Filial de SalfaCorp proyecta invertir US$ 90 millones en centro de bodegaje en Maipú

La iniciativa que lidera Rentas y Desarrollo Aconcagua en el sector La Farfana, estará destinada para el arriendo a terceros. La firma busca convertirse “en un actor relevante en el mercado de bodegas de la Región Metropolitana”.

La sociedad Rentas y Desarrollo Aconcagua, filial del grupo SalfaCorp, lanzó un nuevo proyecto, consistente en un conjunto de bodegas para el almacenamiento y distribución de productos por definir, dado que estarán destinadas para el arriendo a terceros. La obra, que considera una inversión de US$ 90 millones, estará emplazada en el sector La Farfana, comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Augusto Coello, gerente general de Rentas Aconcagua, presentó una consulta de pertinencia a la autoridad sectorial para que ésta defina si la obra debe o no ser sometida a evaluación ambiental.

“En consideración a los antecedentes presentados y efectuado el análisis técnico pertinente es posible concluir que el proyecto Centro de Bodegaje para Almacenamiento La Farfana, no corresponde un proyecto o actividad que requiera someterse a un proceso de evaluación ambiental”, sostuvo la empresa.

El proyecto se emplaza en Camino La Farfana 2894 y, según informó su titular, ya cuenta con un anteproyecto de edificación aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Maipú. Éste contempla una superficie edificada total de 89.294 metros cuadrados (m2), distribuida en cuatro edificaciones principales destinadas a bodegaje, almacenamiento, distribución de productos y sus instalaciones apoyo.

“Es importante precisar que entre el área de emplazamiento del proyecto y el Zanjón de la Aguada se interpone la futura Conexión Vial Ruta 78–68, actualmente en fase de construcción, la cual constituye una infraestructura lineal que actúa como barrera antrópica intermedia, reforzando la separación física y la ausencia de interacción hidrológica funcional entre el proyecto y el humedal asociado a dicho cauce”, afirmó la empresa.

La unidad

Rentas y Desarrollo Inmobiliario tiene como objetivo gestionar el parque de terrenos urbanos de SalfaCorp, para su desarrollo y posterior venta a alguno de sus asociados o a terceros. También su foco es desarrollar negocios de renta inmobiliaria en los subsegmentos residencial, comercial e industrial.

La división, según datos de la compañía al cierre de 2025, cuenta con 18 proyectos en cartera que representan una inversión de unas 20 millones de UF a ejecutar en los próximos años, con una participación promedio en estos proyectos del 31%, junto a socios estratégicos y con experiencia para cada tipo de proyecto.

En renta industria, la cartera actual de terrenos de la sociedad considera tres proyectos multicliente y dos en modalidad Build To Suit (BTS).

“Hemos consolidado una asociación con DLS/Inarco que ha permitido una rápida consolidación e ingreso al negocio industrial de los proyectos BTS y multiclientes, aprovechando la experiencia y capacidad constructiva de ambas compañías”, dijo SalfaCorp en su memoria 2025, en la cual destacó que “a través de esta asociación, nos hemos puesto un objetivo mínimo para desarrollar 300.000 m2 de bodegas multiclientes para convertirnos en un actor relevante en el mercado de bodegas de la Región Metropolitana aprovechando los terrenos disponibles de ambas compañías para este tipo de activo”.

La firma tiene en operación el proyecto industrial multicliente Workcenter Miraflores Norte etapa I-Pudahuel, en operación desde el primer semestre de 2025. Su inversión fue de 569 mil UF y la participación de RDI es de un 45%.

En Construcción, cuenta con dos proyectos: BTS Centro de Distribución Retail-Lampa y BTS Centro de Distribución Farmacéutico-Lampa. El primero considera una inversión de 2,2 millones de UF, donde RDI participa en un 50%; la segunda iniciativa contempla un desembolso de 1,3 millones de UF, en la cual la sociedad tiene el 50%.

En diseño y desarrollo, la empresa tiene tres desarrollos, informados al cierre del año pasado. Uno de estos es Workcenter Miraflores Norte etapa II-Pudahuel, que espera iniciar el último trimestre de este 2026. La inversión es de 853 mil UF y RDI participa con un 45%.

Un segundo proyecto industrial en diseño y desarrollo es el denominado Multicliente. La primera etapa tiene una fecha estimada de inicio de construcción para el último trimestre de este año. Se prevé un desembolso de 1,6 millones de UF, y en la etapa I RDI participa con un 10%.

Por último, la empresa contempla el proyecto Industrial Pudahuel, que espera iniciar el segundo semestre de este año con una inversión de 1,5 millones de UF; RDI participa también con un 10%.