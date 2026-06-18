Ski Portillo aplaza inicio de nueva temporada debido a la falta de nieve, mientras Valle Nevado opta por una apertura parcial a partir de este viernes

Ski Portillo informó que sus equipos mantiene trabajos en pistas y estará notificando sobre los avances. Valle Nevado habilitará solo el andarivel Vaivén para esquí y el resto de las pistas se irá incorporando de forma gradual. Ambos operadores abrieron canales de comunicación para los clientes que ya habían hecho sus reservas.

Con el comienzo del solsticio de invierno este domingo 21 de junio, los fanáticos del esquí ya están preparando sus equipos para una nueva temporada. Sin embargo, podrían tener que hacer algunos ajustes a sus planes debido a la escasez de nieve.

Mientras el centro invernal Ski Portillo anunció que deberá aplazar el inicio de su temporada 2026, Valle Nevado confirmó el lanzamiento para este viernes, aunque de manera parcial.

Ski Portillo informó que decidió postergar la apertura debido al retraso en las nevadas, pese a que la última tormenta dejó 40 centímetros de nieve. La decisión fue comunicada por el gerente general, Miguel Purcell, quien explicó que las condiciones actuales todavía no permiten abrir la operación de forma adecuada.

“Debido al retraso en las nevadas de este invierno, y con el compromiso de ofrecer siempre una experiencia segura y de la más alta calidad, hemos decidido aplazar la apertura del centro de ski. Aunque la última tormenta nos dejó 40 cm de nieve y hemos complementado con nuestro sistema de fabricación, todavía no contamos con la base necesaria para abrir de buena manera”, señaló.

Según la empresa, el equipo de Portillo continúa preparando las pistas y utilizando su sistema de fabricación de nieve cuando las temperaturas lo permiten, con el objetivo de estar listo para las próximas tormentas.

Reservas y nueva fecha

Ski Portillo indicó que todavía no tiene una nueva fecha de apertura. La empresa señaló que la comunicará a través de sus canales oficiales cuando exista mayor claridad sobre las condiciones de nieve.

Para quienes tienen reservas en las fechas afectadas, la compañía informó que su equipo se pondrá en contacto para revisar alternativas.

La postergación ocurre justo al inicio del solsticio de invierno en el Hemisferio Sur, que comienza este domingo 21 de junio, en un escenario marcado por nevadas más tardías y la necesidad de contar con una base suficiente para habilitar la operación del centro de ski.

Valle Nevado abre parcialmente

Mientras Portillo aplazó su apertura, Valle Nevado iniciará la temporada 2026 este viernes 19 de junio, aunque con una operación parcial por las actuales condiciones de nieve en la zona central.

En esta primera etapa, el centro habilitará solo el andarivel Vaivén para esquí. También estarán operativas la Góndola para paseos panorámicos y el Snow Factory, mientras que el resto de las pistas y andariveles se irán incorporando de forma gradual, según las condiciones de nieve.

En hotelería, abrirá el Hotel Puerta del Sol con operación parcial de servicios, incluyendo restaurantes, bares, piscina, fitness center y guardería infantil. Para los clientes con reservas o productos entre el 19 y el 22 de junio, la compañía informó que habrá alternativas de cambio de fecha, reprogramación o devolución, según corresponda.

La gerente general de Valle Nevado, Dominique Rudloff, sostuvo que las proyecciones para este año apuntan a cerca de 320 mil visitas, tras tres inviernos consecutivos de crecimiento.

“Para este 2026, el centro espera recibir cerca de 320 mil visitas, consolidando una tendencia positiva impulsada por la demanda internacional y el fortalecimiento del destino Chile como referente de nieve en el hemisferio sur”, dijo.

En materia hotelera, la ejecutiva proyectó una ocupación superior al 90%, con fuerte presencia de turistas extranjeros. “Cerca del 85% de nuestros huéspedes corresponden a turistas extranjeros, de los cuales alrededor de un 60% proviene de Brasil, mientras que entre un 10% y 15% corresponde a visitantes de Chile, Estados Unidos y Argentina”, explicó.

Rudloff agregó que uno de los focos de la compañía ha sido ampliar el acceso a la montaña, con tickets diarios desde $15 mil y gratuidad para niños de hasta 12 años en Valle Nevado y La Parva, además de mayores de 75 años.