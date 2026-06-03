Comercio pone entre las recetas para levantar el mercado laboral la polifuncionalidad y jornadas variables

Entre las iniciativas de la Cámara Nacional de Comercio también figuran la portabilidad de la indemnización por años de servicio y un régimen simplificado para trabajadores independientes.

Impulsar la contratación formal, reducir barreras para las micro y pequeñas empresas y adaptar el mercado laboral a los cambios tecnológicos son las motivaciones que llevaron a la Cámara Nacional de Comercio y Turismo (CNC) a presentar un paquete de propuestas laborales a la mesa de reactivación laboral que convocó el gobierno.

El documento elaborado por el gremio y entregado a la instancia que es liderada por David Bravo, exponen que el foco de la política pública no debe estar únicamente en generar nuevos empleos, sino que también en promover puestos de trabajo formales, con acceso a seguridad social y protección laboral, especialmente en sectores como comercio, servicios y turismo.

Un paquete de medidas que se da en un escenario en el que la tasa de desempleo acumula 40 meses sobre el 8% y que llegó a 9,1% en el trimestre móvil terminado en abril.

La fórmula

Uno de los ejes centrales del planteamiento apunta a modernizar la organización del trabajo y así avanzar en flexibilidad contractual.

Para ello, el gremio propone habilitar contratos por horas y jornadas variables para un porcentaje acotado de las dotaciones de las empresas, con beneficios proporcionales al tiempo trabajado y posibilidad de bancos de horas o promediación de jornada, introduciendo la modificación pertinente al Código del Trabajo.

“Esto permitiría una mayor integración de población que actualmente se encuentra en informalidad o fuera del mundo del trabajo, como son mujeres, jóvenes y adultos mayores, que requieren una mayor compatibilidad de su vida laboral con su vida familiar o educacional, permitiéndoles distribuir su tiempo de mejor forma, sin dejar de lado los derechos laborales que la normativa les garantiza”, asegura el gremio.

En línea con esto, y tal como ha sido la tónica desde el sector, desde el gremio proponen avanzar en polifuncionalidad.

Según asegura el documento, esta figura constituye una herramienta “fundamental” para la eficiencia operativa, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas, ya que, dicen, permite una mejor utilización de los recursos humanos y una mayor capacidad de adaptación a cambios en la demanda. Así, plantean, se requiere avanzar en marcos interpretativos que reconozcan estas dinámicas.

Otro de los cambios apunta a reformar el sistema de indemnización por años de servicio mediante la creación de una cuenta individual portable entre empleos, inspirada en la denominada "mochila austriaca".

La idea del gremio es avanzar a un esquema que -mediante una cuenta individual financiada por el empleador, y que sea portable entre empleos e integrada con un Seguro de Cesantía fortalecido-, funcione en casos de términos de la relación laboral no disciplinarios, como renuncia del trabajador o causales objetivas.

Formalizar el trabajo independiente

El documento también pone énfasis en el creciente universo de trabajadores independientes y microemprendedores que operan fuera del sistema formal.

Para abordar ese fenómeno, el gremio plantea que se requiere diseñar un régimen especial de formalización del autoempleo, por ejemplo, mediante un registro simplificado y cotizaciones, subsidios o cofinanciamiento estatal para las primeras cotizaciones (seis meses), entre otros.

Los desafíos relacionados a la adopción tecnológica son otro foco de preocupación.

Por ello, la CNC propone fortalecer los procesos de digitalización de las MiPymes mediante apoyo para la implementación de herramientas de comercio electrónico, sistemas de gestión, análisis de datos e inteligencia artificial aplicada a tareas operativas.

El planteamiento se complementa con la creación de un sistema nacional de microcredenciales orientado a comercio, servicios y turismo, con certificaciones cortas y modulares en áreas como ventas omnicanal, logística, medios de pago digitales, formalización tributaria, analítica comercial, ciberseguridad y uso de inteligencia artificial.

Asimismo, el gremio plantea generar compatibilidad entre el Subsidio Unificado al Empleo, los programas de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el futuro crédito al empleo formal impulsado por el Gobierno, evitando que los distintos beneficios se excluyan entre sí.

La propuesta también busca ampliar el acceso de las mipymes a la franquicia tributaria de capacitación, instrumento que actualmente es utilizado mayoritariamente por grandes empresas.

Menos sanción y más acompañamiento

La CNC también propone revisar el enfoque de fiscalización laboral aplicado a las empresas de menor tamaño.

El gremio plantea avanzar hacia un modelo preventivo y formativo que priorice la corrección de incumplimientos por sobre la aplicación inmediata de sanciones, fortaleciendo además el rol de apoyo y orientación de la Dirección del Trabajo hacia las MiPymes.

En paralelo, también solicitan introducir ajustes a la implementación de la Ley Karin, argumentando que muchas empresas han enfrentado dificultades prácticas derivadas de la falta de claridad normativa, la extensión de los procesos investigativos y la aplicación de medidas de resguardo consideradas desproporcionadas.