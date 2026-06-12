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Socios de Icafal transicionan hacia la segunda generación

Los tres empresarios fundadores de Icafal -Sergio Icaza Pérez, y los hermanos Gonzalo e Ignacio Falcone Benavente- le están dando cabida a tres de sus hijos en directorios de las diversas compañías que conforman este grupo constructor, hasta a nivel de presidencias. Y cada rama familiar está armando también consejos de familia para dotarse de normas sucesorias. La compañía, que acaba de celebrar sus 45 años de vida, tiene planes de seguir diversificándose incluso a nivel internacional. Tras su ingreso a Perú y Brasil, ahora estudian mercados como Uruguay, Paraguay y República Dominicana.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 13 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>Socios de Icafal transicionan hacia la segunda generación</p>

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