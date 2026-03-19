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Operadores financieros suben expectativas de IPC para marzo y abril, y descartan baja de tasas en el corto plazo

La encuesta EOF del Banco Central estimó un único recorte de 25 puntos base en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en un horizonte de 12 meses.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 08:56 hrs.

EOF IPC Imacec Banco Central Rodrigo Martínez
<p>En cuanto al tipo de cambio, anticiparon un precio del dólar en torno a $900 en un horizonte de 28 días.</p>

En cuanto al tipo de cambio, anticiparon un precio del dólar en torno a $900 en un horizonte de 28 días.

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