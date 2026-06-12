Socios de Icafal transicionan hacia la segunda generación

Dos celebraciones en el último par de meses han protagonizado los socios de Icafal. La primera, el 17 de abril, ocurrió en el centro de eventos CasaPiedra en San Carlos de Apoquindo, un mega almuerzo al que invitaron a cerca de 400 colaboradores de la compañía. La segunda, el 26 de mayo, ocurrió en el Metropolitan Santiago, en Vitacura, congregando a una comida a unos 350 invitados, muchos de ellos externos.



Ambas ocasiones estuvieron vinculadas con que la firma, una de las mayores constructoras e inmobiliarias de Chile, celebró sus 45 años de existencia.



Esta historia partió en mayo de 1981, cuando dos jóvenes egresados de ingeniería civil de la PUC, Gonzalo Falcone Benavente (hoy de 71 años) y Sergio Icaza Pérez (de 72), decidieron dar vida a su propia constructora, a la que sumaron al hermano mayor del primero, Ignacio Falcone Benavente (actualmente de 75 años). “Partimos tímidos. Una casa por aquí, un jardín infantil por allá, un colegio, una obra sanitaria en Colina”, cuenta Gonzalo Falcone.



Pero era justo el momento indicado. Con la crisis de la intervención de la banca, muchas compañías del rubro desaparecieron, agobiadas por las deudas, por lo que Icafal -como le pusieron, en alusión a una combinación de ambos apellidos de los fundadores, Icaza y Falcone- pronto se abrió camino con más y más proyectos.



En esta historia resumida, han sido protagonistas de la construcción de la línea 5 del metro a Puente Alto, en la parte elevada del trayecto por Vicuña Mackenna. O, más recientemente, de la remodelación de la Plaza Italia. Y están tras la construcción de las fundaciones del telescopio en el Observatorio Europeo Austral (ESO), que se instalará en el Cerro Armazones, en la región de Antofagasta. Esto por nombrar sólo algunos ejemplos.

Y como los años pasan, la firma comenzó un proceso de transición que está dando cabida a la irrupción de la segunda generación de estas tres familias. “Hay una transición bastante avanzada”, dice Gonzalo Falcone Benavente.

La nueva generación

Tras Icafal están las tres familias con exactos porcentajes como socios en 30% cada una, mientras un 10% está en manos de tres ejecutivos históricos: Juan Enrique Ossa, Albert Barr y Jorge Letelier. La firma es en realidad un grupo de 34 compañías operativas estructuradas en torno a cuatro unidades de negocios filiales, que depende de la matriz: la constructora, el área inmobiliaria, un área de inversiones -donde participan solos o con socios en muy diversos negocios de infraestructura pública en el rubro sanitario, parques solares, aeropuertos, teleféricos, entre otros- y un área de gestión, que le entrega los servicios compartidos y back office a las otras unidades.



Un primer paso en esta transición ocurrió hace unos tres años, cuando en la matriz -que preside Sergio Icaza Pérez- fueron integrados en calidad de directores “invitados”, Gonzalo Falcone Assler (39 años), e Ignacio Falcone Gallo, (50 años), los respectivos hijos de los otros dos fundadores de la firma. Y la gerencia general corporativa la tomó en 2024 Sergio Icaza Jarpa (39 años), también hijo del otro fundador.



Ahora es en las filiales donde se están dando cambios que, en la práctica, han dado paso a que estos hijos de los tres fundadores se incorporen a los directorios y en algunos casos en las presidencias. “Hemos ido saliendo de las filiales. Es un proceso de recambio paulatino”, dice Sergio Icaza Pérez.



En el caso de la constructora, en abril pasado la presidencia quedó en manos de Sergio Icaza Jarpa, quien ya era director, pues había llegado a esa mesa en relevo de su padre cuando éste había salido hace cinco años de ella, pero en estos años la presidencia la había asumido Juan Enrique Ossa.



En la inmobiliaria, Sergio Icaza Pérez dio un paso al costado del directorio y su reemplazo fue Gonzalo Falcone Assler, mientras la presidencia quedó en manos de Ignacio Falcone Gallo, en reemplazo de su padre Ignacio Falcone Benavente.



En la filial inversiones, crearon un nuevo cargo, de director ejecutivo, que quedó al mando de un alto ejecutivo del grupo: Pelayo Santa María.



Y en la filial de gestión, dejó el directorio y la presidencia Julio Letelier y la presidencia la tomó Ignacio Falcone Gallo, mientras se incorporó a la mesa Alberto Falcone Assler, otro hijo de Gonzalo Falcone Benavente.



“En 2011 los fundadores partieron con la idea de que tenía que venir el recambio para que la empresa pudiera trascender”, resume Sergio Icaza Jarpa, un ingeniero comercial PUC, quien trabajó por cuatro años en Cencosud -en Paris-, hasta que se sumó a Icafal al área de finanzas en el back office, en 2015, para luego pasar a gerente de finanzas corporativo en 2020, hasta llegar a ser gerente general corporativo del grupo, primero en calidad de “adjunto” y luego ya en total propiedad.



Al igual que él, los otros nuevos integrantes también tienen un pasado ejecutivo en la firma. Ignacio Falcone Gallo, constructor civil del Inacap, partió en el grupo en la constructora, donde estuvo 10 años en obras administrando contratos, hasta ser gerente de proyectos de la inmobiliaria.



