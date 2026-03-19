Dólar cotiza al alza sobre $ 920 mientras el cobre se hunde y el petróleo Brent supera los US$ 110 por la guerra en Medio Oriente

El cobre Comex se replegaba 4,2% a US$ 5,36 por libra, con lo que acumula una baja de 6,9% en dos días y se encuentra en mínimos del año. Por su parte, el crudo Brent escalaba 4,9% a US$ 112,7 por barril, máximos desde mitad de 2022.

El dólar se fortalecía este jueves, pues los inversionistas de todo el mundo están preocupados por los últimos lanzamientos de misiles a infraestructura energética en Medio Oriente, y la Reserva Federal transmitió un mensaje más bien restrictivo que sigue respaldando al billete verde.

La paridad dólar-peso subía $ 5,1 hasta los $ 923 a media mañana, poco después de alcanzar un máximo intradiario de $ 928 en las pantallas de Bloomberg.

El tipo de cambio viene de subir $ 10 en la sesión anterior, cerrando en medio de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyos comentarios siguieron presionando al dólar global hacia arriba, y al cobre hacia abajo.

¿Una nueva fase?

La Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios, como se esperaba, y en su mapa de puntos (dot plot) señaló un recorte para este año y otro para el próximo. Eso sí, Powell advirtió que estas previsiones en particular son muy inciertas, y reconoció los riesgos inflacionarios que derivan de la crisis en Medio Oriente, aunque sostuvo que es muy temprano para determinar sus efectos reales.

Después de subir 0,5%, el dollar index se estabilizaba este jueves, mientras que el cobre Comex se replegaba 4,2% a US$ 5,36 por libra, con lo que acumula una baja de 6,9% en dos días y se encuentra en mínimos del año. Por su parte, el petróleo Brent escalaba 4,9% a US$ 112,7 por barril, máximos desde mitad de 2022.

Los ataques contra instalaciones energéticas en Medio Oriente despertaron el temor a interrupciones a nivel mundial. Irán atacó una planta de gas natural licuado (GNL) de Qatar, después de que Israel bombardeara el yacimiento iraní de South Pars, el mayor campo gasífero del mundo. Las autoridades qataríes informaron "daños importantes" tras el impacto de al menos un misil que no fue interceptado.

"Desde la perspectiva de los mercados financieros, la guerra en Irán ha entrado en una nueva fase. La situación es ahora más preocupante para los traders de petróleo, porque la interrupción de los mercados energéticos mundiales podría ir más allá de la restricción del tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz, hasta afectar la capacidad de producción de uno de los centros de producción de petróleo y gas más importantes del mundo", planteó el director de ActivTrades, Ricardo Evangelista.

Donald Trump desaconsejó nuevos ataques y suspendió la Ley Jones durante 60 días para reducir los costos de transporte de EEUU. "No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si el GNL de Qatar vuelve a ser objeto de un ataque, no dudaré en hacerlo", dijo el mandatario a través de su red Truth Social, amenazando con "volar masivamente” el campo South Pars.

En medio de las reacciones a estos eventos y la postura de la Fed, los bonos del Tesoro tuvieron un momento de pánico esta mañana, donde la tasa a dos años llegó a dispararse 18 puntos base (pb), justo cuando las peticiones de subsidios por desempleo sorprendieron a la baja en EEUU. En Reino Unido, las tasas cortas despegaron 30 pb, luego de que el Banco de Inglaterra mantuviera su tipo oficial.

Los mercados monetarios están descontando aproximadamente un tercio de probabilidad de que la Fed baje las tasas siquiera una vez este año, cuando anoche esa probabilidad era de 60%. En un plazo de dos años sí se descuentan dos rebajas, en línea con las perspectivas manifestadas por los funcionarios del banco central.

"Los operadores seguirán vigilando de cerca la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente, ya que existe la posibilidad de que se produzca una mayor volatilidad en los precios del petróleo a medida que sigan llegando noticias de la región. Cualquier noticia sobre ataques de Irán contra las infraestructuras de los países vecinos podría desencadenar nuevas subidas de precios, lo que reforzaría la actual tendencia alcista en los mercados petroleros", advirtió Evangelista.