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"Nos encontramos con deudas heredadas no informadas": Gobierno salda pago de subsidios a cuatro aerolíneas de Palena y advierte deuda de arrastre de $ 30 mil millones a nivel nacional

El Ministerio de Transportes desembolsó $ 375 millones Pewen, Aerocord, Archipiélagos y Aereoregional, los cuatro operadores aéreos que cubren la ruta en la Región de Los Lagos. El subsecretario Martín Mackenna alertó fuerte presión fiscal por servicios prestados, pero contratos no tramitados.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 09:45 hrs.

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<p>"Nos encontramos con deudas heredadas no informadas": Gobierno salda pago de subsidios a cuatro aerolíneas de Palena y advierte deuda de arrastre de $ 30 mil millones a nivel nacional</p>

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