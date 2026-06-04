Johann Harnoss, experto de BCG: “Chile tiene que definir en qué industrias y mercados del futuro quiere ser líder mundial en innovación”

El ejecutivo valoró la visibilidad internacional del país y su red de talento en el exterior, pero advirtió de los altos niveles de burocracia interna de las grandes empresas y la baja inversión en I+D.

El doctor en economía de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Johann Harnoss, que colidera a nivel global la investigación de Boston Consulting Group (BCG) en innovación y es coautor del reporte anual Most Innovative Companies, afirmó que Chile es reconocido internacionalmente en innovación y por su talento experto en el extranjero. Pero advirtió que tiene brechas importantes para innovar, como una alta burocracia en las compañías y una baja inversión en investigación y desarrollo (I+D).

El socio y director asociado de innovación en BCG, planteó que el país requiere una estrategia clara para definir en qué industrias y mercados del futuro puede liderar globalmente en innovación y abordó la metodología de “vitalidad corporativa” de la consultora, que mide la capacidad de las empresas para innovar y crecer. Dijo que las compañías mejor posicionadas en Chile, son Latam, SQM y Cencosud.

- ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades del ecosistema de innovación chileno?

- He seguido desde afuera su evolución, y ahora lo estoy viendo de cerca. Mi enfoque particular está en las grandes empresas. Chile dispone de mercados de capitales profundos, inversionistas de capital semilla y de crecimiento. Tiene una gran reputación en innovación a nivel mundial en comparación con otros países latinoamericanos, con marcas reconocidas como InvestChile y Start-Up Chile. Esto se debe también a muchos chilenos que se van al extranjero y luego traen esa experiencia de vuelta al país. Hay que aprovechar mejor esa red para atraer inversiones y fondos de vuelta.

El tamaño del mercado es una limitante, pero también existe un alto nivel de burocracia en las grandes empresas, y en los últimos cinco años se han introducido nuevas capas de burocracia y mayores exigencias para las compañías.

- Chile invierte el 0,41% de su PIB en I+D, por debajo del promedio de la OCDE, ¿cómo incide este factor en su capacidad de innovar?

- Hay una diferencia de casi 10 veces con Europa o Estados Unidos. Cuando pensamos en innovación, no se trata tanto de cuánto se invierte, sino de qué se obtiene a cambio. No tenemos datos fiables sobre qué obtiene Chile de su gasto en I+D, pero el nivel de gasto es un indicador de la ambición que tienen las empresas y las startups.

Es una brecha preocupante, pero la verdadera pregunta es cómo traducir lo que se crea, a partir de las inversiones en I+D en universidades y startups, en propuestas de negocio escalables; y asegurarse de que los mejores ingenieros, el talento empresarial y las personas con formación vean la experiencia emprendedora como una trayectoria profesional interesante, y no solo trabajar para una gran empresa.

Empresas más innovadoras

- ¿En qué consiste la metodología de vitalidad corporativa?

- Cuando una empresa está mejor posicionada para el crecimiento y la innovación que otras, tiene vitalidad corporativa. Para ello, recopilamos más de 10 millones de datos de 3.500 empresas de todo el mundo a partir de fuentes abiertas como datos financieros, la comunicación entre analistas y altos ejecutivos, tecnologías, patentes e información sobre el personal de plataformas como LinkedIn, Revelio Labs y Glassdoor.

- ¿Qué concluyeron de las empresas chilenas?

-Tenemos una muestra de 12 empresas chilenas: Bci, Copec, Falabella, Latam, Quiñenco, SQM, Ripley, Banco de Chile, Cencosud, CMPC, Mallplaza y Canal 13. Al ver los datos, el mayor obstáculo que enfrentan es la burocracia interna, y aquí vemos que están rezagadas incluso frente a sus pares latinoamericanos.

Para poner esto en perspectiva, analizamos las reseñas que los trabajadores chilenos escriben sobre sus empresas en la plataforma Glassdoor y nos fijamos en menciones de términos como “rígido”, “lento”, “burocrático” o “tedioso”. En general, alrededor del 8% de los encuestados menciona estos aspectos, pero en las compañías chilenas el porcentaje asciende al 12%.

- ¿Cuáles son las empresas chilenas más innovadoras?

- La número uno es Latam, la segunda es SQM y la tercera es Cencosud, que presentan una mayor vitalidad que las demás. Primero, porque han invertido en infraestructuras tecnológicas modernas y escalables, lo que les facilita el uso de la inteligencia artificial. El segundo factor es la gestión ágil, estrechamente relacionada con la burocracia. Estas empresas suelen tener equipos más pequeños y efectivos dentro de su organización. Y el tercer factor es la experiencia en crecimiento. Estas tres empresas han sido más capaces que otras de contratar a ese talento.

- ¿Qué debería priorizar Chile para dar un salto en innovación similar al de países como Suecia o Singapur?

- La pregunta es cuál es el posicionamiento que Chile podría adoptar para ejercer una mayor influencia cultural. Eso permite marcar tendencia y hacer que tus productos sean relevantes para un mercado más amplio.

También debe tener un modelo claro y estratégico. Es importante saber en qué ámbitos quiere destacar y en cuáles pretende alcanzar el liderazgo mundial, para luego centrarse en ellos. Hay que elegir unas pocas industrias y mercados de futuro, y luego intentar ser los número uno del mundo en ellos.

- Chile tiene una economía basada, principalmente, en la minería, la salmonicultura y la agricultura. ¿Debería enfocarse en ciertos aspectos de estas industrias?

- El antiguo modelo de Chile se basaba en la apertura comercial y en algunos clústers como el salmón y la minería, pero es importante saber exactamente en qué ámbitos se quiere destacar y en cuáles se pretende alcanzar el liderazgo mundial, para luego centrarse en ellos.