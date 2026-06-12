Dónde invierten los 12 fondos de acciones chilenas más grandes y rentables

Señal DF revisó las últimas carteras reportadas a la CMF de los fondos accionarios chilenos que rentaron sobre 60% en 2025. El consenso pesa —Latam, Falabella y la banca—, pero los fondos small cap se la juegan por la minería y el salmón.

Fueron 12 los fondos locales que rentaron sobre 60% en 2025 y que administran patrimonios superiores a los $ 100 mil millones cada uno. Reconocidos por su desempeño y por estar liderados por managers de trayectoria, fueron los que capturaron el mejor año de la bolsa chilena en tres décadas.

En conjunto, los doce acumulan un patrimonio cercano a los $ 3,42 billones. Su escala y su estrategia hacen que cada ajuste de cartera sea seguido de cerca por competidores e inversionistas, sobre todo en un mercado poco líquido como el local.

A seis meses de ese año estelar, y con un 2026 de tono más cauto —escalada política, mayor inflación y bajo crecimiento—, Señal DF analizó las últimas carteras reportadas a la CMF para identificar en qué empresas y sectores están invirtiendo hoy.

Detrás de ese promedio conviven estrategias opuestas, y los dos fondos más grandes marcan los extremos. En uno, Pionero —el de mayor tamaño y enfocado en small cap— cargó su cartera a los recursos naturales. "Cuando sumas minería, cobre, litio y los servicios que están detrás —ingeniería, proyectos, explosivos por el lado de Enaex— es más del 50% del portafolio", explicó su portfolio manager, Edgardo Gutiérrez, en el podcast Señales Financieras.

En el otro, Enfoque, de LarrainVial, apostó al ciclo interno: "Nuestra estrategia refleja un sesgo doméstico: más retail, consumo y renta comercial; menos forestales y SQM", resumió Sebastián Ramírez, gerente de renta variable nacional de la gestora, ganador de los Premios Salmón 2026 en la categoría Accionario Nacional Large Cap.

El consenso: ¿manda el IPSA?

Pese a esas diferencias, la mayoría de los fondos comparte las grandes capitalizaciones que mandan en el IPSA.

Al sumar las doce carteras, los favoritos son Latam, Falabella, Banco Santander y BCI. Las cuatro acciones están presentes en 10 de los 12 fondos. Ponderando por el tamaño de cada fondo, Latam encabeza el portafolio consolidado con un 7,6%, seguido de Falabella (7,3%) y Santander (6,0%). De hecho, la aerolínea es la apuesta número uno de cuatro gestores a la vez (ver gráfico).

A ese núcleo se suman SQM-B —presente en nueve fondos y la mayor posición de otros cuatro— e Itaú Chile, también en nueve carteras. Parque Arauco, en tanto, aparece en diez.

Por sector, la apuesta también es concentrada. La banca retiene el 16,6% de la cartera consolidada y el retail otro 12,6%; más atrás se ubican el transporte aéreo —es decir, Latam— (7,6%) y las bebidas con 7,3%.

Desde el mercado describen una apuesta concentrada en el ciclo doméstico, en un año en que el cambio político y el alza del cobre reordenaron las preferencias.

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Banchile Selección, otro de los grandes de la muestra, encarna ese consenso. Sus mayores posiciones son Latam (12,9%) y Falabella (12,1%). "El posicionamiento en empresas con altas ventajas competitivas ha jugado un rol crucial en su desempeño", señala Gonzalo Cabaluz, head of Chilean Equities de Banchile, quien dice haber hecho "ligeros ajustes para aprovechar cambios en las valoraciones" en retail y aerolíneas, sectores golpeados por la incertidumbre donde, agrega, "existen empresas que logran tener una mayor resiliencia frente a sus pares".

Ramírez, de Enfoque, detalla que "su estrategia refleja un sesgo doméstico, con mayor exposición a retail, consumo y renta comercial, a costa de una menor exposición en empresas forestales y SQM. Adicionalmente, la aceleración del ciclo de inversión minero está siendo capitalizada por empresas constructoras, donde tenemos una importante exposición". Sus mayores apuestas son Falabella (11%), Engie Energía Chile (7,7%), Parque Arauco (6,3%), BCI (6,3%).

A diferencia de otros, describe una estrategia deliberadamente concentrada.

Small Cap y el caso Pionero

Aun dentro del consenso conviven dos perfiles. Por un lado, los fondos de mayor capitalización —Enfoque de LarrainVial, Banchile Selección, los de Santander, Bice y BTG Pactual— anclados en banca, retail y Latam. Por otro, los de menor tamaño, rastrean compañías pequeñas y medianas. Pionero, volcado a la minería y los recursos naturales, y Vinci Compass Small Cap, cargado al salmón, la pesca y la construcción.

Donde los primeros buscan a los pesos pesados del IPSA, los segundos apuestan a que el rally se extienda hacia los rincones menos mirados de la bolsa.

"En Pionero jugamos en empresas medianas y pequeñas, menos conocidas. Hay menos actores que las miran porque es un segmento menos líquido", dijo Gutiérrez en el mismo podcast.

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Siendo el primer fondo accionario del país y el de mayor patrimonio ($684.722 millones), sus posiciones llegan a extenderse por décadas. "Hacemos menos trading; apostamos a tesis que a veces están dormidas, acompañando, y cuando se dan explican todo el grueso del retorno", comentó.

Hoy su mayor apuesta es Pucobre: un 19,1% de la cartera en la minera de cobre. Es la posición individual más alta de toda la muestra y, salvo Pionero, ningún otro de los 12 fondos la tiene. A su lado aparecen Enaex (12,2%) y Norte Grande (8,5%), otras jugadas poco habituales en la categoría.

El sesgo a recursos naturales responde a una lectura macro de largo plazo: "Hoy el mundo está en un ciclo de Capex. Presupuestos de defensa subiendo, infraestructura, energía, transmisión para IA y data centers. Dentro de los data centers hay GPU, y los chips requieren materias primas. Todo eso se traduce en un superciclo de commodities, y para Chile eso es cobre y litio", señaló.

Su competidor, Vinci Compass Small Cap —gestionado por Nicolás Donoso— está enfocado de lleno en compañías de menor capitalización: sus mayores posiciones son Salmones Camanchaca (10,1%), Salfacorp (9,7%), Besalco (9,2%) y Multi X (9,1%), una cartera cargada al salmón, la pesca y la construcción.