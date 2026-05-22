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Isidora Uribe, la chilena de 21 años premiada en holanda junto a Zelenski y Gisèle Pelicot

A los 21 años, la estudiante de Derecho Isidora Uribe recibió en Países Bajos el Four Freedoms Award por su trabajo en inclusión y discapacidad con la fundación Encuentra Tu Lugar. Antes que ella, el reconocimiento había recaído en figuras como Nelson Mandela, Angela Merkel y Malala Yousafzai.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 13:50 hrs.

<p>Isidora Uribe, la chilena de 21 años premiada en holanda junto a Zelenski y Gisèle Pelicot</p>

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