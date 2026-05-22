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El nuevo boom de proyectos inmobiliarios comerciales en La Dehesa

En este sector de Lo Barnechea, uno de los más exclusivos de Chile, hay importantes iniciativas de firmas como Cencosud y Copec, además de la familia Kaufmann, que debutaría en el negocio de los centros comerciales. Todo, en medio de una disputa judicial tras una actualización del plan regulador comunal.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Sábado 23 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

J. Troncoso Ostornol

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