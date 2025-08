Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva Chilemujeres: “Las reformas legislativas aprobadas no van en la línea de apoyar el empleo de las mujeres”

Preocupada y ocupada tienen a la presidenta ejecutiva Chilemujeres, Francisca Jünemann, las últimas cifras del mercado laboral, que incluyeron un alza de la desocupación femenina a 9,9% en el último año.

Para revertir esta situación, considera crucial que se acelere la tramitación de los proyectos de sala cuna y el Subsidio Unificado al Empleo. Pero, además, dice que hay iniciativas que no deben avanzar. Una, la que elimina el tope a la indemnización por años de servicio.

“Resulta que quienes pagan el costo de esa obligación son las personas, con más niveles de informalidad y con más niveles de desempleo”, opina.

-¿Qué está pasando a su juicio en el mercado laboral?

- Estas cifras de desempleo son malas para todas las personas, pero especialmente para las mujeres y, lamentablemente, quienes legislan no se han hecho cargo y no han logrado sacar adelante las políticas públicas que se necesitan para que ellas se inserten en igualdad de condiciones.

El gran problema es que es más caro contratar a mujeres que a hombres, por todos los derechos relacionados con la maternidad en un desequilibrio profundo con los derechos laborales asociados a la paternidad. Si nosotros vemos el aumento del desempleo, y lo comparamos con el trimestre móvil del año anterior, el aumento del desempleo de las mujeres que tienen niñas y niños en edad preescolar es el doble más alto que el aumento del desempleo entre las madres o mujeres que no tienen niños o niñas en edad preescolar.

“Esto es urgente y necesario, pero de forma transitoria mientras se aprueba el proyecto de sala cuna”, dice la ejecutiva sobre su idea de activar el Subsidio Protege a la contratación.

Por mucho que tengamos cifras pequeñas de crecimiento, no estamos en recesión, entonces tener este nivel de desempleo es algo muy preocupante.

- Cuando asumió el Gobierno se priorizaron proyectos como las 40 Horas, la Ley de conciliación trabajo-familia, y no temas como sala cuna o subsidios laborales ¿Hubo una mala priorización?

- Las reformas legislativas aprobadas no van en la línea de apoyar el empleo de las mujeres, ni de mejorar la formalidad, ni de fomentar la contratación. Pueden, a lo mejor, mejorar las condiciones de las personas que ya tienen empleo, pero no de las personas que no lo tienen. Y no es solo la agenda legislativa, sino que también la vía administrativa. La Dirección del Trabajo quiso dejar el teletrabajo exclusivamente sujeto a jornada laboral y eso era explícitamente contrario a la ley, alzamos la voz y finalmente tuvo que anular ese dictamen.

Lo otro, es la demora que ha habido en torno al proyecto de Subsidio Unificado al Empleo y sala cuna, que esperamos que salgan prontamente.

- Sala cuna y Subsidio Unificado al Empleo ¿se tendrían que haber priorizado al inicio de Gobierno?

- Sí, si se hubieran priorizado esas reformas antes no tendríamos el problema de empleabilidad femenina tan profundo que tenemos hoy.

Activar el Subsidio Protege, pero a la inversa

Pero Jüneman no sólo manifiesta su preocupación, también plantea una propuesta para enfrentar el alto desempleo femenino actual: activar por vía administrativa el Subsidio Protege mientras se aprueba el proyecto de sala cuna.

Esto, dice, “ayudaría a incentivar a las empresas a que contraten a madres, sobre todo si tienen niños menores de dos años o incluso hasta los 4 años, ese sería el mejor escenario, pero incluso aunque no los tengan”.

“Esto es urgente y necesario, pero de forma transitoria mientras se aprueba el proyecto de sala cuna”, afirma junto con recordar que el citado mecanismo fue una herramienta que nació como una forma de enfrentar la pandemia. Así, estaba orientado, inicialmente, a las mujeres que tenían hijos menores a dos años, y que no tenían garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador, ya que se les entregaba $ 200.000.

“Esa fue una protección súper potente -subraya- cuando las mujeres empezaban a trabajar o buscaban trabajo en empresas que no estaban obligadas a tener o pagar sala cuna, porque tenían menos de 20 mujeres contratadas. Esa herramienta nació en el Gobierno del presidente Piñera, que después se fortaleció y que el presidente Boric extendió hasta junio de 2023”, explica, agregando que la herramienta terminó beneficiando a madres de niños menores a 5 años.

- Llevándola al escenario electoral ¿siente que los candidatos se han preocupado del tema o falta?

- Una de las cosas que necesitamos es que las candidatas y los candidatos presidenciales pongan en el centro esta situación apremiante del empleo, en específico del desempleo. Recién empezamos a escuchar algunas cosas con respecto al tema, pero esto tiene que ser un tema central, porque eso es lo que afecta el día a día de las personas.

Por supuesto que a las personas les afecta el tema de la seguridad, pero el no tener los recursos mínimos para sostenerte a ti mismo y a tu familia es grave.

- David Bravo viene hace años hablando de que hay una emergencia laboral no declarada. ¿Comparte ese diagnóstico?

- Sí, porque estar en casi un 10% de desempleo femenino, es algo que si no asumimos como una emergencia laboral, como una situación apremiante, es subestimar el problema que están viviendo las personas en el país.