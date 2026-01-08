Click acá para ir directamente al contenido
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía

Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).

Por: Laura Flores

Publicado: Jueves 8 de enero de 2026 a las 11:36 hrs.

Pablo Zamora, presidente ejecutivo de Fundación Chile

Pablo Zamora, presidente ejecutivo de Fundación Chile

