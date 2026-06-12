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Marcel lanza libro y defiende su legado frente a críticas del gobierno: “Estamos viendo cifras distintas a las que se comprometieron”

Con la presencia del exPresidente Gabriel Boric, el exministro de Hacienda presentó “La montaña rusa”. En la ocasión, Andrés Velasco y José De Gregorio valoraron su gestión.

Por: R. Carrasco/J. Vásquez

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Macroeconomía Marcel libros economia chilena
<p>Velasco destacó que Marcel cuidó la billetra fiscal durante su gestión en Hacienda. Fotos: Aton.</p>

Velasco destacó que Marcel cuidó la billetra fiscal durante su gestión en Hacienda. Fotos: Aton.

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