Factura US$ 34 millones y pocos lo conocen: San Feng, el chileno taiwanés detrás de Haulmer

Nunca había ido a un podcast y casi no da entrevistas. En su debut, el CEO y cofundador de la fintech curicana cuenta por qué nunca levantó capital, cómo armó una empresa de 300 personas 100% remota desde regiones, y adelanta el nombre del neobanco para pymes que prepara tras comprarle el negocio de prepago de Fpay a Falabella.

“Nunca he ido a un podcast. Primera vez”. San Feng (40) lo advierte mirando las cámaras del estudio, antes de que parta la cuenta regresiva de la grabación. Es el CEO y cofundador de Haulmer, la fintech curicana que cerró 2025 con una facturación cercana a US$ 34 millones, tiene unas 70 mil máquinas de pago operando bajo la marca Tuu y nunca ha levantado capital externo. En el ecosistema tech chileno casi nadie lo conoce, y eso ha sido una decisión.

“Si voy a dar una entrevista, ¿el minimarket nos va a contratar o no? Si al minimarket que está al lado no lo vamos a ayudar, no sirve de nada ir a darla”, explica. “Si uno quiere lograr algo, quizás tienes que decir nueve veces que no y una que sí. Tener más exposición como marca o como founder estaba en la categoría de ‘no es prioritario’”, dice.

Feng no tiene Instagram. Tampoco mira lo que hacen otros founders en LinkedIn: “No me genera nada”.

¿Por qué romper el silencio ahora? “Hoy comunicar lo que es Haulmer sí está teniendo un impacto. Ahora nos llega más talento que antes por ser más conocidos. Eso es una realidad”.

Patronato

La historia de San Feng parte con una guerra. Su abuelo escapó de la guerra civil china hacia Taiwán y en ese viaje perdió a su primera mujer. Allá se volvió a casar y nació el padre de San, que creció guardando libros bajo la cama -los compraba cada vez que juntaba plata- y se tituló de ingeniero civil mecánico.

En 1983 un amigo de la universidad lo invitó a traer mercadería taiwanesa a Chile. “Lo único que hizo antes de venir fue juntar US$ 1.000, que era exactamente el valor del pasaje de regreso. Nunca regresó”, cuenta el hijo.

En Patronato conoció a una chilena. Se casaron en Taiwán y allá nació San, en 1985. A los dos meses ya estaba en Chile. Creció en Curicó, arriba del local comercial de sus padres: se llama Feng, como el apellido, y funciona donde antes estuvo el cine Rex.

Pasó por la caja, fue bodeguero, atendió público y hasta modeló la ropa que vendía su papá. “Mi conexión con los negocios nació desde pequeño”, dice.

El hosting entre clases

Quería estudiar en la Universidad Católica, pero no le alcanzó el puntaje. En vez de esperar un año para volver a dar la prueba, partió a una escuela de inglés en Provo, Utah -la hija de un vendedor amigo de su mamá vivía allá y lo recibió- y terminó titulándose de Business Management con mención en emprendimiento en Brigham Young University. Sus profesores eran emprendedores que donaban US$ 200 mil al año a la universidad y además hacían clases gratis.

En el último año de carrera partió su primer negocio: Bluehosting, alojamiento de sitios web para clientes chilenos. Hizo el sitio él mismo y se compró un teléfono IP con número chileno. “Tenía que salir de la sala de clases para contestar a los clientes y vender hosting”, recuerda.

Llegó a tener 30 personas trabajando, todas a distancia. Con la empresa andando se fue un año a Puerto Montt a reconquistar a su actual señora, curicana que trabajaba en una salmonera, y después se fueron juntos a recorrer Estados Unidos, Europa, Hawai, Japón y Tailandia durante un año. Bluehosting siguió operando a control remoto.

La chequera de Dineromail

De vuelta en Chile, alrededor de 2010, empezó a cuestionarse el hosting. “Desde los números estaba bien, pero le faltaba algo”, dice.

Probó emprendimientos paralelos: Open Cargo -“un Uber de camiones cuando todavía no existía Uber”, explica-, junto a Miguel González, su compañero de primero básico; y Stratos, una empresa de tecnología de contenedores de software, con Juan Manuel Parraguez.

A Parraguez lo conoció cuando éste estaba en cuarto medio y Feng en segundo año de universidad: armaron juntos un marketplace para competirle a Mercado Libre y DeRemate. Para financiarlo, Feng entró a la oficina del country manager de Dineromail, la plataforma de pagos online de la época, y le pidió $ 500 mil. El ejecutivo escuchó la idea, abrió el cajón y sacó la chequera.

“De ahí viene esta idea de ser bootstrapper: hacer que las cosas funcionen con la plata que tienes”, dice. “Cuando partí, hace 20 años, no existía en Chile esta lógica de levantar capital”.

