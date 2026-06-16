"Nos encontramos con deudas heredadas no informadas": Gobierno salda pago de subsidios a cuatro aerolíneas de Palena y advierte deuda de arrastre de $ 30 mil millones a nivel nacional

El Ministerio de Transportes desembolsó $ 375 millones Pewen, Aerocord, Archipiélagos y Aereoregional, los cuatro operadores aéreos que cubren la ruta en la Región de Los Lagos. El subsecretario Martín Mackenna alertó fuerte presión fiscal por servicios prestados, pero contratos no tramitados.

Tras meses de incertidumbre financiera para las empresas operadoras y el riesgo inminente en la conectividad de zonas extremas, el Ministerio de Transportes (MTT) concretó el pago de los subsidios adeudados a las aerolíneas que cubren la ruta entre Puerto Montt y la Provincia de Palena, en la Región de Los Lagos.

​Sin embargo, la resolución del conflicto vino acompañada de fuertes críticas por parte del Ejecutivo respecto del manejo financiero y administrativo de la administración anterior.

​El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, confirmó a DF Regiones que el pasado 11 de junio se realizó el pago de $ 375 millones correspondientes al periodo entre noviembre de 2025 y abril de 2026. "Cuando asumimos el Gobierno, en el marco de la operación Inspección Total, en el MTT nos encontramos con diversas brechas y deudas heredadas no informadas", señaló la autoridad.

​Mackenna profundizó en la gravedad de la situación administrativa, advirtiendo que estos compromisos se originaron por servicios efectivamente prestados, pero bajo contratos que no estaban totalmente tramitados. "Esto no solo podría ser irregular, sino que presiona el presupuesto 2026 con compromisos previos", sentenció.

​Impacto en liquidez y déficit

​El subsecretario detalló que el caso de los operadores del sur no es un hecho aislado. Al analizar el panorama país, la cartera detectó una deuda de arrastre que supera los $ 30 mil millones, asociados íntegramente a subsidios y compromisos de transporte público regional.

​"Para nosotros es prioritario regularizar estos pagos, porque afecta la liquidez de los operadores y se pone en riesgo la continuidad de prestación de los servicios, como es el caso de la conectividad aérea de Palena", explicó Mackenna.

​La alerta del MTT responde directamente a la compleja situación que arrastraban las empresas Pewen, Aerocord, Archipiélagos y Aereoregional. A principios de mes, los representantes de estas firmas se habían reunido con el seremi de Transportes de Los Lagos, Rodrigo Böttger, y la diputada de la Comisión de Zonas Extremas, Claudia Reyes (Partido Republicano), para exigir celeridad en los pagos.

​En dicha instancia, los privados transparentaron que los viajes habían caído en torno a 50%, lo que sumado al alza de tarifas y los crecientes costos operacionales, tenía en jaque la sostenibilidad económica del servicio.

Con el desembolso ya ejecutado por parte de la Subsecretaría, se espera que las operaciones en la Provincia de Palena (considerada una ruta esencial para el abastecimiento y acceso a servicios básicos de las familia), logren estabilizar sus balances de cara al segundo semestre.