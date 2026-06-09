Nouriel Roubini, el economista que anticipó la crisis de 2008, llegará a Chile en octubre
La firma de educación financiera, Regum, traerá al economista para participar como expositor principal de "La Gran Jugada", que se realizará el 1 de octubre.
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Nouriel Roubini, el economista conocido por anticipar la crisis financiera global de 2008, visitará Chile en octubre para participar como expositor principal en “La Gran Jugada”, encuentro sobre economía, mercados e inversiones organizado por la firma de educación financiera Regum.
El evento se realizará el 1 de octubre en Santiago y reunirá a actores del ecosistema financiero, empresarial, fintech e inversionista. Según informó la compañía, se espera la asistencia de unas 450 personas.
Roubini, apodado “Dr. Doom” por sus advertencias sobre riesgos económicos globales, es presidente ejecutivo de Roubini Macro Associates y profesor emérito de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. En los últimos años ha centrado parte de sus análisis en los efectos de la inteligencia artificial (IA) sobre la economía, además de los desafíos geopolíticos y macroeconómicos que enfrentan los mercados.
De acuerdo con la organización, la presentación abordará las perspectivas para la economía mundial y Latinoamérica, junto con los riesgos y oportunidades que enfrentan los inversionistas en el actual escenario global.
Roubini, cuyas posiciones sobre la economía global son ampliamente citadas por medios y mercados, ha advertido en reiteradas ocasiones que la región tiene una oportunidad única para desarrollar mercados más accesibles y modernos, siempre que mantenga disciplina fiscal y monetaria.
“Traer a Nouriel Roubini a Chile es un reflejo directo del nivel de conversación que queremos instalar. Los mercados globales están atravesando transformaciones históricas impulsadas por geopolítica, inteligencia artificial y nuevos modelos económicos, y no hay mejor voz para poner ese escenario en perspectiva”, señaló el CEO de Regum, Rodolfo Grela.
La actividad también marcará los 10 años de trayectoria de la compañía en el negocio de educación financiera en la región.
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