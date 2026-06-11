Banco Mundial baja su proyección de crecimiento para Chile este año
El organismo prevé una expansión del PIB de 2,1% en 2026, lo que implica una disminución respecto de la estimación anterior que apuntaba a un crecimiento de 2,4%.
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En su informe de Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial revisó a la baja su proyección de crecimiento para Chile este año, que quedó en un 2,1% desde un cálculo previo de 2,4%, debido al impacto del alza en los precios de las importaciones de petróleo aunque hay un efecto favorable del repunte de los commodities.
“El alza de los precios del petróleo aumentará los costos de importación y agudizará las presiones inflacionarias en los países importadores netos de energía. Sin embargo, economías como Chile y Perú se beneficiarán parcialmente de los elevados precios de los metales, que se espera apoyen tanto a los ingresos por exportaciones como a los ingresos fiscales”, indicó el informe.
El organismo multilateral apunta a un crecimiento económico de Chile de 2,5% para 2027 y 2,3% en 2028.
Para la región latinoamericana, estimó una expansión económica de 2,2% en 2026, “como reflejo de una demanda interna aún débil y un menor dinamismo de la economía mundial”, para luego fortalecerse de manera gradual durante 2027-2028.
Para los otros países de la región, el informe se refirió a una “evolución desigual”. Brasil se enfrentará a una desaceleración al 1,9% del 2026 hasta un promedio de un 2,1% en 2027-2028, en un contexto de menor dinamismo del consumo. Esto implica una mejora en comparación a las proyecciones anteriores, que sugerían un crecimiento de 1,6% en 2026 y de 1,8% en 2027.
Si bien la exposición de México a la crisis de los precios de energía es más limitada, las perspectivas de crecimiento económicas son influenciadas principalmente por la demanda interna y el comercio exterior, especialmente respecto a Estados Unidos y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya negociación entró en tensión luego de que el presidente Donald Trump afirmara que no volverá a autorizar el acuerdo comercial, según información de Bloomberg.
En este contexto, el Banco Mundial prevé una expansión del PIB de 1,3% en 2026 y 1,8% en 2027-2028 para la segunda economía más importante de la región.
Por su parte, Argentina mantendrá un crecimiento “relativamente sólido y estable” de 3,6% en el período 2026-2028 impulsado por las exportaciones, aunque limitado por políticas fiscales y monetarias restrictivas.
Tanto Colombia y Perú mantuvieron las mismas proyecciones de crecimiento de 2,3% y 2,8% en 2026, respectivamente.
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