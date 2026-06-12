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Factura US$ 34 millones y pocos lo conocen: San Feng, el chileno taiwanés detrás de Haulmer

Nunca había ido a un podcast y casi no da entrevistas. En su debut, el CEO y cofundador de la fintech curicana cuenta por qué nunca levantó capital, cómo armó una empresa de 300 personas 100% remota desde regiones, y adelanta el nombre del neobanco para pymes que prepara tras comprarle el negocio de prepago de Fpay a Falabella.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 13 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Factura US$ 34 millones y pocos lo conocen: San Feng, el chileno taiwanés detrás de Haulmer</p>

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