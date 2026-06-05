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Los salarios de los trabajadores chilenos se desaceleraron en abril producto de la mayor inflación

El Índice Real de Remuneraciones aumentó un 1,7% en 12 meses, lo que corresponde a una variación de -0,4% en lo que va del año, de acuerdo con información del INE.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 10:11 hrs.

INE Laboral trabajadores empleo Fernanda Arancibia
<p>Los salarios de los trabajadores chilenos se desaceleraron en abril producto de la mayor inflación</p>

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