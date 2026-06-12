Marcel lanza libro y defiende su legado frente a críticas del gobierno: “Estamos viendo cifras distintas a las que se comprometieron”

Con la presencia del exPresidente Gabriel Boric, el exministro de Hacienda presentó “La montaña rusa”. En la ocasión, Andrés Velasco y José De Gregorio valoraron su gestión.

De gala se vistió este jueves la Facultad de Economía de la Universidad de Chile para el lanzamiento del libro de Mario Marcel, titulado “La Montaña Rusa: crónica de una crisis y cómo se superó”. A través de sus páginas, recorre episodios que vivió cuando fue presidente del Banco Central y ministro de Hacienda de la administración Boric.

Fue en ese marco que el economista defendió su gestión, haciéndose eco de cuestionamientos de parlamentarios oficialistas y actuales autoridades.

Y lo hizo en el marco de una audiencia que incluyó al exPresidente Gabriel Boric y gran parte de lo que fuera su gabinete.

El libro, comentó Marcel, recuerda lo que vivió el país entre 2014 y 2024 en la dimensión económica, incluido shocks y crisis, pero “también las políticas que nos ayudaron a mitigar ese impacto y que, finalmente, permitieron que en Chile pudiéramos volver a pensar en crecer”.

A la hora de las consultas, el exministro respondió a los cuestionamientos a hechos como la reforma al CAE, que no avanzó, y los embargos en curso ordenados por el gobierno. “Se está haciendo mucha referencia a una norma de la Ley de Cumplimiento Tributario, que supuestamente estaría aplicando para hacer las cobranzas; y quisiera dejar en claro que esa Ley se hizo para el cobro de las deudas tributarias o agilizar los procedimientos tributarios. Así que no es algo ni que se haya pensado para aplicarse a otras materias”.

Respecto a la moderación en las expectativas de crecimiento que sinceró el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que “los responsables de la economía en este momento son las actuales autoridades. Pero plantear que porque en el gobierno anterior hubo gente que no valoro el crecimiento eso incide sobre el actual, me parece ya prácticamente una construcción de ficción”.

El exPresidente Gabriel Boric conversa con Manuel Marfán y José De Gregorio.

Luego, agregó que le preocupa, porque “estamos viendo cifras muy distintas de las que se esperaban o de las que se comprometieron, pero en fin, quien hoy está y tiene la responsabilidad por la conducción de la política económica y fiscal tendrá sus explicaciones”.

Sobre la acusación constitucional a su sucesor en Teatinos 120, Nicolás Grau, reconoció que es una opción que considera la Carta Fundamental, pero -añadió- que “eso no significa que no se ejerza con criterio y, particularmente, respecto de materias que son propias de la función que tiene el ministro de Hacienda”, de proyectar escenarios económicos.

En cuanto al nivel de deuda pública al que se podría llegar con las decisiones de las actuales autoridades, mencionó que hay un proyecto en discusión en el Congreso, pero advirtió que durante el gobierno “nunca hubo una solicitud de esta naturaleza. Aun cuando los recursos eran apretados, siempre nos las arreglamos para ejecutar el Presupuesto dentro del marco aprobado y con la autorización de deuda aprobado, incluso tuvimos un año en el cual con el Congreso pactamos reducir esa autorización de deuda”.

Sobre las irregularidades en el Censo 2024 advertidas por la Contraloría y los dichos del ministro de Economía, Daniel Mas, de perseguir eventuales responsabilidades del exministro Grau, reparó en que que se habla de 15 personas de un universo de 25.000 -o sea, un 0,06%- de encuestadores.

“Sinceramente, ojalá que el ministro Mas pueda más bien abocarse a las tareas que sean propias de su cargo que fijarse en estos detalles de un proceso como el Censo, que sabemos que fue impecable”.

Marcelo Schilling, José Antonio Viera-Gallo y Máximo Pacheco también asistieron al evento.

La Montaña Rusa

El libro fue presentado por los exministros José De Gregorio y Andrés Velasco y por la empresaria Alejandra Mustakis.

De Gregorio señaló que el texto revive el “shock populista” de esos años con crisis y los retiros de fondos “que fueron a destiempo, cuando la economía ya subía y la sobrecalentamos”.

En ese marco, de momentos complejos, destacó que hubo la toma de decisiones y una salida pacífica a los procesos constituyentes. Aunque lamentó un tema que dice aun está pendiente: “Perdimos la oportunidad de hacer un cambio profundo con una reforma a la política, que es lo que Chile necesita”.

Mustakis destacó del libro que se muestra que pese a todas las dificultades que se enfrentaron “Chile funciona y tenemos instituciones sólidas, por eso hay que valorar el país que tenemos”, aunque también sostuvo que está al debe “mejorar las confianzas y sacarnos las caricaturas que a veces se hacen desde distintos sectores” y enfrentar unidos los desafíos país.

A su turno, Velasco recordó que cuando Marcel fue nombrado Ministro de Hacienda en el gobierno pasado, él publicó en “Twitter hoy X” (sic), en que señaló que “a los países les viene bien los servidores públicos y Marcel es uno de excelencia; y lo repito hoy”.

El economista agregó que Chile vivió “populismos desatados y sobrevivió por tener buenas instituciones y un buen colchón de reservas”. Valoró dos actuaciones de Marcel: el logro de la reforma de pensiones y que “cuidó la billetera fiscal, porque heredó una explosión de gasto fiscal y en su primer año cayó en 23% y en los tres años siguientes creció en 2% promedio y venía creciendo en 5%” reafirmando que “el problema de Chile viene de los ingresos y no del gasto”.

A continuación, dijo que pasaría un aviso: “Una reforma tributaria sin compensación, no hará otra cosa que agravar los problemas de ingresos que Chile tiene”. Y planteó que “esta es la primera reforma tributaria que viola esa norma desde la vuelta a la democracia. Hago votos para que el gobierno y los senadores busquen la compensación necesaria para lograr estabilidad fiscal”.

También dijo que “si no arreglamos la política, el resto es música”, advirtiendo los peligros de extremos populistas de izquierda y derecha.