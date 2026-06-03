Cámara de Diputados respalda y despacha al Senado reajuste del salario mínimo

La propuesta del gobierno, que se aprobó con 91 votos a favor, 48 en contra y 10 abstenciones, contempla subir el monto a $ 553.553.

Listo para ser revisado por el Senado quedó el proyecto de ley que reajuste el ingreso mínimo mensual (IMM), popularmente conocido como salario mínimo, y la asignación familiar y maternal.

Finalmente, con 91 votos a favor, 48 en contra y 10 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados respaldó este martes el proyecto presentado por el Ejecutivo, el cual contempla que subir el salario mínimo, en forma retroactiva, a $ 553.553 a partir del 1 de mayo de este año.

El texto, igualmente, define que, a contar del 1 de enero de 2027, se reajustará el IMM para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, el texto considera un alza del ingreso mínimo para menores de 18 y mayores de 65 años, así como para el que se fija para efectos no remuneracionales. En el primer caso, la cifra corresponderá a $ 412.938; y en el segundo será de $ 356.815.

Además, contempla que los reajustes para estos dos últimos grupos (y el de las asignaciones y el subsidio familiar) se eleven en la misma proporción que el reajuste general, el 1 de enero de 2027.

Estos últimos dos indicadores fueron objeto de un amplio debate, tanto en comisiones como en la Sala. De hecho, en Trabajo, ambas disposiciones se rechazaron y fue en el trámite en Hacienda donde el Ejecutivo logró su reposición.

“Tenemos que balancear la protección del poder adquisitivo del salario mínimo con también poder generar empleo. Hay 950.000 personas que no tienen empleo, que buscan activamente y que no lo encuentran, y cuando lo encuentran se demoran más de siete meses en tener ese empleo. Por eso hemos propuesto un ajuste de IPC, que es en dos instancias, como se ha hecho muchas veces en el país, donde una primer ajuste es un 2,7%, que es el IPC acumulado entre los meses de enero y abril. Y la segunda alza va a ser el 1 de enero del año 2027”, dijo tras la votación el ministro del Trabajo, Tomás Rau.