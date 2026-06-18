Seis de cada 10 chilenos creen que es “difícil” encontrar un mejor trabajo y frenan su movilidad laboral

De acuerdo con un análisis de Ranmki, por grupo etario, los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964) se posicionan como la generación más pesimista en este aspecto.

La incertidumbre en torno al estado del mercado laboral también está impactando la disposición de los trabajadores a cambiar de empleo.

Un estudio de Rankmi, realizado entre más de 5.100 personas de Chile, México, Perú y otros países de Latinoamérica, muestra que en Chile predomina una percepción de escasas oportunidades para avanzar laboralmente, pese a que el interés por encontrar mejores empleos sigue vigente.

Según el informe, el 63,1% de los trabajadores chilenos considera que encontrar un trabajo mejor es “difícil” o “muy difícil”, una cifra que ubica al país por encima del promedio regional (62,1%) y refleja un escenario de cautela al momento de evaluar un cambio laboral.

En contraste, apenas un 3,6% de los encuestados en la región cree que hoy es fácil acceder a una mejor ocupación.

“El mercado laboral está operando bajo una presión sostenida que afecta tanto la confianza de los trabajadores como las estrategias de atracción de talento de las empresas. Entender cómo se mueve realmente la búsqueda de empleo, qué canales funcionan y para quién, es clave para tomar mejores decisiones”, dijo el CHRO y cofundador de Rankmi, Felipe Cuadra.

Al analizar los resultados por grupo etario, los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964) se posicionan como la generación más pesimista frente al mercado laboral: un 22,2% califica como “muy difícil” encontrar un trabajo mejor, cifra que duplica la de los millennials (11,4%).

La sensación de un mercado restringido convive con nuevas prioridades entre quienes buscan cambiar de trabajo.

A nivel regional, la principal motivación es el crecimiento profesional (31,1%), seguido por salario y beneficios (26,2%) y en tercer lugar, el equilibrio entre vida personal y trabajo (25,3%).

Del total de los países analizados, Chile aparece como el país que más prioriza el equilibrio vida - trabajo (29,3%), la cifra más alta de la región.

Al analizar los resultados por género, las mujeres posicionan el equilibrio vida-trabajo como su principal motivación para cambiar de empleo (28%), superando a los hombres (23%).

Las formas de búsqueda

El estudio también muestra que, aunque la búsqueda de empleo se ha digitalizado, las redes de contacto siguen siendo determinantes en Chile.

De hecho, los “referidos” alcanzan un 31,7% de efectividad en el país, cifra que casi empata con la búsqueda en portales de empleo (35,4%).

Este panorama cambia significativamente al compararlo con otros países de la región. Las ciftas indican que Perú muestra un uso más equilibrado de plataformas, con una alta efectividad de LinkedIn (20,2%), mientras que México aparece como el mercado más digitalizado: la mitad de sus trabajadores (51,9%) afirma encontrar empleo principalmente a través de portales.

El informe también evidencia que los baby boomers, que son quienes perciben mayor dificultad para encontrar trabajo, son los que más dependen de los vínculos personales para acceder a oportunidades laborales.

Un 46,2% afirma que los referidos son el canal más efectivo, mientras que solo un 8,5% utiliza LinkedIn. En contraste, las generaciones más jóvenes privilegian las plataformas digitales.

Los millennials son quienes mejor aprovechan LinkedIn (21,5%), mientras que la generación Z utiliza principalmente portales de empleo (46,5%), pero también registra la mayor efectividad a través de redes sociales (11,5%).

“Saber interpretar estas tendencias y la cultura interna de las empresas es primordial. Las organizaciones que ignoren sus redes internas están perdiendo su canal más efectivo”, planteó Cuadra.