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La fábrica de millonarios de SpaceX: quién se hará rico con la mayor apertura bursátil de la historia que debuta en Nasdaq

Cerca de 4.000 empleados y extrabajadores de la compañía espacial amanecerieron hoy convertidos en millonarios gracias a las acciones que han acumulado en las últimas dos décadas.

Por: Expansión

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 09:11 hrs.

<p>La fábrica de millonarios de SpaceX: quién se hará rico con la mayor apertura bursátil de la historia que debuta en Nasdaq</p>

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