos del acuerdo. Foto: Bloomberg</p>

No se revelaron los términos del acuerdo. Foto: Bloomberg

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