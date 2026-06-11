El IPC registraría en junio su primera caída en el año, estiman los operadores financieros

El Banco Central dio a conocer los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previo a la Reunión de Política Monetaria del próximo miércoles, que mantendría la tasa de interés referencial sin cambios.

A días de que el Banco Central se reúna y dé a conocer una nueva decisión respecto a la Tasa de Política Monetaria (TPM), los analistas esperan que no haya movimientos.

Así lo reflejó la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del ente rector de junio, en la cual se observó que las expectativas para la tasa es que se mantenga en su nivel de 4,5%, al igual que en las otras cuatro reuniones más adelante. Incluso, la proyección es que en 12 meses siga sin cambios, al igual que en 24 meses más.

Para la inflación, los operadores financieros prevén que habrá una baja mensual en junio de 0,2%, mientras que para julio y agosto se observan alzas de 0,4% y 0,1%.

Así, en 12 meses se espera que los precios internos asciendan a 3,1%, mismo nivel que estaría en los siguientes 12 meses.

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Acerca del tipo de cambio, la EOF arrojó que se estima que sea de $ 910 en lo siguiente semana y de $ 900 para 28 días en adelante.