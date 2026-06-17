¿Qué hacen los chilenos para cuidar su bolsillo? Estudio revela que una de cada cinco personas prefiere guardar sus ahorros "bajo el colchón"

Una investigación elaborada por XTB, Kantar y la Universidad Adolfo Ibáñez reveló que las “emergencias inesperadas” son una de las principales preocupaciones financieras, mientras siete de cada diez chilenos podrían sobrevivir hasta seis meses con sus ahorros si pierden el empleo.

El reporte “Primera Radiografía del Bolsillo de los Chilenos”, realizado por XTB y Kantar junto a la Universidad Adolfo Ibáñez, mostró que la mayoría de personas en Chile tiene poco margen para enfrentar una emergencia económica.

De acuerdo con el informe, siete de cada diez chilenos tendrían ahorros para cubrir hasta seis meses de gastos si dejaran de recibir su ingreso mensual. De estos, tan solo un 27% podría sostenerse con sus ahorros menos de un mes y un 44% podría hacerlo entre uno y seis meses.

Por otra parte, uno de los datos más llamativos fue acerca de las formas de ahorro, donde el estudio sugirió que uno de cada cinco chilenos prefiere guardar su dinero “bajo el colchón”.

Según explicó Sergio Jiménez, director de Nuevos Negocios de Kantar Chile, “gran parte de los chilenos vive con una sensación permanente de vulnerabilidad financiera. Aunque buscan protegerse de los riesgos del presente, les cuesta avanzar hacia una planificación de largo plazo, lo que limita su capacidad de construir una mayor seguridad económica”.

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Lo que más preocupa

Respecto a las principales preocupaciones financieras, la investigación apuntó a las emergencias inesperadas, mencionadas por un 71% de los encuestados. A casi la mitad le preocupa la enfermedad de un ser querido y a cuatro de cada diez les inquieta perder el trabajo.

Al consultar sobre qué acciones han realizado para obtener ingresos adicionales, la mitad declaró haber vendido “cosas viejas o que ya no usa”, mientras que un promedio de 15% ha ido al casino, realizado apuestas deportivas o comprado metales preciosos.