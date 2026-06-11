El IPC registraría en junio su primera caída en el año, estiman los operadores financieros
El Banco Central dio a conocer los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previo a la Reunión de Política Monetaria del próximo miércoles, que mantendría la tasa de interés referencial sin cambios.
Noticias destacadas
A días de que el Banco Central se reúna y dé a conocer una nueva decisión respecto a la Tasa de Política Monetaria (TPM), los analistas esperan que no haya movimientos.
Así lo reflejó la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del ente rector de junio, en la cual se observó que las expectativas para la tasa es que se mantenga en su nivel de 4,5%, al igual que en las otras cuatro reuniones más adelante. Incluso, la proyección es que en 12 meses siga sin cambios, al igual que en 24 meses más.
Para la inflación, los operadores financieros prevén que habrá una baja mensual en junio de 0,2%, mientras que para julio y agosto se observan alzas de 0,4% y 0,1%.
Así, en 12 meses se espera que los precios internos asciendan a 3,1%, mismo nivel que estaría en los siguientes 12 meses.
Acerca del tipo de cambio, la EOF arrojó que se estima que sea de $ 910 en lo siguiente semana y de $ 900 para 28 días en adelante.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
La IA llega al Mundial: Startup chilena Vambe lanza chatbot gratuito para asistir a fanáticos y turistas
La compañía lanzó "PandaGol", un agente conversacional por WhatsApp que operará en español, inglés y portugués durante los 39 días del torneo. Para la firma, el Mundial es un laboratorio para medir cómo rinden sus asistentes ante miles de consultas simultáneas.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete