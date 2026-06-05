Aníbal Mosa declara exitosa su OPA y se transforma en el máximo accionista de ByN

El empresario -actual presidente de la concesionaria- se convirtió en el accionista mayoritario tras adquirir 33.795.192 de acciones de la serie B.

La segunda fue la vencida. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (ByN) -que administra el club Colo-Colo-, declaró como existosa su segunda Oferta Pública de Adquisición (OPA) donde ofertó comprar hasta 61.186.470 acciones de la serie B de la sociedad, que representa un 61,2% de la misma, a un precio de $ 162 por acción.

A través de Inversiones Panitao Limitada, el empresario logró aumentar su participación a 72,6% de la sociedad, por lo que se transformó en el accionista mayoritario de la institución.

“El oferente directa (e indirectamente a través del fondo de inversión privado Parinacota), pasa a ser titular de 72.608.721 acciones serie B de la Sociedad, las cuales representan aproximadamente un 72,609% del capital suscrito de dicha sociedad”, destacó el prospecto.

El empresario logró ingresar a la sociedad en el año 2010 tras adquirir un paquete accionario del expresidente Sebastián Piñera, quien remató su participación de 12,5% acciones en ByN.

A inicios de año publicó su primera oferta donde informaba la disposición para comprar hasta 30 millones de acciones en la misma serie a un precio de $ 150 por acción. Luego de un mes, el 23 de febrero, Mosa concluía con éxito su OPA, pese a que no logró el control de la sociedad, subiendo su participación un 2,75%, llegando al 38.8% de la propiedad.

Sale Vial

Tras su fallido primer intento, el presidente de la concesionaria publicó el 21 de abril un inicio de una nueva OPA para lograr convertirse en el accionista mayoritario, en donde además se dejó ver la disposición de Leonidas Vial a participar en la venta de acciones.

Luego de declararla como exitosa, se selló la salida del empresario Leonidas Vial de la institución a la cual ha pertenecido desde 2005, quien logró desligarse completamente de la sociedad. En el prospecto de la OPA, anunciaba a través de su sociedad Rentas ST Limitada, su disposición para sumarse en la operación.

“El oferente (Panitao) deja constancia de que Rentas ST Limitada ha manifestado su interés en aceptar la oferta a ser presentada por el oferente y vender el total de sus acciones serie B en la sociedad”, reveló el documento en primera instancia. Según trascendidos, el histórico empresario participó en la oferta realizada por Mosa para vender sus acciones en la institución para así desligarse por completo.

El ahora máximo accionista de ByN cuenta con mayoría absoluta en la mesa directiva de la sociedad y de la institución.