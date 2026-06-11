“Ojalá que el ministro pueda abocarse a las tareas propias de su cargo”: Marcel responde a Mas tras polémica por el Censo 2024
El exministro de Hacienda también criticó que el actual gobierno renunciara a su meta de llegar a un balance fiscal al 2030.
Noticias destacadas
Réplicas por parte del exministro de Hacienda, Mario Marcel, tuvieron los dichos del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien apuntó al exministro de la cartera, Nicolás Grau, por su responsabilidad política tras el informe de la Contraloría que advirtió que personas con antecedentes penales fueron contratadas como encuestadores en el Censo de 2024, ante lo cual Mas sugirió una investigación de “responsabilidades políticas”.
“Ojalá que el ministro (Mas) pueda más bien abocarse a las tareas que son propias de su cargo, en vez de fijarse en estos detalles de un proceso como el Censo, que sabemos fue impecable”, dijo Marcel, en el marco de la presentación de su libro "La montaña rusa" este jueves.
“Me parece que se habla de 15 personas, de 25.000. Esas son las proporciones. Yo hice el calculito. Es un 0,06% de los encuestadores del censo”, agregó en el espaldarazo al exjefe de Economía y Hacienda.
Asimismo, quien también fuera presidente del Banco Central (2016-2022) abordó la acusación constitucional ingresada por partidos del oficialismo en contra de Grau. Ante la situación, Marcel aseguró que esta se daba en un contexto “de una diferencia respecto de proyecciones al año 2030, algo que ni siquiera ha ocurrido”, mencionando que la acusación responde a “un ministro en ejercicio que tiene una percepción distinta de un ministro anterior”.
Nueva deuda
El exjefe de la billetera fiscal comentó también la autorización que pidió el actual gobierno al Congreso para aumentar en US$ 6.200 millones el límite de endeudamiento para este año, sosteniendo que en el gobierno anterior “nunca hubo una solicitud de esa naturaleza”, sino que por el contrario, “los recursos eran apretados y siempre nos las arreglamos para ejecutar el Presupuesto dentro del marco aprobado”.
En esa línea, abordó también la nueva proyección fiscal presentada por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien planteó un déficit estructural del 1,5% del PIB al final del gobierno en curso, lo que según Marcel, son cifras “muy distintas de las que se esperaban o de las que se comprometieron”, asegurando que “quien hoy en día está, tiene la responsabilidad por la conducción de la política económica y en política fiscal tendrá sus fundamentos y sus explicaciones”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La IA llega al Mundial: Startup chilena Vambe lanza chatbot gratuito para asistir a fanáticos y turistas
La compañía lanzó "PandaGol", un agente conversacional por WhatsApp que operará en español, inglés y portugués durante los 39 días del torneo. Para la firma, el Mundial es un laboratorio para medir cómo rinden sus asistentes ante miles de consultas simultáneas.
Biministro Mas apunta a Grau por irregularidades en Censo 2024: “Se tiene que investigar si hay responsabilidades políticas”
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete