¿Vuelven los retiros? Diputado Oyarzo (exPDG) exigirá que se tramite el proyecto de autopréstamo con fondo de pensiones

La moción es la segunda del parlamentario y se encuentra desde hace poco más de un año en la Comisión de Constitución de la Cámara, no cuenta con el respaldo del Gobierno y en año electoral podría traerle más de un dolor de cabeza el debate.

Avanzar en el autopréstamo desde los fondos de pensiones es un anhelo que el diputado Rubén Oyarzo (exPDG) intenta hacer realizar hace varios años. Ya en marzo de 2022, junto a lo que en ese tiempo aún era la bancada de diputados del Partido de la Gente hoy desaparecida, promovió la moción que modificaba la Constitución para permitir el autopréstamo de fondos previsionales, que alcanzó a ser revisada en la comisión respectiva, pero terminó siendo rechazada y que actualmente está archivada. Pero el legislador no se quedó tranquilo con eso y situaciones como el alza del desempleo lo están motivando a insistir en el tema.

En julio del año pasado, Oyarzo ingresó otro proyecto que modifica la Constitución para permitir el autopréstamo de fondos de capitalización individual administrados por las AFP.

La iniciativa de artículo único, que se encuentra en la Comisión de Constitución, propone que “todos quienes se encuentren afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensión y mantengan cuentas de capitalización individual en estas, podrán optar al autopréstamo de fondos, en un monto que no podrá superar los $ 5 millones, ni el 10% del total ahorrado a la fecha en que se requiera, debiendo ser devuelto en un plazo que no podrá superar los siete años”.

La norma, según establece la moción, se regiría por una serie de reglas, como que su devolución se calculará en UF sin intereses, descontándose mensualmente del sueldo, junto al pago previsional; que el afiliado podrá suspender su pago mensual hasta en tres ocasiones y que el cobro del préstamo comenzará a realizarse tres meses después de su otorgamiento.

“Hay una decisión política” de no avanzar en el autopréstamo

Además, establece que quien se encuentre pensionado no podrá optar a este beneficio; que si el préstamo ya fue solicitado, no se podrá otorgar otro hasta que se haya pagado íntegramente el primero; y, que quienes tengan entre 60 y 65 años de edad podrán retirar hasta dos millones y no se requerirá su devolución.

Pues bien, aunque el proyecto se encuentra sin movimiento desde su ingreso y traspaso a la Comisión de Constitución de la Cámara -debido a que no cuenta con el beneplácito del Gobierno y uno tras otro los diferentes presidentes de la comisión, ya fueran oficialistas o de oposición como el actual, no lo han puesto en tabla-, Oyarzo pretende exigir que se tramite, pues -acusó- “definitivamente hay una decisión política de algunos sectores que han buscado obstruir e impedir la tramitación del proyecto de autopréstamo que presentamos hace más de un año”.

Y lamentó que el Gobierno “no haya cumplido con su compromiso” de incluir el autopréstamo en la reforma de pensiones, que “aunque sea muy acotado hubiese ayudado a las familias chilenas a enfrentar situaciones de emergencia”. De ahí que anunciara que en las próximas semanas insistirá en la Comisión de Constitución, que se niega a legislar en esta materia, para que ponga en tabla el proyecto, “porque si lo quieren rechazar, están en su legítimo derecho, pero no tienen el derecho a impedir que el proyecto avance legislativamente”, advirtió Oyarzo.