Gonzalo Falcone Assler, en tanto, es ingeniero comercial de la UAI y cuenta con un máster en finanzas de esa misma casa de estudios. Tras trabajar en Corpbanca en asesorías financieras, llegó a Icafal en 2015, a Bricsa Inmobiliaria, donde desarrolló su carrera en el área proyectos, hasta ser en la actualidad su director ejecutivo. En abril pasado asumió, además, la presidencia del la sociedad concesionaria tras el Teleférico Bicentenario, en reemplazo de Sergio Icaza Pérez.



Otro hijo de Sergio Icaza, Sebastián Icaza Jarpa, asumió la gerencia general de la unidad Icafal Maquinarias y está en el directorio en la unidad de Transportes y Equipos.



Consejos de familia

Cada una de estas tres ramas familiares suma varios hijos. En la rama de la familia de Sergio Icaza Pérez hay siete hijos y en cada una de las dos familias Falcone hay seis hijos. Por lo mismo, cada una adoptó el esquema de crear un consejo de familia propio.



En el caso de la rama de la familia Icaza, ya lo tienen implementado hace dos años. Y las dos ramas Falcone están en proceso de crearlo, buscando que, respecto de la empresa Icafal, en ellos se puedan generar lineamientos y definiciones en torno a la incorporación de las nuevas generaciones al trabajo y los requisitos profesionales necesarios para ello, pensando incluso en la futura tercera generación.



“Ellos son representantes de cada una de las familias, porque sí han hecho una carrera acá. Y como se están formando consejos familiares de cada una de las tres familias, ellos son los representantes acá de esos consejos familiares”, precisa Gonzalo Falcone Benavente, quien detalla que, como guarismo autoimpuesto, la primera generación dejaría los cargos al haber alcanzado un rango etario -entre 65 a 70 años-, pero la pandemia les alargó la permanencia. “Estamos todavía con fuerza y queremos acompañarlos unos tres años más. Pero ellos ya están asumiendo”, afirma.

Un posible cuarto mercado

Con ventas por unos US$ 450 millones al año considerando los ingresos propios, y de US$ 650 millones si se mide la venta total de todas las unidades de negocios -en algunos de ellos hay otros socios, como en la inmobiliaria Bricsa, donde participan del 50%, acompañados por la familia Browne con el porcentaje restante-, Icafal estuvo en dos ocasiones encaminada para abrirse a la bolsa. Una fue cerca del 2009 y otra en 2018, coincidiendo ambas ocasiones con crisis que se desencadenaron, la internacional subprime y luego el estallido social, por lo que al final nunca lo concretaron.



Eso sí, cuentan que se manejan en la interna con estándares de compañía abierta, auditando sus balances con PwC y hay directores externos en la matriz (Loreto Silva y Jaqueline Saquel). Hoy, dice Gonzalo Falcone Benavente, no está en el horizonte ese camino, pues a pesar de la coyuntura bajista que ha golpeado al sector inmobiliario, ellos -al contrario- cerraron el 2025 con utilidades históricas, las mejores en los últimos tres años.



¿La clave? “La diversificación”, contesta Gonzalo Falcone Assler. “Si hubiéramos estado dedicados exclusivamente al negocio inmobiliario estaríamos medio muertos”, complementa su padre. Y es que, en efecto, la firma participa en infinidad de negocios. Sólo como botones de muestra: son socios del Teleférico Bicentenario, que unirá Providencia con Huechuraba; manejan dos concesiones aeroportuarias (Carriel Sur en Concepción y participan de la concesionaria del terminal de Temuco); en el extremo sur, participan de la firma sanitaria Aguas Patagonia de Aysén.



Hoy en Chile sus fichas están puestas en acompañar las grandes obras en la gran minería, precisa Sergio Icaza Jarpa, donde participarán de los procesos licitatorios que vengan, reactivando la unidad Icafal Minería y Montajes. Mientras, en el área inmobiliaria, están construyendo un proyecto en La Florida y están evaluando un proyecto en Viña del Mar. ¿Ven la reactivación? “No todavía” responden al unísono. “Ya viene. Tenemos confianza”, agrega Gonzalo Falcone Benavente.



Además de la diversificación por áreas de negocios, la firma ya hace años que emprendió un camino de diversificación geográfica. Aterrizaron en Perú hace 14 años y en Brasil hace dos. A Perú llegaron con el área inmobiliaria, con la sociedad Gerpal, donde han desarrollado unos 25 proyectos. En ese país tienen socios. Con Cosapi, una de las mayores compañías de ingeniería y construcción de su país, están desarrollando cuatro proyectos de edificios en Lima, mientras con Inversiones El Pino, debutaron en el rubro de los loteos para autoconstrucción, con dos proyectos, en Ica y en Huaral, cerca del puerto Chancay. Además, con la unidad de construcción de Icafal, están llevando a cabo un data center en la zona de Ica, para un municipio.



A Brasil, en cambio, llegaron con la instalación de tres parques solares fotovoltaicos propios en el Mato Grosso, replicando la experiencia que ya tienen en Chile, donde poseen dos proyectos.



Los socios dicen que siguen mirando el exterior y han “estudiado” mercados como Uruguay, Paraguay y República Dominicana, donde ven oportunidades para desarrollar negocios sanitarios en Paraguay, obras de infraestructura o concesiones en Uruguay. De hecho, tienen hace cuatro meses a un alto ejecutivo dedicado a la internacionalización: Ignacio Gallo Medina. ¿Los veremos entonces en un cuarto mercado? “De repente va a saltar la liebre. Eso esperamos”, dice Gonzalo Falcone Benavente.