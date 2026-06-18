Economistas anticipan un ritmo de actividad de 3% durante el segundo semestre y el retorno a la meta de precios antes de lo previsto

El consejo del Banco Central presentó el IPoM un día después de optar por una nueva mantención de la tasa de interés en 4.5%. Foto: Aton.

Los analistas se hicieron eco del hecho de que el IPoM no incluyó en sus nuevos números el anuncio de EEUU e Irán de avanzar en un acuerdo que ponga término a las hostilidades.

El nuevo panorama delineado por el Banco Central dividió a los economistas frente a sus proyecciones para el crecimiento de la actividad y la convergencia a la meta de la inflación.

El escenario del rector asumió que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandiría entre 1% y 1,75% en 2026, pero el próximo año podría llegar hasta el 3%. Además, la autoridad reafirmó que los precios internos volverían al 3% entre abril y junio de 2027.

El economista jefe para América Latina de Itaú, Andrés Pérez, también considera que la economía tendrá una aceleración importante hacia fines de año, con lo que este ejercicio terminaría con un 1,5% de incremento del PIB.

Esto, explicó, dejaría una base alta para crecer 3,1% en 2027.

“Un supuesto clave de nuestro escenario se desprende de una sostenida recuperación de la inversión privada, además de un escenario externo que continúa entregando un viento de cola”, indicó.

La economista jefe de Prudential AGF, Carolina Grünwald, afirmó que “me parece que el cambio de proyecciones del IPoM en cuanto a actividad, en cuanto al PIB total, está bien. Me parece que está razonable”.

De esta manera, estimó que el crecimiento del primer semestre será nulo, por lo que la segunda parte del año debería tener una expansión de entre 3,1%-3,2% para cerrar el año en 1,6%.

Frente a los cálculos para el próximo año, destacó que se aumentó el rango de crecimiento debido a la actualización de los proyectos de inversión por la Corporación de Bienes de Capital. Sin embargo, no se incorporó los efectos del proyecto de reconstrucción del gobierno.

“2027 puede estar sobre 3% y más aún para 2028, que lo subió el IPoM y está en 1,75-2,75%. Y si este proyecto de reconstrucción da lo que tiene que dar, debería ser más. Hay una corrección muy importante en inversión para el próximo año, pero ya para 2028 esta corrección no es tan importante y nosotros creemos que eso, si todo resulta bien, debiese empezar a subir con mayor fuerza”, explicó.

El economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, aseguró que en el segundo semestre la economía crecerá en promedio al 3%.

No obstante, descartó de su escenario central que se alcance el 3% proyectado para el próximo año.

“Para ver algo como eso necesitaríamos no sólo una mejora cíclica -expectativas, socios comerciales, menor incertidumbre- sino también mejoras en productividad que impulsen el PIB potencial”, señaló.

De vuelta al 3%

En cuanto a la reafirmación que hizo el Central de que la inflación volvería a la meta del 3% durante el segundo trimestre de 2027, los analistas consideraron que incluso podría ser antes.

Grünwald prevé que la convergencia se daría en el primer trimestre, ya que “al no estar incorporado este acuerdo de la guerra de Medio Oriente no tiene incorporada las menores presiones inflacionarias que eso significa”.

Pérez proyectó que la inflación total de este año terminará por encima del 4%, reflejando principalmente los efectos directos del alza de los precios de los combustibles y con persistencia de los riesgos de segunda vuelta de dicho choque.

“De sostenerse las caídas de los precios internacionales del petróleo, eventualmente la inflación podría converger al 3% antes del segundo trimestre de 2027”, indicó.

Ahora, sostuvo que “más allá de ello, es clave que las expectativas de inflación en el horizonte de proyección del Banco Central se han comportado favorablemente, reflejando la credibilidad de la institución en el cumplimiento de su mandato”.

Pincheira, por su parte, consideró que no sería antes del segundo trimestre, debido a que habrían algunos efectos de reajuste durante la primera parte del próximo año.