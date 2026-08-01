McDonald’s sale a buscar nuevas ubicaciones
Con más de 2.500 restaurantes en 21 países, la empresa privilegia zonas con alto tránsito vehicular y peatonal, buena exposición y condiciones normativas aptas para desarrollar formatos de alto estándar.
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Como parte de su plan de crecimiento, Arcos Dorados -el mayor operador independiente de McDonald's a nivel global- habilitó una plataforma para que dueños de terrenos postulen paños como posibles emplazamientos de futuros locales en Chile y otros mercados de América Latina.
Con más de 2.500 restaurantes en 21 países, la empresa busca reforzar su cobertura con ubicaciones estratégicas, privilegiando zonas con alto tránsito vehicular y peatonal, buena exposición y condiciones normativas aptas para desarrollar formatos de alto estándar. Dentro de estos, destacan aquellos con opción de drive-thru -formato de atención en el que el cliente compra sin bajarse del auto-, hoy clave en su operación.
Las postulaciones serán revisadas por el equipo inmobiliario de la compañía, que evaluará variables como emplazamiento, conectividad, documentación en regla, viabilidad constructiva y proyección comercial. En caso de ajustarse a los criterios definidos, el proceso considera una visita en terreno y la eventual presentación de una oferta al propietario.
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