IVM refuerza área tributaria con fichaje de exejecutivo de EY

El estudio Infante Valenzuela Molina (IVM) sumó a su práctica tributaria al abogado Andrés Vio, especialista en consultoría estratégica y gestión de contingencias fiscales, en una incorporación con la que busca fortalecer su oferta de asesoría en un entorno regulatorio cada vez más exigente.

Vio cuenta con más de 20 años de experiencia en materia tributaria. Durante los últimos 11 años se desempeñó como gerente senior en EY Chile y, previamente, integró el Servicio de Impuestos Internos (SII), donde lideró el Departamento de Defensa Judicial.

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Tributación de la Universidad de Chile, ha asesorado a empresas, grupos familiares y personas en planificación tributaria, manejo de contingencias y representación ante la autoridad fiscal.

Desde IVM señalaron que la llegada del profesional responde a la estrategia de seguir potenciando una práctica tributaria especializada y de alto nivel técnico, reforzando su capacidad para acompañar a clientes en materias fiscales complejas.