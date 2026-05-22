Isidora Uribe, la chilena de 21 años premiada en holanda junto a Zelenski y Gisèle Pelicot

A los 21 años, la estudiante de Derecho Isidora Uribe recibió en Países Bajos el Four Freedoms Award por su trabajo en inclusión y discapacidad con la fundación Encuentra Tu Lugar. Antes que ella, el reconocimiento había recaído en figuras como Nelson Mandela, Angela Merkel y Malala Yousafzai.

El mensaje le llegó por Instagram en diciembre, justo cuando estaba terminando su tercer año de Derecho en la Universidad Católica. La cuenta desde la que le escribían pertenecía a la directora ejecutiva de la Roosevelt Foundation de Países Bajos, pidiéndole su correo electrónico.

Horas después recibió una carta firmada desde Middelburg, la ciudad holandesa donde se entregan los Four Freedoms Awards, uno de los reconocimientos internacionales inspirados en el histórico discurso que Franklin D. Roosevelt dio ante el Congreso de Estados Unidos en 1941. Ahí le informaban que había sido seleccionada para recibir el premio Freedom from Want -distinción que antes habían recibido Nelson Mandela, Angela Merkel, Malala Yousafzai y Kofi Annan- por su “determinación para crear una sociedad verdaderamente inclusiva”. Los otros galardonados de la ceremonia serían el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, la francesa Gisèle Pelicot y el Committee to Protect Journalists.

Isidora Uribe tiene 21 años y creó la fundación Encuentra Tu Lugar dedicada a dar accesibilidad, inclusión educativa, capacitación laboral y formación sobre derechos de personas con discapacidad. La historia que terminó llevándola a Países Bajos comenzó cuando tenía 12 años y sufrió discriminación por primera vez cuando llegó a un nuevo colegio.

Hasta entonces, dice, nunca había sentido que su parálisis cerebral fuera un problema para el resto. Necesitaba rampas, ascensores, baños más amplios para usar su andador y más tiempo para responder pruebas debido a sus dificultades motoras. Parte de esas adecuaciones eran cuestionadas hasta por sus profesores: “Me decían cosas como: ‘Nunca pensé que alguien como tú pudiera sacarse un siete’”.

Se cambió otra vez de colegio, y allí lejos de ser discriminada decidió empujar su causa. En octavo básico, durante una clase de tecnología, creó una aplicación para ubicar estacionamientos accesibles para personas con discapacidad. La Municipalidad de Las Condes apoyó el proyecto y una profesora vinculada a áreas STEM la motivó a seguir desarrollándolo. La aplicación se llamó Encuentra Tu Lugar.

“Todo partió desde una necesidad súper concreta. Yo me daba cuenta de lo difícil que era moverse por la ciudad”.

Sin embargo, por culpa de la pandemia no pudo lanzar la aplicación. Ahí decidió reformular la idea y convertirla en una organización. “Nos dimos cuenta de que no bastaba solo con entregar información. Había que transformar la forma en que la sociedad entiende la discapacidad”, dice.

El viaje

Isidora viajó a Holanda el 16 de abril junto a sus padres a recibir su condecoración. En el Hotel Roosevelt conoció a Gisèle Pelicot, la mujer francesa que se convirtió en símbolo internacional tras denunciar públicamente las violaciones sistemáticas organizadas por su exmarido.

Al día siguiente las trasladaron con escoltas estatales a la ceremonia en una antigua abadía de Middelburg. Ahí estaban la princesa Beatriz, autoridades holandesas, miembros de la familia Roosevelt y Volodímir Zelenski. Antes de subir al escenario, Zelenski se acercó a saludarla. Él le tomó las manos y le dijo que admiraba su trabajo: “Me dijo que había mucho que conversar sobre estos temas y que cuando vaya a Chile se iba a acordar de mí”.

El escenario tuvo que ser adaptado especialmente para ella: instalaron rampas y modificaron el atril porque el original era demasiado alto. Cuando recibió el premio, Isidora no leyó el discurso que llevaba preparado, sino que improvisó: habló sobre inclusión, acceso a educación y dignidad. Cuando terminó, la sala completa se puso de pie a aplaudir.

Es la primera persona con discapacidad en recibir ese reconocimiento.

Antes, Isidora fue parte de Tremendas, la organización juvenil enfocada en liderazgo femenino y equidad de género; participó en el Comité Adolescente de Generación Igualdad de ONU Mujeres y en 2022 fue seleccionada como una de las 17 Jóvenes Líderes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

En mayo de 2024 recibió una invitación para viajar al Vaticano para ser parte del desarrollo curricular de la Universidad del Sentido, creada por el Papa Francisco y Scholas Occurrentes. Durante tres días participó en mesas de trabajo con más de 50 personas dentro del Vaticano y, cuando terminaron el documento, Uribe tuvo la responsabilidad de entregárselo personalmente al Papa.