La fábrica de millonarios de SpaceX: quién se hará rico con la mayor apertura bursátil de la historia que debuta en Nasdaq

Cerca de 4.000 empleados y extrabajadores de la compañía espacial amanecerieron hoy convertidos en millonarios gracias a las acciones que han acumulado en las últimas dos décadas.

Gwynne Shotwell se convertirá este viernes en una de las directivas más ricas de EEUU, con una fortuna valorada en más de US$ 1.700 millones. La presidenta y directora de operaciones de SpaceX controla cerca de 12,6 millones de acciones de la compañía, que ha acumulado a lo largo de los últimos años como parte de su paquete retributivo.

Shotwell fue una de las profesionales que creyó en el sueño de Elon Musk cuando era poco más que una idea loca con pocas probabilidades de materializarse. Apostó toda su carrera por la compañía y ahora cobrará su premio. De hecho, ella es la artífice del éxito de SpaceX.

No es la única. Desde hoy, miles de empleados pasarán a ser accionistas de una de las diez mayores compañías cotizadas del planeta. La mayoría se hará con una pequeña fortuna de la noche a la mañana.

Será el caso también de Bret Johnsen, director financiero del grupo. Aunque el tamaño exacto de su participación no es público, figura entre los principales ejecutivos con paquetes accionariales significativos.

Por los pasillos de Wall Street circulan historias incluso de exempleados que nunca se desprendieron de sus acciones cuando dejaron la compañía. Algunos suman participaciones que a partir de hoy están valoradas en más de US$ 20 millones. Sus nombres no son públicos, pero los asesores financieros ya buscan a la nueva generación de multimillonarios que nacerá al calor de la IPO.

Muchos ofrecen cursos exprés para nuevos ricos. ¿Ha llegado el momento de vender? ¿Es mejor esperar y seguir multiplicando las ganancias o arriesgarse a perderlo todo si SpaceX nunca llega a Marte o explota el próximo cohete a la luna?

La voz mayoritaria recomienda a empleados y extrabajadores con acciones desprenderse ahora del 20% y hacer caja, ir vendiendo gradualmente el 60%, según cómo evolucione la cotización y mantener en cartera el 20% restante de cara al futuro.

Diversos medios estadounidenses estiman que la operación podría crear alrededor de 4.000 nuevos millonarios dentro de la plantilla. Muchos ingenieros, responsables de programas espaciales y empleados veteranos han recibido acciones y stock options durante más de dos décadas.

Hasta ahora, poco se podía hacer con esos títulos, más allá de participar en alguna venta privada a valoraciones poco atractivas. Además, con los números rojos que acumula la compañía, no se ha repartido nunca dividendo (ni espera hacerlo en un futuro cercano). Sin embargo, con la salida a Bolsa, se cuentan por miles los empleados que se harán millonarios gracias al sueño espacial de Elon Musk, que sin duda será el primer beneficiado, consolidando su título como el hombre más rico del planeta.

Como él, también hay ricos que se harán aún más ricos. Son los inversores que han dado oxígeno financiero a la compañía para llegar hasta este momento. Entre los históricos destaca Peter Thiel. El cofundador de PayPal fue uno de los primeros en apostar por Musk a través de Founders Fund. Aunque la participación exacta del fondo ha variado con el tiempo, sigue siendo uno de los accionistas más relevantes.

Tanto Thiel como Musk forman parte de la conocida como PayPal Mafia, muy presente en esta operación. Otros miembros del grupo figuran entre los beneficiarios de la OPV, como Luke Nosek.

Entre los inversores institucionales sobresalen, además de Founders Fund, nombres tan conocidos como Fidelity, Alphabet (Google), Andreessen Horowitz, Thrive Capital, Sequoia Capital o Baillie Gifford. Todos ellos han participado en diferentes rondas de financiación privadas y podrían registrar plusvalías históricas. Los que entraron primero podrían multiplicar por más de cien su aportación inicial, mientras que el múltiplo se mide en decenas entre los que llegaron los últimos antes del debut bursátil.

La lista de beneficiarios se extiende a numerosos empresarios, gestores de fondos, celebridades e inversores particulares que accedieron a participaciones mediante vehículos de inversión privados. En la lista figuran nombres como Michael Kives (asesor de Clinton), Ari Emanuel (Endeavor), Bryan Lourd (CEO de la mayor agencia de Hollywood) o Mark Burnett (conocido como el rey de los realities de televisión y productor que hizo famoso a Donald Trump antes de que diera el salto a la política).

Elon Musk: el primer billonario de la historia

Si se cumplen las previsiones, la llegada de SpaceX a Wall Street vendrá acompañada del enésimo hito de esta OPV: el primer billonario de la historia. La valoración potencial de SpaceX se sitúa en torno a US$ 1,75 billones. Su fundador, Elon Musk, controla el 42% del capital económico (además de mantener una posición de control reforzada mediante acciones con derechos especiales de voto).

Con estas previsiones, su participación rondaría los US$ 735.000 millones, sin incluir otros activos, como Tesla, The Boring Company o Neuralink.

El gran ganador será, sin discusión, Elon Musk. Controla alrededor de 4.800 millones de acciones ordinarias, además de cientos de millones de opciones adicionales.

Hasta ahora, Tesla era la joya de la corona de su patrimonio, valorado según el momento en unos US$ 350.000 millones. A medida que ha ido ascendiendo el valor de SpaceX de cara a la OPV en los últimos meses, esa cifra se ha ido revisando y ahora rondaría los US$ 850.000 millones, según Forbes y Bloomberg. Sus estimaciones podrían quedarse obsoletas hoy mismo al superar el billón de dólares por primera vez en la historia, aunque todo dependerá de la evolución de los títulos en su primer día de cotización y sobre todo, dónde se consolide el valor. También lo que ocurra con Tesla, que en el año pierde un 12%.