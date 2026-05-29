La producción industrial volvió a caer en abril y cumplió su séptimo mes consecutivo a la baja

El INE informó que en el cuarto mes del año la minería y la manufactura tuvieron caídas en su actividad.

Por séptimo mes consecutivo, el Índice de Producción Industrial (IPI) volvió a retroceder en abril. De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), tuvo una caída anual de 4,7%, debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen.

De esta manera, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó una disminución de 9%, como consecuencia de la menor actividad registrada en la minería metálica, que decreció 12,6% a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre.

En tanto, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) registró un descenso de 2,5% en doce meses, explicado en gran medida, por la baja interanual de 7,7% en elaboración de productos alimenticios.

Al contrario, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 0,9% respecto de abril de 2025, debido a la mayor actividad registrada en electricidad, que se incrementó 2,3%, a raíz de una mayor generación eléctrica, especialmente proveniente de las centrales solares.

Comercio se mantiene firme

Continuando con su tendencia, el consumo se mantuvo al alza.

El INE también informó que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes marcó un aumento interanual de 3,2% durante abril, acumulando un alza de 4,1% al cuarto mes del año, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen.

La división al por menor creció 3% en doce meses debido, principalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.

En tanto, el comercio al por mayor registró una expansión de 2,2% respecto a abril de 2025, como consecuencia, fundamentalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Por su parte, la división al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas presentó un incremento interanual de 8,6%.

Mientras que el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un decrecimiento interanual de 0,1% en abril y acumulando una expansión de 0,2% en lo que va del año. .

El Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 14,2% en doce meses, acumulando un crecimiento de 16,0% entre enero y abril. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.