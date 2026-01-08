Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía

Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).

En medio de los preparativos para el cambio de Gobierno, la Fundación Chile (FCh) que por ahora encabeza el doctor en biotecnología y uno de los fundadores de NotCo, Pablo Zamora, conmemoró los 50 años de la entidad público-privada que se enfoca en articular programas y proyectos para el desarrollo sostenible del país.

Zamora comentó que tienen una cartera de cinco proyectos para 2026, dos de los cuales dos son nuevos: la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).

“Hay varios proyectos muy interesantes que estamos partiendo. Primero, esta plataforma binacional con Finlandia y estamos consolidando el Núcleo de Energía Renovable en Magallanes”, dijo el presidente ejecutivo de FCh.

Chile-Finlandia

En agosto de 2025, los gobiernos de Chile y Finlandia firmaron un acuerdo de cooperación que se materializará en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia para el Desarrollo y Transferencia Tecnológica, aprobada por el Consejo de la Corfo. Tendrá una duración inicial de cinco años y con un presupuesto de US $50 millones, US $20 millones aportados por Corfo y el resto, serán recursos apalancados del ecosistema finés y de fondos nacionales y extranjeros.

Este proyecto será ejecutado por la Fundación Chile y el VTT Technical Research Centre of Finland, entidad pública finesa especializada en transferencia tecnológica, y establece un marco de colaboración estratégico para impulsar la innovación tecnológica y la sostenibilidad productiva en Chile, específicamente, diseñando soluciones para desafíos en tres áreas: la minería, la industria forestal y el desarrollo regional inteligente.

Zamora destacó la importancia de la alianza binacional con Finlandia y recalcó el rol articulador que tiene la FCh: “Si queremos construir una economía más compleja, diversificada, basada en ciencia, tecnología y conocimiento. Tenemos que anticiparnos, construir infraestructura, desarrollar capacidades, generar inversión y movilizar capital para que eso ocurra”, afirmó.

En la oportunidad, el vicepresidente de Corfo e integrante del directorio de FCh, José Miguel Benavente, señaló que este proyecto buscará desarrollarse en tres focos principales durante 2026: el trabajo con la mediana minería, diseñando y pilotando tecnología finlandesa, el desarrollo y sofisticación del sector forestal para la generación de biomateriales y el manejo del territorio “de forma armónica” en las grandes inversiones.

Este miércoles, la iniciativa marcó el primer hito del año: la FCh, en su rol como ejecutor de la plataforma Chile-Finlandia, firmó un acuerdo de colaboración estratégico con la Sofofa, el gremio de la industria, para impulsar soluciones tecnológicas e innovación aplicada orientadas a la descarbonización, la economía circular, la bioeconomía y la sostenibilidad productiva del país y el fortalecimiento del Monitoreo, Reporte y Verificación ambiental.

Nuevas energías en Magallanes

El Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa) surge de la colaboración público-privada orientada a la protección del medio ambiente frente a la crisis climática. Su objetivo será desarrollar nuevas soluciones para potenciar las energías limpias y de bajo costo de producción para la región de Magallanes como el hidrógeno verde.

Zamora señaló que el objetivo del núcleo es transformar a esa región en polo de desarrollo de nuevas soluciones por su potencial de energías limpias y destacó “el fuerte componente de desarrollo de capital humano para proveer las competencias que requiere este impulso, trabajando con las instituciones regionales de educación superior y transfiriendo experiencias de socios finlandeses”.

NEMa es financiado por la Corfo y coordinado por la Fundación Chile y sus coejecutores son instituciones públicas y privadas como el Centro de Investigación Aplicada Finlandés, VTT Research, el Hub Fpyme Magallanes, la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Agencia de Sostenibilidad Energética.

Estos proyectos se suman a los tres que siguen en curso.

Startupslab.01 es el primer hub impulsado por FCh y Corfo, enmarcado en la política pública que presentó este Gobierno para acelerar el desarrollo de empresas de base científica y tecnológica, y que ya anunció dos nuevos hub en las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

El proyecto ya está en curso, y el martes 13 de enero se inaugurará el laboratorio, donde se desarrollarán las startups y se seleccionarán a las primeras empresas residentes.

Sumar Saberes es otra de las iniciativas que continuarán desplegando este año. Esta iniciativa en innovación educativa busca desarrollar una cultura de toma de decisiones basada en evidencia en educación.

Su segunda fase, que comienza este 2026, contempla la creación de un laboratorio, a partir de iniciativas efectivas en aprendizaje, con el objetivo de incidir en políticas públicas que tengan un mayor impacto.

Actualmente, el proyecto levanta programas de educación a lo largo del país, con el fin de contribuir estructuralmente al fortalecimiento del sistema educativo en Chile.

Otra de las iniciativas público privadas que ejecuta FCh es Talento Digital para Chile. Su objetivo es reconvertir a trabajadores cuyas labores se ven afectadas por la automatización y la inteligencia artificial, además de formar en las nuevas capacidades de la economía digital, que demanda el mercado del trabajo.

En sus cinco primeros años, ha gestionado 30 mil becas para realizar cursos a través del Servicio Nacional de Empleo (Sence), Corfo y Google, además de 20 bootcams. La meta para los próximos tres años es entregar 50 mil becas y según FCh alcanzar el 1 millón de personas beneficiadas a 2030.