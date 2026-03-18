Se reduce el déficit de la cuenta corriente del país al cierre de 2025

En el mismo período, la deuda externa se situó en US$ 277.421 millones, lo que representó un aumento de US$ 32.432 millones, explicado por las transacciones de los sectores gobierno, empresas y bancos.

Un déficit de US$ 4.349 millones, equivalente a 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB)), registró la cuenta corriente del país al cierre del año pasado, según informó el Banco Central este miércoles.

Acorde con el reporte de Balanza de Pagos del ente emisor, dicho resultado -menor al 1,5% de 2024- fue reflejo del saldo negativo de la renta y la balanza comercial de servicios, que fue en parte compensado por el superávit de la balanza comercial de bienes.

La cuenta financiera registró un endeudamiento neto por US$ 6.160 millones, explicado por emisiones de bonos de gobierno y empresas, aportes de capital y reinversión en empresas de inversión directa, y préstamos a bancos y empresas.

Desde la perspectiva de la cuenta financiera, se observaron entradas netas de capital por US$ 6.160 millones, asociadas a las emisiones de bonos gubernamentales y empresariales, a los aportes de capital y reinversión en empresas de inversión directa en Chile, y a los préstamos a bancos y empresas.

En paralelo, la posición de inversión internacional (PII) neta se ubicó en US$ 71.624 millones, observándose un incremento del saldo deudor respecto del año anterior. Éste respondió a los efectos de valorización -precio y tipo de cambio- y al endeudamiento registrado en la cuenta financiera.

En el mismo período, la deuda externa se situó en US$ 277.421 millones, lo que representó un aumento de US$ 32.432 millones, explicado por las transacciones de los sectores gobierno, empresas y bancos.

Aquellas obligaciones de corto plazo totalizaron US$ 71.025 millones, de los cuales la mayoría corresponde a compromisos de pagos de empresas en los próximos 12 meses.

En términos de la moneda de denominación, se observó que 79,0% de la deuda se encuentra en dólares estadounidenses; 8,7%, en pesos; 7,7%, en euros; y el resto en otras monedas.