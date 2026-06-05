Financial Times: el gobierno de derecha de Chile busca un nuevo comienzo tras una luna de miel perdida

La crisis del precio de la energía y las dudas sobre el plan para combatir el crimen organizado perjudican la popularidad del nuevo presidente.

El presidente José Antonio Kast intenta relanzar su presidencia que inicio hace solo tres meses en Chile, ya que la crisis energética mundial y los tropiezos con su promesa estrella en materia de seguridad frustraron su efímera luna de miel.

Kast , un conservador de línea dura, derrotó a los principales partidos chilenos en las elecciones del año pasado con la promesa de liderar un "gobierno de emergencia" que abordaría rápidamente una ola sin precedentes de crimen organizado y revertiría una desaceleración económica estructural.

Pero su índice de aprobación cayó por debajo del 40% apenas unas semanas después de asumir el cargo en marzo, cuando se negó a utilizar recursos fiscales para amortiguar el aumento de los precios del combustible debido a la guerra con Irán. Los precios en las gasolineras se dispararon hasta un 60 por ciento en Chile, país que importa casi todo su petróleo.

Kast se vio entonces obligado a realizar la primera reorganización del gabinete desde el retorno de Chile a la democracia en 1990. Destituyó a su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, después de que esta fracasara en una presentación ante el Congreso sobre la delincuencia, el tema central del gobierno, y luego declarara que "no esperaba tener que presentar un plan estructurado y concreto". También destituyó a su portavoz tras varios deslices.

“Reconozco que no siempre hemos logrado explicar ciertas decisiones de manera oportuna”, dijo Kast en su primer discurso sobre el estado de la nación ante el Congreso el lunes.

Durante su discurso de dos horas, Kast pidió paciencia a los chilenos y presentó una serie de medidas políticas de línea dura. Entre ellas, un plan para intervenir en 50 barrios con alta criminalidad y crear un nuevo “registro de vándalos” que privaría a algunas personas condenadas por atacar a la policía y la propiedad pública de pensiones estatales y educación gratuita.

“Es evidente que se está intentando empezar de cero y superar un comienzo difícil”, afirmó Patricio Navia, analista político chileno. “La pregunta ahora es: ¿podrá empezar a obtener resultados concretos?”.

Kast, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, dedicó gran parte de la última década a exigir medidas más contundentes contra la delincuencia y la inmigración ilegal en Chile tras su ruptura con la centroderecha del país. La llegada de pandillas procedentes de Venezuela y otros países de Latinoamérica ha sacudido a uno de los países más seguros de la región, con una tasa de homicidios que se ha duplicado desde 2015.

Si bien el gobierno de Kast ha alardeado de un aumento en las redadas policiales y las incautaciones de drogas, los votantes se han mostrado consternados por su lentitud para diferenciar su enfoque del anterior gobierno de izquierda. Dos tercios de los encuestados en un sondeo realizado en mayo por la empresa de investigación de opinión Cadem afirmaron que el gobierno no tenía "ningún plan concreto" en materia de seguridad.

El mes pasado, Kast provocó indignación al calificar de "metáfora" otra de sus principales promesas de campaña: la deportación rápida de inmigrantes indocumentados. Hasta el momento, su gobierno ha deportado a unos 330 de los aproximadamente 300.000 inmigrantes indocumentados que se estima que hay en Chile, mientras que unos 1.600 se han marchado voluntariamente.

“Se ha observado una ruptura entre su retórica y sus acciones como candidato y como presidente”, afirmó María Cosette Godoy, directora de ciencias políticas de la Universidad Diego Portales de Santiago. “Se está dando cuenta de lo difíciles que son estas promesas”.

Aunque pocos esperaban mejoras inmediatas en materia de seguridad, "al menos deberíamos ver algún tipo de acción organizada, y en cambio ha parecido muy improvisada", añadió Godoy, citando la apresurada selección de Steinert, un fiscal sin experiencia política.

Martín Arrau, el nuevo ministro de Seguridad, político de larga trayectoria y estrecho aliado de Kast, ha intentado cambiar de rumbo, iniciando su mandato con una reorganización del ministerio y presentando una agenda legislativa durante su comparecencia ante el Senado el martes.

Según la encuestadora Cadem, el índice de aprobación de Kast ha subido 3 puntos desde el lunes, hasta el 41%.

Escenario económico

Sin embargo, Kast también se enfrenta a un panorama económico inesperadamente sombrío. La crisis de los precios de la energía ha disparado la inflación, mientras que el desempleo ha alcanzado el 9,1%, el nivel más alto desde 2021.

La promesa del gobierno de un ajuste fiscal radical para eliminar el déficit fiscal de Chile en cuatro años también parece más difícil de cumplir, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusara a la administración anterior de subestimar las proyecciones de déficit. El martes, solicitó al Congreso la aprobación de US$ 6.200 millones en préstamos adicionales, que se suman a los US$ 17.400 millones.

El aumento de los precios del combustible y la débil producción minera han frenado la actividad económica. El Banco Itaú revisó a la baja el mes pasado su pronóstico de crecimiento del PIB para 2026, del 2,1% al 1,5%, aunque revisó al alza la proyección para 2027, en parte debido a los altos precios pronosticados para las exportaciones de cobre de Chile.

“Esta es una historia de crecimiento postergado”, dijo Andrés Pérez, economista jefe de Itaú para América Latina. “Seguirá llegando, pero tardará un poco más de lo previsto”.

La solución que propone Kast para la economía estancada es una reforma integral centrada en la reducción de los impuestos corporativos y la garantía de estabilidad fiscal para los inversores. Si bien el proyecto de ley incrementaría el déficit a corto plazo, Kast argumenta que, a la larga, impulsará los ingresos al dinamizar el crecimiento y la creación de empleo.

La oposición de izquierda chilena ha criticado duramente las propuestas. Álvaro Elizalde, ministro del Interior en el gobierno anterior, las calificó de "ideas de la década de 1980" diseñadas para beneficiar a "los más ricos".

Si bien el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes en mayo, aún enfrenta difíciles negociaciones en el Senado.

Sin embargo, el tono relativamente moderado del discurso de Kast el lunes, que incluyó llamamientos a trabajar conjuntamente con la oposición, podría ayudarle a avanzar en el parlamento, mientras que la reorganización de su gabinete parece haber impulsado la agenda de seguridad, según Eugenio Tironi, sociólogo y consultor político.

“Ha recuperado parte de su impulso”, añadió. “Desde luego, el barco no se ha hundido y está empezando a estabilizarse”.