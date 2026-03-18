Dólar sube con fuerza tras sorpresa inflacionaria en EEUU que desató compras globales a horas del comunicado de la Fed

El dollar index avanzaba 0,3% y las tasas cortas de EEUU se elevaban 4 puntos base; mientras que el cobre Comex se hundía 3,1% a US$ 5,59 por libra, y el petróleo Brent subía 4,4% a US$ 108 por barril.

El precio del dólar subió casi $ 10 este miércoles, después de que los últimos precios al productor de Estados Unidos resultaran ser mucho mayores de lo esperado. Esto llega poco antes de que se conozca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, mientras todos se preguntan qué consecuencias tendrá la guerra en Medio Oriente sobre la inflación.

La paridad dólar-peso saltaba $ 9,9 a $ 917,69 -máximos de la sesión- a media mañana. A nivel internacional, el dollar index avanzaba 0,3% y las tasas cortas de EEUU se elevaban 4 puntos base; mientras que el cobre Comex se hundía 3,1% a US$ 5,59 por libra, y el petróleo Brent subía 4,4% a US$ 108 por barril.

El Índice de Precios al Productor (IPP) subió 0,7% en febrero, cuatro décimas sobre la estimación de consenso, y la serie subyacente -sin alimentos y energía, componentes más volátiles- subió 0,5%, dos décimas arriba de lo esperado.

Atención a Powell

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés), órgano de la Fed a cargo de fijar la política monetaria, publicará su decisión a las 15:00 (horas de Chile). Por ser cierre trimestral, también se dará a conocer la actualización del Resumen de las Proyecciones Económicas (SEP). Se espera que mantenga las tasas de interés sin cambios.

"La atención se centrará principalmente en las posibles repercusiones sobre la inflación derivadas del conflicto en Medio Oriente", escribió el head de Estudios en MUFG, Derek Halpenny. "Es probable que las proyecciones del SEP presenten cambios limitados, lo que ayudará al presidente de la Fed, Jerome Powell, a transmitir el mensaje de que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el impacto de la guerra", anticipó.

"La declaración obvia que hará es que cuanto más dure el conflicto, mayores serán los riesgos al alza para los precios de la energía y, por lo tanto, para la inflación. Por lo tanto, no esperamos que el FOMC modifique la mediana del mapa de puntos (dot plot), que en diciembre reveló la perspectiva de un recorte de tasas en 2026 y otro en 2027", continuó.

Según el analista, es probable que Powell haga hincapié en el hecho de que las condiciones actuales son muy diferentes a las de la última crisis de los precios de la energía en 2022 y que, en esta ocasión, el FOMC tendrá un poco más de tiempo para evaluar el contexto.

Volviendo a Chile, el Banco Central informó a primera hora que el PIB registró un crecimiento de 1,6% interanual en el cuarto trimestre de 2025, una décima bajo el consenso de Bloomberg. Por su parte, el reporte de balanza de pagos mostró un inesperado superávit de cuenta corriente en dicho trimestre.