Open Cargo y Stratos no resultaron, y los tres entraron en un proceso de casi dos años buscando qué hacer juntos. Al final se sumó Enrique Álvarez, compañero de Feng desde prekínder, como la mente comercial. “Yo quería dar todo gratis. Enrique llegó a darle forma numérica a la idea”, dice.

La visión que definieron suena simple: que la gente viva un poco mejor, a través de los negocios pequeños.

En enero de 2017 nació Haulmer. El primer producto fue una máquina que emitiera boleta electrónica, justo cuando el SII la hacía obligatoria. Pero el plan era más grande: “Dijimos: vamos a competirle a Transbank. En ese momento era súper estúpido. Nuestros amigos nos decían ‘están locos’”, recuerda.

La estrategia fue entrar al negocio por la boleta -”cuando sus boletas ya se imprimen contigo, el negocio confía en ti”- y después sumarle pagos. En diciembre de 2020, con la obligatoriedad encima, vendieron US$ 1 millón en un mes. En septiembre de 2021 procesaron su primera transacción.

“¿Qué harías con US$ 20 millones?”

Ese millón de dólares mensual llegó en pleno boom del venture capital chileno. Haulmer nunca tocó esa puerta.

“Cada vez que conversaba con inversionistas sentía que nos iban a cambiar el rumbo, que nos iban a obligar a hacer cosas que no queríamos. Hace 10 años ya hablábamos entre los founders de ser un banco. Nadie hubiera aguantado pasarnos plata por 10 años para eso”, dice.

Además, los números de Bluehosting financiaban la operación y una ronda le habría comido la mitad del tiempo.

Cuando les quedaban dudas, Álvarez los ponía en escenarios hipotéticos: ¿qué harían si tuvieran US$ 20 millones al mes?

“Realmente no tenía una respuesta clara. Podría decir ‘una oficina exquisita, el último Mac’. Pero si no tengo una respuesta clara, ¿por qué voy a ir a buscar ese capital?”, confiesa.

No es una cruzada contra el venture capital. “Todos los modelos están buenos, ninguno es mejor que el otro. Hay negocios que necesitan levantar mucho capital. Al final lo que importa es la valentía de tomar el camino que decidiste tomar”, matiza.

Su tesis sobre el capital es la misma que aplica al crecimiento: “Cuando uno quema capital para crecer, es un crecimiento un poquito falso, porque viene de fondos que no son tus propios ingresos”.

Anco

Hoy Haulmer tiene cerca de 300 personas, todas remotas, repartidas por Chile y hasta en Inglaterra. Cada equipo tiene un presupuesto para juntarse a hacer asados, y dos veces al año los ejecutivos se reúnen para la planificación estratégica: este año fueron entre 15 y 20 personas a Pichilemu.

Bajo el paraguas conviven Tuu, OpenFactura, Chilefirmas y Apanio, el e-commerce para pymes que compraron y que planean entregar gratis.

Y viene una marca nueva. Tras comprarle a Falabella el negocio de prepago de Fpay -operación que les dio la licencia para emitir tarjetas-, el neobanco para negocios que Feng imagina hace una década ya tiene nombre: Anco.

“Viene de And Company, de cómo un banco te acompaña. Va a ser el nuevo banco para los negocios”, adelanta.

Llevan meses desarrollando el producto con equipo propio y ya corren los primeros pilotos. La idea no es replicar una cuenta digital más: “Hoy una cuenta termina siendo un número y un historial de entra plata, sale plata. El negocio necesita un banco distinto, que te entregue más información”, dice, y tira un ejemplo de lo que viene: un CFO digital para el pequeño negocio.

¿Están postulando a una licencia bancaria?

Todavía no.

¿Lo van a hacer?

Sí.

Este año también esperan procesar sus primeras transacciones en Perú.

“No quiero hablar de internacionalizar. Nuestra meta es ser una empresa chilena con operaciones globales. Hoy muchas de las empresas que están en Chile son globales de otros países. Me encantaría que estuviéramos en China y que el gerente fuera un chileno”, señala.

¿Y si mañana Nubank o Revolut ponen una oferta sobre la mesa?

“Difícil”, responde. “Mi señora me lo dijo muy bien: es como que estoy criando a un nieto, estoy disfrutando”.

Acercamientos ha habido. “No así tan directos, pero nos han dicho ‘sería interesante evaluarlo’. Cuando entramos en los números, decimos: ¿para qué entrar en un proceso que no queremos?”.

Pichilemu

Feng vive en Pichilemu con su mujer y sus dos hijos. “Me encantan los pueblos chicos de mar, donde vas a la panadería y te conocen por tu nombre”, dice. Asegura que ese entorno le ha dado espacio de reflexión para manejar la empresa de otra forma.