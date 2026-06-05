Los salarios de los trabajadores chilenos se desaceleraron en abril producto de la mayor inflación
El Índice Real de Remuneraciones aumentó un 1,7% en 12 meses, lo que corresponde a una variación de -0,4% en lo que va del año, de acuerdo con información del INE.
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Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) correspondientes a abril de este año, donde ambos marcadores registraron un alza interanual de 5,7% y 6,4% respectivamente.
En marzo, las remuneraciones nominales se habían incrementado un 5,2%, mientras que los costos laborales un 6,1%, lo que implica una aceleración.
Los sectores económicos de comercio, construcción e industria manufacturera anotaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.
El Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- aumentó un 1,7% en doce meses, desacelerándose respecto al 2,3% registrado en marzo.
Así, acumula una variación de -0,4% en lo que va del año. O sea, entre enero y abril la inflación fue mayor al reajuste de los salarios.
La remuneración media por hora ordinaria se situó en $ 7.328, marcando un alza interanual de 6,0%. Para las mujeres, el valor alcanzó $ 7.122, lo que significó una variación anual de 6,3%; mientras que para los hombres se situó en $ 7.517, registrando un aumento de 5,8% en el mismo período.
El costo laboral medio por hora total fue $ 8.416, consignando un crecimiento de 6,6% en doce meses. Este valor se ubicó en $8.150 para las mujeres, con un alza de 6,8%, y en $8.661 para los hombres, con un aumento de 6,3% en el mismo período.
La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,2%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,9%.
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