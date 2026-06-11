Chile y Perú reactivan consejo empresarial luego de tres años para fortalecer agenda de inversiones, energía y comercio

Delegaciones de ambos países se reunieron con el canciller y el Presidente de la República, José Antonio Kast.

Luego de más de tres años sin sesionar, de la mano de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) se reactivó este miércoles el Consejo Empresarial Chile-Perú, instancia que reunió a representantes de los principales gremios y compañías de ambos países para definir una agenda de trabajo conjunta para el período 2026-2027, en un contexto marcado por nuevos ciclos políticos en ambas naciones y por la conmemoración de los 20 años del Tratado de Libre Comercio bilateral.

El día inició con una reunión en las dependencias de la Sofofa, que contó con la participación del canciller Francisco Pérez Mackenna, la presidenta del gremio industrial, Rosario Navarro, y representantes empresariales de ambos países.

Durante la cita, el ministro destacó la relevancia estratégica del vínculo bilateral y llamó a profundizar la colaboración económica en medio de un escenario internacional marcado por transformaciones geopolíticas y tecnológicas.

“La relación con el Perú tiene una relevancia especial. No solo somos países vecinos; somos socios estratégicos que han sabido construir, a lo largo del tiempo, una relación sólida, sustentada en vínculos políticos, económicos, culturales y humanos cada vez más profundos”, afirmó.

El encuentro, además, marcó el debut de la nueva directiva del capítulo chileno del Consejo Empresarial Chile-Perú, encabezada desde 2025 por el presidente de Bicecorp y consejero de Sofofa, Luis Felipe Gazitúa, acompañado por el gerente general de Inversiones Alxar, Erwin Kaufmann, como vicepresidente. Una nueva conducción que, junto a Navarro, ha buscado relevar esta instancia de diálogo entre el mundo privado de ambos países.

Entre los principales temas abordados figuraron la facilitación del comercio, la seguridad fronteriza, la conectividad física y digital, la promoción de inversiones, el desarrollo de capital humano y la cooperación en sectores estratégicos como energía y minería. En esta última materia, el exministro Juan Carlos Jobet expuso sobre las oportunidades de colaboración bilateral.

Cita en La Moneda

Más tarde, a eso del mediodía, las delegaciones empresariales de ambos países se trasladaron hasta el palacio de La Moneda, para sostener un encuentro con el Presidente José Antonio Kast.

El encuentro permitió revisar oportunidades para profundizar el comercio, la inversión y la competitividad entre ambos países, en momentos en que ambos gobiernos buscan impulsar una nueva etapa de integración económica regional.

La cita reunió a representantes de compañías como Cencosud, Latam Airlines, Antofagasta Minerals, Sonda, Enaex, CAP y GTD por el lado chileno, mientras que la delegación peruana incluyó ejecutivos de firmas como Minsur, Minera Volcan, InRetail, Cumbra y OIG.