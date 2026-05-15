Andrés Navarro renuncia al directorio de SalfaCorp y Vicente Domínguez queda como presidente

El fundador de Sonda deja la constructora tras 11 años en el cargo.

Mediante un hecho esencial, la constructora SalfaCorp anunció la renuncia de Andrés Navarro Hauessler al cargo de director y presidente de la sociedad, a contar de este viernes 15 de mayo.

"Habiendo tomado conocimiento de la renuncia señalada precedentemente, el directorio acordó, por unanimidad y en sesión extraordinaria celebrar el día de hoy, designar como presidente del directorio a Vicente Domínguez Vial, quien ejercía hasta la fecha el cargo de vicepresidente del directorio", explicó la compañía mediante una comunicación al regulador del mercado.

La mesa directiva de SalfaCorp "agradeció al señor Navarro por su destacado profesionalismo y contribución al desarrollo de la compañía en su calidad de director y presidente".

El también socio fundador de la tecnológica Sonda estuvo 11 años en el directorio de la constructora.