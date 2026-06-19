Cascadas de SQM: Oro Blanco se rebautiza como “Pampa Investments”

También se modificó la razón social de Potasio, que pasará a llamarse “Potasio Investments”. Ello, en el marco del fin del proceso de simplificación societaria.

La sociedad cascada de SQM, Oro Blanco, dio cuenta de cambios en su razón social.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, informó que en junta extraordinaria de accionistas realizada la tarde del jueves se aprobó un nuevo nombre para la firma, que pasará a llamarse “Pampa Investments”.

En tanto, en una nueva comunicación al mercado se indicó que la otra sociedad cascada, Potasio, cambiará de nombre a “Potasio Investments”.

Ambas modificaciones significaron también cambios en sus respectivos logotipos.

Lo anterior, en el marco de la presentación de una nueva estructura mediante la cual Grupo Pampa, ligada al empresario Julio Ponce Lerou, mantendrá su participación en la minera no metálica, tras concluir el proceso de simplificación societaria, pasando de seis a dos sociedades de inversión.

La firma sostuvo en un comunicado que la reorganización es resultado de un proceso de modernización y simplificación que se desarrolló durante los últimos años e impulsado desde los directorios y la administración.

De este modo, Pampa Investments consolida la participación del grupo en SQM a través de su participación directa, que consiste en el 37,66% de las acciones serie A de SQM y el 1,12% de las acciones serie B de la misma, y de su participación indirecta a través de Potasios Investments, con un 12,73% de las acciones serie A de la minera.

“Nueva etapa”

La vicepresidenta de los directorios de Pampa Investments y de Potasio Investments, Francisca Ponce, indicó que “este hito marca el inicio de una nueva etapa para el grupo. Hemos avanzado en un profundo proceso de simplificación, que nos permite contar con una estructura más simple y directa”.

Agregó que “queremos agradecer especialmente la confianza que han depositado en nosotros el mercado y nuestros accionistas. Hoy comenzamos un nuevo ciclo, construido sobre nuestra historia, con mayor cercanía, apertura y una mirada de largo plazo”.

Por su parte, la gerente general de ambas sociedades, Catalina Silva, señaló que “esta nueva estructura es el resultado de un trabajo técnico y sostenido, orientado a simplificar la organización y fortalecer su posición hacia adelante. Ambas compañías son vehículos de inversión de largo plazo enfocados en SQM, y nos permiten mirar el futuro de manera más eficiente, más líquida y mejor preparada para aprovechar las oportunidades que presenta el activo subyacente”.

El grupo sumó que continúan trabajando en la consolidación de esta nueva etapa, por lo que mantendrán su foco en SQM como “activo estratégico” y en las oportunidades de largo plazo que se asocian a sus negocios, sobre todo, ante la transición energética, afirmó, como uno de los grandes productores de litio del mundo.