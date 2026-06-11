“Ojalá que el ministro pueda abocarse a las tareas propias de su cargo”: Marcel responde a Mas tras polémica por el Censo 2024

El exministro de Hacienda también criticó que el actual gobierno renunciara a su meta de llegar a un balance fiscal al 2030.

Réplicas por parte del exministro de Hacienda, Mario Marcel, tuvieron los dichos del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien apuntó al exministro de la cartera, Nicolás Grau, por su responsabilidad política tras el informe de la Contraloría que advirtió que personas con antecedentes penales fueron contratadas como encuestadores en el Censo de 2024, ante lo cual Mas sugirió una investigación de “responsabilidades políticas”.

“Ojalá que el ministro (Mas) pueda más bien abocarse a las tareas que son propias de su cargo, en vez de fijarse en estos detalles de un proceso como el Censo, que sabemos fue impecable”, dijo Marcel, en el marco de la presentación de su libro "La montaña rusa" este jueves.

“Me parece que se habla de 15 personas, de 25.000. Esas son las proporciones. Yo hice el calculito. Es un 0,06% de los encuestadores del censo”, agregó en el espaldarazo al exjefe de Economía y Hacienda.

Asimismo, quien también fuera presidente del Banco Central (2016-2022) abordó la acusación constitucional ingresada por partidos del oficialismo en contra de Grau. Ante la situación, Marcel aseguró que esta se daba en un contexto “de una diferencia respecto de proyecciones al año 2030, algo que ni siquiera ha ocurrido”, mencionando que la acusación responde a “un ministro en ejercicio que tiene una percepción distinta de un ministro anterior”.

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Nueva deuda

El exjefe de la billetera fiscal comentó también la autorización que pidió el actual gobierno al Congreso para aumentar en US$ 6.200 millones el límite de endeudamiento para este año, sosteniendo que en el gobierno anterior “nunca hubo una solicitud de esa naturaleza”, sino que por el contrario, “los recursos eran apretados y siempre nos las arreglamos para ejecutar el Presupuesto dentro del marco aprobado”.

En esa línea, abordó también la nueva proyección fiscal presentada por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien planteó un déficit estructural del 1,5% del PIB al final del gobierno en curso, lo que según Marcel, son cifras “muy distintas de las que se esperaban o de las que se comprometieron”, asegurando que “quien hoy en día está, tiene la responsabilidad por la conducción de la política económica y en política fiscal tendrá sus fundamentos y sus explicaciones”.





