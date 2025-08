Presidenta de Aprimin y El Teniente: "Fue una tragedia enorme, pero difícilmente podemos atribuirla a la gestión de seguridad de la empresa contratista”

"Estamos sumamente conmovidos", reconoce Dominique Viera, presidenta de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), frente a la tragedia en la División El Teniente de Codelco que dejó a seis mineros fallecidos. Uno de ellos, pertenecía a una de sus empresas (Salfa), pero reconoce que, independiente de quienes hayan sido las personas que perdieron la vida, "para nosotros son todos compañeros". "Cuando estás trabajando en minería somos todos mineros y así lo vemos los proveedores", recalca.



En medio de las lecturas que aparecen en torno a lo ocurrido, descarta que existan diferencias entre trabajadores propios y contratistas como señalan algunos que -por ejemplo- comen en casinos separados.

"Tal vez hace 20 o 15 años atrás, eso pudo haber ocurrido, pero todas esas prácticas de discriminación han sido eliminadas. Lo digo incluso como mujer", relata, agregando que "puede haber gente de la antigua escuela que pueda pensar así o que haya trabajado hace muchos años en la minería y que haya visto algo así, pero hoy eso es muy poco probable que lo veas o que sea una práctica".



Y enfatiza que, en materia de prevención y seguridad en la minería chilena, estamos en lo más top del mundo: "Dudo que exista otra minera que haya podido tener especialistas que hayan podido prever esta situación". En su reflexión, asegura que "esta tragedia no pasó por las capacidades que pueda tener una empresa o no, sino que desgraciadamente ellos estuvieron en el lugar del accidente en el momento que ocurrió".



- Se ha criticado a Codelco por tener un trabajo diferencial con los contratistas. ¿Cómo lo ven?

- Esa es una información errada. Trabajamos mucho con Codelco y con todas las mineras. De hecho, hemos firmado, por ejemplo, un acuerdo ya con 14 mineras para homologar los estándares. Y los estándares tanto de seguridad como de todo tipo son los mismos tanto para los propios como para los que somos asociados a empresas contratistas.



- ¿Descartan que haya una discriminación?

- No, no la hay. Este accidente súper triste para toda la familia minera le pudo pasar a cualquiera que hubiese estado expuesto en esa zona en ese momento, independiente si hubiese sido de Codelco o de otra empresa.



- ¿Qué pasa con la situación puntualmente en El Teniente? ¿Se podría haber anticipado?

- Yo lo dudo, porque conocemos cómo Teniente tiene absolutamente todo mapeado, con sensores en donde mucha gente trabaja haciendo análisis geoestadísticos para predecir el comportamiento de la mina. La mina siempre cruje. Hay estallidos de roca. Y esto ocurre precisamente porque cuando vas excavando y haciendo una perforación, la roca que va quedando está sometida a un estrés (...) Entonces, a veces la presión es tan grande que explota y ocurren estas situaciones que se van dando, a veces de a poco o como ocurrió en este caso fortuito, que fue muy fuerte.



- ¿Esto era imposible de predecir?

- Era muy difícil, prácticamente con lo que hay es imposible. Esto fue totalmente fortuito y no pasa por un tema de seguridad o de falta de seguridad. Ustedes mismos vieron como el jefe de turno sabía dónde estaba exactamente su gente. Lo vieron ahí esperando maquinaria 20 minutos antes de que ocurriera la tragedia. Indicar hoy que los mineros avisaron de que algo así iba a ocurrir, creo que falta un poco a la verdad. Se entiende la preocupación y la tristeza de la gente, pero como lo dijo Máximo (Pacheco), tenemos líneas en donde uno puede de manera anónima hacer todo tipo de denuncia y hoy esos canales que son auditables no tienen ninguna denuncia por parte de los trabajadores.



- Creo que no es el minuto en todo caso para buscar responsables. Si tengo que decir por parte de los contratistas que existían medidas de seguridad, las hay. Las capacitaciones que hay para poder trabajar en esa zona son tremendas. Por otra parte, tanto Codelco tiene un equipo de gente que son doctores y son especialistas a nivel internacional para poder medir totalmente la mina y hacer predicciones de cómo se va a comportar, esto también los tienen de alguna forma a través de empresas, contratistas, a veces en el software de simulaciones. Creo que lo que ocurrió fue una tragedia enorme, pero difícilmente podemos atribuirlo a la gestión o no gestión de seguridad por parte de la empresa contratista.



- ¿Qué van a hacer ahora desde Aprimin? Codelco ya anunció una auditoría internacional.

- Estamos trabajando en varias líneas. Vamos a esperar lo que diga Codelco. Hoy lo más importante es contener a nuestros equipos de trabajo. Eso es lo primero que tenemos que preocuparnos hoy. Y, por otro lado, hemos venido trabajando en conjunto con el Estado, los trabajadores, la Sonami, el Consejo Minero, en la creación de una nueva política de seguridad que es la primera en el mundo. Lo hicimos a través del Consejo Superior Laboral y allí también hemos levantado el tema de los contratistas, de las leyes laborales, de las capacitaciones. Y a través de la estandarización de todos los requerimientos para las mineras, requerimientos en personal y para las empresas. Entonces, tenemos una mesa de trabajo que se ha juntado por ocho meses, todos los jueves, dos horas, con los mejores especialistas que tenemos de nuestras empresas, de las empresas mineras y los trabajadores con su representante, más los representantes del Estado, en encontrar cuales son todas estas medidas que tenemos que estandarizar, cuáles son los mínimos necesarios para poder trabajar en minería, más lo que después tú tengas que adicionarle (...) Entonces, vamos a seguir en esa línea y trabajando con estos especialistas para prever esta u otro tipo de situación.



- Para dimensionar la cantidad de proveedores y contratistas que tiene el teniente, ¿cuánta gente de todos los trabajadores son de su sector?

- Son aproximadamente el 70% de las dotaciones. Por eso siempre hablamos que más o menos, no solamente en Teniente, en Codelco es el 70% aproximadamente, tal vez un poco más, pero calculo que tres de cada cuatro trabajadores son contratistas. Los contratistas hemos permitido la especialización, porque cuando eres una empresa y quieres hacerlo todo, no puedes, por ejemplo, invertir en investigación, en desarrollo, en ciertas cosas específicas, y poder pretender ser la primera minera en el mundo. Necesitas empresas especializadas (...) Se necesita para poder hacer una buena minería de los proveedores y los contratistas. Se entiende la pena, la preocupación de mucha gente que hace este tipo de comentarios que mencionas, pero la realidad es que para poder hacer una buena minería y una minería segura y poder traer las tecnologías desde afuera, se va a necesitar un trabajo de la mano de los proveedores y de los contratistas en el futuro.