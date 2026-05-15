Kast designa a nuevos directores de Fundación Chile: entran Raúl Figueroa y Julio Pertuzé
Pertuzé, exsubsecretario de Economía en el segundo gobierno de Piñera, reemplaza a Pablo Zamora y sería el nuevo presidente. También se integran al directorio Carmen Luz Assadi y Bracey Wilson, junto con el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica.
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Cambios en Fundación Chile. Vía decreto -visto por DF-, el Presidente José Antonio Kast designó al exsubsecretario de Economía, Julio Pertuzé; a la socia de E-press Comunicaciones, Carmen Luz Assadi; al exministro de Educación, Raúl Figueroa; y al académico Bracey Wilson como los representantes del gobierno en el directorio de la organización.
El Estado de Chile debe nombrar a seis de los 12 miembros de la mesa de la fundación, por lo que estas cuatro nominaciones se suman al nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Muijca, y a la representante de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Alejandra Pizarro, y reemplazarán a Pablo Zamora -quien era el presidente del directorio-, Nolfa Ibáñez, Alan Farcas y Leo Prieto.
El resto del directorio quedó compuesto por los designados por la otra socia de la fundación, la minera BHP: René Muga; Cecilia Azar, Juan Carlos Román, Pamela Chávez y Celia Alvariño.
Queda pendiente la designación del nuevo presidente del board, que se elige entre los directores, pero según fuentes, quien corre con ventaja sería Pertuzé.
Fundación Chile, que en enero cumplió 50 años, es una entidad público privada sin fines de lucro cuyo propósito es impulsar la transformación del país hacia el desarrollo sostenible por medio de la creación colaborativa de soluciones innovadoras de alto impacto.
¿Quiénes son los nuevos directores?
Pertuzé es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), doctor en Ingeniería de Sistemas y M.Sc. en Tecnología y Políticas Públicas del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Entre 2020 y 2022 fue subsecretario de Economía en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
Tras salir del gobierno, cultivó una carrera en el sector privado y académico. En 2022 creó la consultora Foresight y un año después cofundó la startup de electromovilidad, Chass. Luego se integró a la UC como profesor asociado. Fue uno de los nombres que se barajó para llegar a la vicepresidencia ejecutiva de Corfo en este gobierno.
En tanto, Assadi es periodista de la Universidad Finis Terrae y magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes (Uandes). Es la socia fundadora de la agencia de comunicaciones E-press y registra pasos por el directorio de Pivotes.
Figueroa es abogado de la UC y magíster en derecho de la Uandes. Al igual que Pertuzé, fue parte del segundo gobierno de Piñera como ministro y subsecretario de Educación. Actualmente es el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
Mientras que Wilson es ingeniero comercial de la UC con una carrera dedicada en estrategia de marca, marketing y desarrollo de negocios, con pasos como director en, entre otros, Yves Saint Laurent. Hoy es director del Multinational MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.
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