Las dudas que dejó la performance de Matthei por la “narcopolítica” (y el fantasma de la “carrera larga”)

E n los últimos días, sus apariciones fueron siempre desde el mismo lugar. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se apostó en la comisaría de Carabineros de calle Miguel Claro cada vez que dio una entrevista por televisión. Cámaras de seguridad se veían detrás cuando se refería al tema que -improvisadamente, comentan sus cercanos- el martes 18 de junio puso sobre la mesa: “Hay bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco”, dijo en el homenaje internacional al expresidente Sebastián Piñera.

Cinco días después, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, emplazó a la edil a entregar los antecedentes de la “narcopolítica” que acusó. “Cuando no hay evidencia que la respalde, las denuncias no son serias”, dijo Monsalve. Al tiempo que dejó otro tópico dando vuelta: “La pregunta es si ella está dispuesta a ordenar a su sector detrás de levantar el secreto bancario”. Desde ahí, la polémica no paró y el oficialismo lanzó duras críticas a la figura política mejor evaluada.

En una actividad pública, este lunes, la alcaldesa respondió a Monsalve: “Si no son capaces de hacer nada con respecto de criminales que nosotros habíamos detenido y que les entregamos todos los antecedentes, no vengan hoy a pedir más datos, si igual no hacen nada”. Matthei se refería a una reunión que sostuvo con Monsalve en marzo de 2023, en donde entregó antecedentes de bandas de “motochorros” que podían eventualmente estar vinculados al crimen organizado.

Monsalve volvió a responder y apuntó a la frase de Matthei sobre que el Gobierno no hizo nada con los datos que ella proporcionó a La Moneda. Con carpeta en mano, el exdiputado dijo que toda la información fue considerada por el Ministerio Público. “Eso es falso”, afirmó y descartó que parte de los 75 nombres que contenía esa carpeta estuviesen involucrados en la investigación por el crimen de Ronald Ojeda, tal como había afirmado Matthei horas antes.

Mientras los dimes y diretes seguían, en parte de la centroderecha veían con preocupación su desempeño comunicacional: reconocían que era un “paso en falso” enredar el tema de la narcopolítica con una acusación por el crimen de Ojeda. Otra parte del sector afirmaba con vehemencia que Matthei estaba haciendo “todo lo que hay que hacer”.

“Operación política”

Han pasado casi tres meses desde que Matthei abrió la carrera presidencial, donde muchos temieron lo que hoy siguen recalcando: el riesgo de la “carrera larga”… el fantasma de Joaquín Lavín sigue presente. Para los comicios de 2021, el edil era el más probable candidato de Chile Vamos, dada su alta aprobación en sondeos dos años antes de la primera vuelta. Y la historia es sabida: perdió la primaria, su perfil “social” fue capitalizado por Sebastián Sichel, Chile Vamos se quedó sin pan ni pedazo y entonces el republicano José Antonio Kast ganó la primera vuelta presidencial.

Ahora, dicen, no hay que caer en ciertos errores que cometió Lavín en esa “carrera larga”, como por ejemplo, “abandonar” al votante duro de la derecha. Así es como varios explican la jugada de Matthei de esta semana: le habló directo a ese mundo poniendo en el debate un tema tan sentido para ese electorado como la seguridad.

En tanto, el director de Criteria, Cristián Valdivieso, comenta que “una carrera tan larga como la de Matthei, en tiempos que son tan líquidos, es muy complejo, porque esto no es solo el recuerdo de Lavín, Alejandro Guillier iba arriba hasta que apareció Beatriz Sánchez y lo botó casi de un día para otro”, por lo que, dice Valdivieso, los “pasos en falso” pueden ser definitorios.

En Chile Vamos, parte de quienes ven su performance como un “acierto”, afirman que fue un espacio clave para mostrar su gestión en seguridad: Matthei ha recalcado sobre detenciones que realizan en Providencia de estos “motochorros” que serían parte del crimen organizado. Por eso, cuentan, no es casual que haya cuidado su puesta en escena en televisión, apareciendo desde ese segundo piso de la comisaría de Providencia, donde la municipalidad tiene una sala en la que Seguridad coordina eventos delictuales con carabineros. Por lo demás, dicen, siempre es bueno marcar presencia y aparecer como gran opositora al Gobierno.

El oficialismo, en tanto, no paró en sus críticas y lanzó una arremetida por el levantamiento del secreto bancario, que la obligó a clarificar que siempre estuvo a favor de la idea.

Desde otros sectores, como Amarillos, resintieron la polémica y afirmaron que en estos momentos se ve la falta de “contactos” con el centro. Además, aseguran, a veces es peligroso que la edil juegue demasiado con su “instinto”.

Mientras, la alcaldesa acusó una “operación política” del Gobierno en su contra y este jueves apareció en un matinal y una radio. Una ofensiva, explican, para que “masivamente” se entienda su postura.

¿Tormenta perfecta?

Además, Matthei tuvo que salir a hablar sobre la compleja negociación municipal que vive la oposición, en especial Chile Vamos, coalición que por primera vez está intentando construir un pacto con partidos más de centro -Amarillos y Demócratas- y con otro a su derecha como el Partido Republicano. Mientras algunos celebran que no aparezca preocupada de “peleas partidarias”, otros ven riesgoso que no se vea liderando la coalición ante la seguidilla de desavenencias que ha vivido0.

El martes, por ejemplo, renunció un vicepresidente de RN luego de que la mesa negociadora se cuadrara con la candidatura de María José Hoffmann (UDI) a la gobernación de Valparaíso. Y dos veces Kast mandó una advertencia a Chile Vamos pidiendo prisa. Y aunque Matthei dijo el martes que “de aquí a mañana”, Chile Vamos iba a destrabar el acuerdo, eso no ocurrió hasta el viernes por la noche luego de varias conversaciones y dejando en el camino varias tensiones, sobre todo con republicanos.

“No la entiendo muy bien. No sé hasta qué punto suma estar metida en algo así, mientras su coalición está viviendo dificultades, deja de manifiesto el vacío que dejó Sebastián Piñera y que ella no ha logrado erigirse como una figura que ordene”, dijo en T13 En Vivo este jueves la investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) -ligado a la centroderecha-, Josefina Araos.

Desde la UDI, el jefe de bancada Juan Antonio Coloma defiende a Matthei: “Veo a la alcaldesa preocupada de problemas ciudadanos”.

Algo que resiente el votante de derecha, enfatizan, es justamente ver la desunión de su sector, por tanto, añaden, puede ser costoso para Matthei que la centroderecha aparezca desordenada versus una izquierda que en esta oportunidad ha sido pragmática y ha logrado la unidad desde la DC al PC.

En ese sentido, ven clave la elección de octubre en cuanto a la competencia con republicanos, que tiene a Kast aún encumbrado en encuestas. Si en los últimos comicios ha estado en juego la hegemonía de la derecha, esta vez, con dos presidenciables bien posicionados -Matthei y Kast- la alcaldesa no solo necesita la base de apoyo de la derecha sino además a sus partidos (la UDI, RN y Evópoli) con un buen rendimiento electoral. Algo que ya auguran complejo, pues incluso algunos prevén que el Partido Republicano pueda obtener la mitad de la representación electoral del sector. Si eso ocurre, advierten, podría ser complejo para la “carrera larga” de Matthei.