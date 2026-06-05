Alejandro Chechilnitzky y Pablo Escobar dejan Guerrero Olivos y lanzan nueva firma tributaria

Quien fuera el socio de la práctica tributaria de Guerrero Olivos hasta el mes pasado, Alejandro Chechilnitzky, junto a Pablo Escobar, abogado senior del mismo estudio, decidieron emprender un proyecto propio y hace algunos días lanzaron Vector Blue, una firma que combina asesoría legal, tributaria y contable.

La decisión, explican a DF, responde a una diferencia de visión sobre cómo debe evolucionar la industria legal frente a los cambios tecnológicos y regulatorios. Tras seis y siete años, respectivamente, en Guerrero Olivos, ambos profesionales, junto a la abogada Margarita Riveros, decidieron apostar por un modelo donde buscan acompañar a los clientes de manera más permanente y preventiva.

“Nosotros no queremos ser una boutique tributaria, sino una forma distinta de hacer negocios”, afirma Chechilnitzky. Y es que, a su juicio, las áreas tributarias suelen incorporarse demasiado tarde en las operaciones y/o transacciones, cuando las decisiones ya están tomadas. “La función tributaria hoy no tiene el respeto que merece y queremos ponerle foco”, agrega.

Escobar, en tanto, añade que la oportunidad surgió al detectar problemas estructurales en la forma en que se prestan los servicios legales. “Vimos una oportunidad de negocio donde podamos combinar tanto la parte contable como la parte legal y que estas dos estrategias no estén desincronizadas”, señala.

Los socios destacan que la irrupción de la inteligencia artificial está transformando profundamente el negocio legal, reduciendo tareas rutinarias y aumentando el valor del criterio profesional. En ese contexto, apuntan a una estructura más liviana, con honorarios menos dependientes de las horas facturadas y un uso intensivo de tecnología.