McDonald’s sale a buscar nuevas ubicaciones

Como parte de su plan de crecimiento, Arcos Dorados -el mayor operador independiente de McDonald's a nivel global- habilitó una plataforma para que dueños de terrenos postulen paños como posibles emplazamientos de futuros locales en Chile y otros mercados de América Latina.

Con más de 2.500 restaurantes en 21 países, la empresa busca reforzar su cobertura con ubicaciones estratégicas, privilegiando zonas con alto tránsito vehicular y peatonal, buena exposición y condiciones normativas aptas para desarrollar formatos de alto estándar. Dentro de estos, destacan aquellos con opción de drive-thru -formato de atención en el que el cliente compra sin bajarse del auto-, hoy clave en su operación.

Las postulaciones serán revisadas por el equipo inmobiliario de la compañía, que evaluará variables como emplazamiento, conectividad, documentación en regla, viabilidad constructiva y proyección comercial. En caso de ajustarse a los criterios definidos, el proceso considera una visita en terreno y la eventual presentación de una oferta al propietario.