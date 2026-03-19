Operadores financieros suben expectativas de IPC para marzo y abril, y descartan baja de tasas en el corto plazo

En cuanto al tipo de cambio, anticiparon un precio del dólar en torno a $900 en un horizonte de 28 días.

La encuesta EOF del Banco Central estimó un único recorte de 25 puntos base en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en un horizonte de 12 meses.

Los operadores financieros estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subiría 0,6% este mes de marzo y 0,5% en abril, según la encuesta EOF que dada a conocer este jueves el Banco Central.

El sondeo también estimó que el Consejo del Banco Central mantendría sin cambios la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% en su reunión del próximo martes, la que seguiría estable en las siguientes cuatro reuniones y que sólo tendría un recorte de 25 puntos básicos en un horizonte de 12 meses.

En cuanto al tipo de cambio, anticiparon un precio del dólar en torno a $900 en un horizonte de 28 días.